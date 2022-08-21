Окупанти знову скорочують перелік осіб, яким видаватимуть гуманітарку в Маріуполі
Від понеділка, 22 серпня, окупаційна влада видаватиме гуманітарку лише пенсіонерам 65+, людям з інвалідністю 1-2 груп та дітям до 3 років.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм радника мера міста Петра Андрющенка.
"З завтра в Маріуполі знов скорочують перелік осіб для видачі гуманітарки. Тепер - виключно для пенсіонерів 65+; людей з інвалідністю 1-2 груп та дітей до 3 років. Всі інші - якось самі", - написав він.
Андрющенко зазначив, що таким чином окупанти відверто примушують містян до праці.
Водночас, за його словами, російські підрядники отримують гроші з бюджету у безготівковій формі. А маріупольцам потрібно виплачувати гроші готівкою - і не раз на місяць, а щоденно.
Він зазначив, що в окупантів немає грошей, тому підрядники кидають роботу і повертаються до Росії. Їх змінюють інші, але ситуація знов повторюється.
"Підсумок - без гуманітарки людям не вижити. Але завтра її не буде. Вся турбота Росії закінчилась. Тепер лише праця. Каторжна праця за безцінь", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
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