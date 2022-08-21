Біля берегів Одещини знищено другу за добу якірну міну, що дрейфувала

Військово-Морські Сили Збройних Сил України продовжують виявляти та знешкоджувати в Чорному морі російські міни, які дрейфують.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Військово-Морські Сили Збройних Сил України.

"Уже другу за добу дрейфуючу протикорабельну міну було виявлено на Одещині силами оборони України. Спеціальним підрозділом ВМС ЗС України вибуховий снаряд було успішно знешкоджено", - зазначається в повідомленні.

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