Из шахты "Довжанская-Капитальная" оккупанты отправили на фронт 430 работников, - Гайдай
Россияне мобилизовали более 400 шахтеров из Довжанска.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
Видеосюжет о мобилизации и работе в шахте пенсионеров и женщин сняли журналисты так называемой ЛНР. Авторы сюжета начинают учить население гордиться этим фактом, сравнивая ситуацию со Второй Мировой, мол "…как и в годы Великой отечественной войны, сегодня на полях, заводах и в шахтах мужчин, отправившихся на фронт, заменяют женщины и пенсионеры…"
До оккупации шахта в Довжанске была ведущим угледобывающим предприятием Донбасса.
"Уголь в Луганской области добывают женщины, вопреки предписаниям охраны труда. Мужчин россияне отправили на фронт, убивать собственный народ", - подчеркнул Гайдай.
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+18 Алекс Мышкевич
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+17 Oleg Zaporogec
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дамбас знову Дике Поле....
серед "мобіків" треба вести агітацію - мотивація у них ніяка
Дурні лягут в землю безкоштовно та зробять сирот.
Це все ланки одного ланцюга.