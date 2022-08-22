Добре озброєна Україна - найкраща довгострокова інвестиція у безпеку Європи, - Кулеба

Добре озброєна Україна найкраща довгострокова інвестиція у безпеку Європи, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Німецькі депутати, які представляють усі три правлячі партії Сара Нанні, Олександр Мюллер і Крістіан Клінк абсолютно мають рацію у своєму заклику надати Україні максимальну військову допомогу. Добре озброєна Україна - найкраща довгострокова інвестиція в безпеку Європи", - написав Кулеба у твіттері у відповідь на заклик депутатів Бундестагу про збільшення України військової допомоги.

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За інформацією німецького видання "Шпігель", троє депутатів парламенту Німеччини Сара Нанні, Олександр Мюллер та Крістіан Клінк закликали значно збільшити для України постачання зброї.

"В інтересах нашої власної безпекової політики, щоб Україна вижила як демократична держава і щоб агресивна війна Росії не увінчалася успіхом. Саме тому ми виступаємо за значне збільшення поставок зброї в Україну", - йдеться у заяві.

Депутати вважають, що окрім фінансової, гуманітарної та політичної підтримки, постачання зброї мають вирішальне значення для виживання України, яка захищає інтереси усієї Європи.

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"Ми вважаємо своїм обов'язком підтримати боротьбу Києва за виживання, тому що Україна також захищає наші інтереси та цінності. Агресивна війна Росії є поворотним моментом, і вона також вимагає відкриття нових шляхів для захисту нашої мети світового порядку, заснованого на правилах, в яких керує сила закону, а не закон сили", - сказано у повідомленні.

Німецькі парламентарі вважають, що необхідно мати довгостроковий план продовження постачання систем озброєння (включаючи навчання, боєприпаси та технічну підтримку) в Україну, а не просто багаторазове реагування на поточні виклики.

"Це має бути досягнуто за рахунок підходу, узгодженого з нашими партнерами та військовою промисловістю. Нова техніка для Бундесверу, для наших союзників та України має надійти швидко. Скоординований підхід дозволяє піти на тимчасові скорочення у Бундесвері, наприклад, за рахунок утилізації використаних матеріалів, які потім швидко замінюються", - наголошується у заяві.

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