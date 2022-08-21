Из шахты "Довжанская-Капитальная" оккупанты отправили на фронт 430 работников, - Гайдай

Россияне мобилизовали более 400 шахтеров из Довжанска.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

Видеосюжет о мобилизации и работе в шахте пенсионеров и женщин сняли журналисты так называемой ЛНР. Авторы сюжета начинают учить население гордиться этим фактом, сравнивая ситуацию со Второй Мировой, мол "…как и в годы Великой отечественной войны, сегодня на полях, заводах и в шахтах мужчин, отправившихся на фронт, заменяют женщины и пенсионеры…"

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До оккупации шахта в Довжанске была ведущим угледобывающим предприятием Донбасса.

"Уголь в Луганской области добывают женщины, вопреки предписаниям охраны труда. Мужчин россияне отправили на фронт, убивать собственный народ", - подчеркнул Гайдай.