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Новини Війна
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В окупованому Донецьку вибухає склад боєприпасів російських окупантів. ВIДЕО

В окупованому Донецьку детонують боєприпаси на складі російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис пожежі на складі опублікований в соцмережах. За повідомленнями в мережах, детонація почалася о четвертій ранку. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мелітополь: партизани розправилися з російським окупантом, у різних районах міста вибухи, - мер Федоров. ВIДЕО

Автор: 

вибух (4532) Донецьк (948)


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Топ коментарі
+60
Ось як виглядить справді «вісім років бомбили»
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22.08.2022 10:10 Відповісти
+33
"Восемь лет домбили бонбас". Це називиється не буди лихо, або по-їхньому "мєчти сбиваются"!
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22.08.2022 10:21 Відповісти
+32
Горить палає техніка ворожа - Рідна Україна переможе!
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22.08.2022 10:16 Відповісти
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Ось як виглядить справді «вісім років бомбили»
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22.08.2022 10:10 Відповісти
Malo byde! (C)
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22.08.2022 10:14 Відповісти
З язика зняли
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22.08.2022 10:25 Відповісти
Та це ще навіть не починали...
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22.08.2022 11:25 Відповісти
Горіли орки, й палали. Горіли орки, й палали, палали, палали.
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22.08.2022 10:13 Відповісти
Горить палає техніка ворожа - Рідна Україна переможе!
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22.08.2022 10:16 Відповісти
Крок за кроком,склад за складом,аеродромом ми нищимо орків.
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22.08.2022 10:17 Відповісти
"Восемь лет домбили бонбас". Це називиється не буди лихо, або по-їхньому "мєчти сбиваются"!
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22.08.2022 10:21 Відповісти
Так, тепер треба насипати їм за вісім років ,,бамбьожек" про які волали. Вернути борг.
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22.08.2022 11:02 Відповісти
який чудовий світанок у донецьку. очей не відведеш, правда кацапи?
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22.08.2022 10:22 Відповісти
Красота - річ відносна ...
Одним - це картини Відродженя чи скульптури античності...
Іншим - крута тачка , особнячок і смартфон ...
А для нас зараз - подібні відео з горящими складами чи технікою москалів
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22.08.2022 11:18 Відповісти
Не вижу противоречий между этими пунктами.
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22.08.2022 11:27 Відповісти
Генерал Марченко казав...спалимо логістику ворога .. тоді й почнем контрнаступ...
Поспіх тут ні до чого...
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22.08.2022 10:23 Відповісти
Та то підготовка до Дня Незалежності України.
Репетиція з петардами.
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22.08.2022 10:24 Відповісти
Це мабуть даунецькі петадри пуляють.
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22.08.2022 10:24 Відповісти
побільше таких феєрверків у кацапів
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22.08.2022 10:26 Відповісти
а где видео за все "8 лет бамбили"
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22.08.2022 10:28 Відповісти
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22.08.2022 10:51 Відповісти
Линирійці прпиніть обстрілювати динирійців, ви ж були братніми народами!
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22.08.2022 10:41 Відповісти
Нарот ДНР не хочет разговаривать на языке нарота ЛНР, вот и дамбят бимбас...
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22.08.2022 11:42 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3884472.html Ууу, це ж скільки "недопалків" прилетить по лаптям... скільки "бавовни" буде на складах цапів)
Німеччина схвалила постачання Україні високоточних артснарядів Vulcano.
Уряд Німеччини схвалив продаж Україні 255 високоточних керованих артилерійських снарядів Vulcano
Інженер з Diehl Defense пояснив, що це "найточніші артилерійські ********** у світі".
Вони допомагають вражати цілі на відстані 70-80 кілометрів з точністю до одного метра.

Svitlana Yuryk
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22.08.2022 10:49 Відповісти
255?..
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22.08.2022 13:58 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3884241.html Бгг, армия засРашки уже калек на фронт отправляет)))

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22.08.2022 10:50 Відповісти
Ніякого співчуття!
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22.08.2022 10:55 Відповісти
"Кто в лнр занимается защитой прав людей?"(С) - смешно аж ржачно
Якою защитой, яких прав, яких людей?? Наголосували самі, а тепер шоу влаштовують "Что, где, когда?"
Немає там у вас ніякої защитьі, ні прав!! Там "руССкий мир".
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22.08.2022 11:30 Відповісти
У кого гыпс - тому бронник не нужен!
Ибо качество их бронников...
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22.08.2022 12:26 Відповісти
нарушєніє прав чєловєка
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22.08.2022 14:38 Відповісти
Як казав Остап Ібрагімович Берта-Марія: "-Обратитесь в Лигу сексуальных реформ." (c)
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23.08.2022 01:36 Відповісти
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22.08.2022 10:51 Відповісти
А де ж багатотисячні мітинги того бидла, яке в 2014 році верещало "***** пріді"? Нехай знов покличуть, щоб лічно допоміг погасити пожежі.
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22.08.2022 10:53 Відповісти
******** бамбас путенг памагі забярі на рабсею!!!
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22.08.2022 11:08 Відповісти
Вроде располага ******** 15шки
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22.08.2022 11:13 Відповісти
Не розумію, навіщо звозити селітру в центр міста і складати поблизу храму?
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22.08.2022 11:27 Відповісти
Міндобриво все таки . ! Щоб добре росла й розвивалась - бавовна . .
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22.08.2022 11:31 Відповісти
місцеві пишуть що це база терористів "пятнашка"
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22.08.2022 11:43 Відповісти
бачу як літають
"камні з нєба""
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22.08.2022 12:07 Відповісти
Народ Даунбасса! Горит имущество народной, прости Господи, республики, а вы видосики снимаете! Взяли быстро лопаты и бегом тушить пожар!

Пы.Сы. Снимавшему первое виде - респект! Длительность видео позволило получить наивысшую степень удовлетворения! Ну, вы понимаете.... Это не парасекундные видосики!
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22.08.2022 12:30 Відповісти
Яка калорійна гуманітарка, що аж консерви вибухають.
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22.08.2022 13:12 Відповісти
 
 