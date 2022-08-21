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Біля берегів Одещини знищено другу за добу якірну міну, що дрейфувала

румунія,міна

Військово-Морські Сили Збройних Сил України продовжують виявляти та знешкоджувати в Чорному морі російські міни, які дрейфують.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Військово-Морські Сили Збройних Сил України.

"Уже другу за добу дрейфуючу протикорабельну міну було виявлено на Одещині силами оборони України. Спеціальним підрозділом ВМС ЗС України вибуховий снаряд було успішно знешкоджено", - зазначається в повідомленні.

Також дивіться: В морі під Одесою знищили міну, що дрейфувала. ВIДЕО

Автор: 

ВМС (1408) Одеська область (3344) розмінування (1007)


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И тут старшина Притула на спутниковом мацацикле..
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21.08.2022 20:35 Відповісти
Фуххх... Спочатку прочитав ядерну...
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21.08.2022 20:56 Відповісти
 
 