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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Добре озброєна Україна - найкраща довгострокова інвестиція у безпеку Європи, - Кулеба

кулеба

Добре озброєна Україна найкраща довгострокова інвестиція у безпеку Європи, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Німецькі депутати, які представляють усі три правлячі партії Сара Нанні, Олександр Мюллер і Крістіан Клінк абсолютно мають рацію у своєму заклику надати Україні максимальну військову допомогу. Добре озброєна Україна - найкраща довгострокова інвестиція в безпеку Європи", - написав Кулеба у твіттері у відповідь на заклик депутатів Бундестагу про збільшення України військової допомоги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба закликав надати Україні максимальну військову допомогу та запровадити жорсткіші санкції проти РФ

За інформацією німецького видання "Шпігель", троє депутатів парламенту Німеччини Сара Нанні, Олександр Мюллер та Крістіан Клінк закликали значно збільшити для України постачання зброї.

"В інтересах нашої власної безпекової політики, щоб Україна вижила як демократична держава і щоб агресивна війна Росії не увінчалася успіхом. Саме тому ми виступаємо за значне збільшення поставок зброї в Україну", - йдеться у заяві.

Депутати вважають, що окрім фінансової, гуманітарної та політичної підтримки, постачання зброї мають вирішальне значення для виживання України, яка захищає інтереси усієї Європи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми або допомагаємо Україні зброєю, або лишаємо напризволяще мільйони людей, - глава МЗС Німеччини Бербок

"Ми вважаємо своїм обов'язком підтримати боротьбу Києва за виживання, тому що Україна також захищає наші інтереси та цінності. Агресивна війна Росії є поворотним моментом, і вона також вимагає відкриття нових шляхів для захисту нашої мети світового порядку, заснованого на правилах, в яких керує сила закону, а не закон сили", - сказано у повідомленні.

Німецькі парламентарі вважають, що необхідно мати довгостроковий план продовження постачання систем озброєння (включаючи навчання, боєприпаси та технічну підтримку) в Україну, а не просто багаторазове реагування на поточні виклики.

"Це має бути досягнуто за рахунок підходу, узгодженого з нашими партнерами та військовою промисловістю. Нова техніка для Бундесверу, для наших союзників та України має надійти швидко. Скоординований підхід дозволяє піти на тимчасові скорочення у Бундесвері, наприклад, за рахунок утилізації використаних матеріалів, які потім швидко замінюються", - наголошується у заяві.

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Автор: 

Німеччина (7511) зброя (7564) Бундестаг (196) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+5
А якщо Україна в НАТО, то це подвійна безпека ЕВРОПИ
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22.08.2022 01:24 Відповісти
+5
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22.08.2022 01:35 Відповісти
+4
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22.08.2022 01:30 Відповісти
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А якщо Україна в НАТО, то це подвійна безпека ЕВРОПИ
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22.08.2022 01:24 Відповісти
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22.08.2022 01:30 Відповісти
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22.08.2022 01:35 Відповісти
А на що ми би витратили ці гроші тоді?
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22.08.2022 02:16 Відповісти
Може на бронежилети та тепловiзори якi так потрiбнi нашiм хлопцям.
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22.08.2022 08:27 Відповісти
50 мільядрів? Якби нам продавали важку зброю тоді я би сказав що ці гроші були необхідні. Але нажаль нам старі мардери не хотіли продати і це при великому оратору та стратегу (сивочолий гетьман). Те що ви робите називається популізм, ще гірший ніж у тимошенко та ляшка.
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22.08.2022 08:45 Відповісти
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22.08.2022 01:37 Відповісти
Геніально, посилатися на коня. Рівень вашої аналітики просто космос
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22.08.2022 02:14 Відповісти
ну а лизати сраку ******** то твоє все,дуринда)))
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22.08.2022 03:39 Відповісти
Між тим щоб лизати сраку і намагатися бути об'єктивним є велика різниця. У мене до Зе є багато питань (це нормально). Але ви фанати пороха просто смішні, змиріться з тим що порох програв. Це називається демократія, більшість обирає. У вас досі горить пердак, це дуже смішно.
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22.08.2022 08:24 Відповісти
більшість завжди вибирає не те що треба, рівнятися треба на меньшість.
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22.08.2022 08:29 Відповісти
Молодець! Ось так і починаються диктатури. Ти розумієш що таке демократія? Смішно бачити прапор США під твоїм ніком
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22.08.2022 08:34 Відповісти
Дуже смішно читати про диктатуру від прихильника зе та дєрмака.
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22.08.2022 10:13 Відповісти
Прислати посилання про розмінування Чонгару? А може про нещодавнє інтерв'ю WP грінпоца? Це вже не від лаврова...Об'єктивний ти наш. Порох вже не президент 3 роки і ніхто про нього не казав, окрім тебе та лаврова.
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22.08.2022 10:12 Відповісти
Присилай, тільки ти читав його? Пороха на цьому форумі згадують та піарять нон-стоп і це факт. Я ніде не казав що я прихильник Зе, це ти зробив такий висновок. І я нагадаю що voc зробив скрін із словами лаврова а не статті wp.
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22.08.2022 10:33 Відповісти
тобто тільки Європа повинна інвестувати,а зелена шобла не хоче теж взяти участь? якщо ні,то ***** вони нам всрались, якщо все роблять західны партнери?
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22.08.2022 03:37 Відповісти
я думав що треба будувати краiну без ахметових пичуков коломойских олигархов. Щоб у суciда опг рф небуло мети вiджати.
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22.08.2022 07:56 Відповісти
А куди ж їм подітися, всій цій шушарі?
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22.08.2022 08:31 Відповісти
На других дивися,але і сам не лови гав. Хотілося би знати,як сама Україна забезпечення безпеки проводить? Хоч один об'єкт оборонного комплексу відкрили? Не рахувати того,що в секреті з першого дня війни.
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22.08.2022 10:24 Відповісти
 
 