Біля берегів Одещини знищено другу за добу якірну міну, що дрейфувала
Військово-Морські Сили Збройних Сил України продовжують виявляти та знешкоджувати в Чорному морі російські міни, які дрейфують.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Військово-Морські Сили Збройних Сил України.
"Уже другу за добу дрейфуючу протикорабельну міну було виявлено на Одещині силами оборони України. Спеціальним підрозділом ВМС ЗС України вибуховий снаряд було успішно знешкоджено", - зазначається в повідомленні.
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показати весь коментар21.08.2022 20:35 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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Робин #508568
показати весь коментар21.08.2022 20:56 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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