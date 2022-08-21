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Новости Война
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Из шахты "Довжанская-Капитальная" оккупанты отправили на фронт 430 работников, - Гайдай

мобілізація,примусова

Россияне мобилизовали более 400 шахтеров из Довжанска.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

Видеосюжет о мобилизации и работе в шахте пенсионеров и женщин сняли журналисты так называемой ЛНР. Авторы сюжета начинают учить население гордиться этим фактом, сравнивая ситуацию со Второй Мировой, мол "…как и в годы Великой отечественной войны, сегодня на полях, заводах и в шахтах мужчин, отправившихся на фронт, заменяют женщины и пенсионеры…"

Также читайте: На оккупированной Луганщине до сих пор не эксгумировали оставшиеся под завалами тела погибших, - Гайдай

До оккупации шахта в Довжанске была ведущим угледобывающим предприятием Донбасса.

"Уголь в Луганской области добывают женщины, вопреки предписаниям охраны труда. Мужчин россияне отправили на фронт, убивать собственный народ", - подчеркнул Гайдай.

армия РФ (19885) оккупация (10209) мобилизация (2829) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6517)


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Топ комментарии
+18
2014 - етнічна чистка, всі патріоти України втікли з дамбаса
2022 - остаточне вирішення донєцкого вопроса, тотальна ліквідація населення

дамбас знову Дике Поле....
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21.08.2022 17:55 Ответить
+17
зачем за этих продажных вообще вспоминать
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21.08.2022 17:17 Ответить
+17
Перебити цих зрадників без жалю
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21.08.2022 17:18 Ответить
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зачем за этих продажных вообще вспоминать
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21.08.2022 17:17 Ответить
2014 - етнічна чистка, всі патріоти України втікли з дамбаса
2022 - остаточне вирішення донєцкого вопроса, тотальна ліквідація населення

дамбас знову Дике Поле....
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21.08.2022 17:55 Ответить
Мабуть для того,щоб ти зрозумів що таке окупація! Якби Київщина сиділа в окупації пів року, то зараз би ті 400 були б з бучі чи ірпеня чи Бородянки! А може і ти серед них!
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21.08.2022 18:13 Ответить
ви не праві довжанськ під орками з 14го року,цих 400 "кормільців" звичайні лугандони,яких 8 років все влаштовувало.
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21.08.2022 23:40 Ответить
Про жінок шахтарів-,,А я теж там була(на Донбасі),вагонетки пхала,аби не моя пи...да,з голоду б пропала!,,З жінок такі шахтарі,як з кацапа людина
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21.08.2022 18:34 Ответить
На поверхности всегда работали. Ничего особенного. Сомневаюсь, что их отправили работать МГВМ, или ГРОЗ. Как минимум, этому нужно учиться.
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21.08.2022 22:31 Ответить
Тролль, у тебя задача расколоть украинское общество? Это тебя аж 2015-м пригожин зарегистрировал?
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21.08.2022 20:42 Ответить
Перебити цих зрадників без жалю
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21.08.2022 17:18 Ответить
глупство !

серед "мобіків" треба вести агітацію - мотивація у них ніяка
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21.08.2022 17:59 Ответить
Ведете диалог с троллем от марта 2022-го...
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21.08.2022 20:44 Ответить
Так это ваш президент делил в Слуге урода. Или вы свою библию не помните?
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21.08.2022 18:07 Ответить
О ні, не ідіот. Сьогодні в кожній темі про Луганщину набігає рашистська нечість і починає обсирати українців Луганщини! Ви ще м'яко з ним, я їх матами крию. А їм підспівують 'завсєгдатаи' форуму, без мізків і маломальського уявлення що таке окупація, при чому бучі ірпені вони розуміють, хоча там все тривало місяць всього навсього! Ще вони щось чули про Сумщину і Чернігівщину , бо їх згадували по марафону. А Луганщина Херсонщина Запоріжжя Києву були нецікаві! А ну і для цих виродків Маріуполь теж сам винен що його отак знищили, і пофіг що в азові купа народу з Донбасу.
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21.08.2022 18:08 Ответить
Так пусть корреспонденты лаптежные приедут и снимут патриотичный фильм о дыровских стахановках,поднимающих экономику недореспу.блики.
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21.08.2022 17:26 Ответить
Фу!Гидота..ордловці-запроданці..
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21.08.2022 17:34 Ответить
касками стучали, болезные?
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21.08.2022 17:35 Ответить
В гудок дудели. Кстати как там поживает главный гудок, в любой приличной стране эта рыжая тварь не то что сидела бы, а висела.
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21.08.2022 20:36 Ответить
Можешь обьяснить по каким критериям ты опрелелил, что Коломойский, Пинчук, Левочкин и Фирташ лучче или хуже, чем "рыжая тварь"? Да, и заодно перечисли свои "приличные страны", где "приличные люди" вешают "неприличных"?
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21.08.2022 20:50 Ответить
перебор. могли и больше забрить на пазлы, но сюжет должны были назвать "300 довжанцев" )) шоб бабы и пенсионеры не так похоронкам огорчались, как призрачным ладам по старту радовались ))
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21.08.2022 17:35 Ответить
Вумні піднимуть руки та в полон.
Дурні лягут в землю безкоштовно та зробять сирот.
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21.08.2022 17:37 Ответить
ну и где теперь сегодня вся эта украинская сволота и гидота из верховной рады, что орала на весь мир , что в ЛНР и ДНР живут наши родные украинцы . Что их надо любить, уважать, воду, газ, тепло и свет бесплатно давать, пенсии липовые завышенные платить и при этом ещё обе щеки им подставлять!!! СУКИ депутаты-пророссийские !! И где теперь ваши эти украинцы???? Они прекрасно воюют с нашими ЗСУ..... ... Эти , так называемые украинцы, (а по факту переселенцы со времён сталина 1944-1945годов, завезенные на восстановление Донбасса, из всех захолустий СССР. ЭТО Весь сброд , пьянь и рвань СССР и тюремная шпана). Как стадо овец сегодня добровольно воюют против ЗСУ на всех фронтах и не смущаются и совесть их не грызёт, что расстреливают и отрезают яйца нашим украинским солдатам .. А ихние жены -******** им ещё и подпевают!!... А ихних детей- байстрюков этих предателей из ЛДНР, Зеленский сегодня бесплатно учит в наших Институтах, не за счёт Зеленского, а за счёт налогоплательщиков Украины.. А вы Зеленский , народ Украины спросили???..... Нет !! ... Нет в ЛНР и ДНР украинцев и никогда не было !! .Хватит самообманываться .. ! Там Осталось одна продажная пророссийская шобла!! Соответственно и отношение к ним должно быть адекватное.. Когда освободим эти территории, то пустить всех поголовно через фильтрационные лагеря и СИЗО..., Всем Палачам поотрезать на хрен яйца!! Не хрен плодить нам российскую заразу для следующих наших поколений украинцев!! И хватит ныть... Никто за нас эту работу не сделает!!!!
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21.08.2022 17:41 Ответить
Іди статтю уважно прочитай! Яке лнр???? Про яку територію мова, бот ти рашистський!!!??? Якщо ти звинувачуєш не агресора, а жертву то ти сам агресор! Насильник завжди захищає насильника! Злочинець завжди захищає злочинця! Повилазили сьогодні тварюки, які ділять українців і області на сорти! Сиди в бані гнида!
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21.08.2022 18:00 Ответить
Гугл карти пошук: "Довжанськ",і більше не пишете нісенітниць,це лугандони які 8 років піднімали "маладую республіку" це сволота страшніше знущається над полоненими і цівільними ніж навіть деякі орки з кацапії.
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21.08.2022 23:42 Ответить
Кто был проукраински настроен - уехали в 2014 году. Сохранившие возможность мыслить - уехали в течении следующих лет. Потому там остались либо старики и больные, либо идейные коллаборанты, которые рассчитывали пересидеть. Не получилось, теперь придется в посадках перележать.
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21.08.2022 17:45 Ответить
Карту купи, лапоть. Довжанский был оккупирован в 2014 году. 8 лет было чтобы понять что за жопа вокруг и уехать. Если не хватило понималки или все устраивало - ну тогда кто доктор?
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21.08.2022 18:05 Ответить
Вибір кожного або воювати зі зброєю в руках проти ворога навіть в окупації або воювати за ворога.Не потрібно прикриватися тим що там окупація або спротив ворогу або виїджай.Вони вибір зробили.Будуть знищині як ворог ось і все.
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21.08.2022 17:47 Ответить
Яке ти розумне! А ти було в окупації хоч день??? А скільки разів ти пробувало звідти виїхати????
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21.08.2022 17:56 Ответить
Тобі кажуть: часу з 2014 року було вдосталь, вивезти й старих і малих. Чого ви там вичикували? Приєднання до рашки?
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21.08.2022 19:26 Ответить
Вчасу було вдоваль ! Все інше це тупі відмазки !
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21.08.2022 20:41 Ответить
І ще як виїхати часу не було і забрати своїх близьких навіть коли орки зайшли а як взяти зброю проти українців є? Мені начхати на все !Вони зі зброєю в руках вбивають наших громадян !Все інше немає значення,Вибір є завжди .І кожен вирішує сам як воно буде.Вони вибір зробили вбивати украйнців.Вони будуть знищені.
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21.08.2022 20:44 Ответить
ще раз для тугих : "восімлєт",виїхати звідти була гора часу,до 18-19го року оркам взагалі було насрати хто куди їде,так що не треба тут за цих нещасних "кормільцєв" так тєльняшку рвати.
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21.08.2022 23:44 Ответить
Як би вони були патриотами Украіни,то пішли б в партизани чи в ВСУ,а так вата туди їм і дорога.
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21.08.2022 18:02 Ответить
Та і шли мабуть з піснями комсомольцидобровольци погань зрадницька
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21.08.2022 18:05 Ответить
Все мужики которые остаются на окупированных территориях пособники *****, иначе быть не может, здесь не пропетляете ребята, за Украину мужики держатся на украинской территории.
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21.08.2022 18:48 Ответить
И гномы как скот, пошли стрелять... Вернутся твари домой в мешках, бывшие наши сограждане. Ни жалости к мразям, ни сострадания. Передохните ВСЕ.
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21.08.2022 18:50 Ответить
І баби бамбаса отримають 10 тисяч фублів за "хероя наваросії"
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21.08.2022 19:44 Ответить
"мєшок лука" )))
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21.08.2022 23:46 Ответить
Нехай касками постукають!!!
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21.08.2022 20:15 Ответить
У 2014 році мали зарплатню в районі 1000$на місяць, захотілось драйву. Тепер отримують, хто їм винен?
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21.08.2022 20:16 Ответить
Ніхто вже не згадує епопею із закупівлею вугілля з окупованих територій.
Це все ланки одного ланцюга.
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21.08.2022 21:05 Ответить
 
 