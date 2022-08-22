В окупованому Донецьку вибухає склад боєприпасів російських окупантів. ВIДЕО
В окупованому Донецьку детонують боєприпаси на складі російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис пожежі на складі опублікований в соцмережах. За повідомленнями в мережах, детонація почалася о четвертій ранку.
Топ коментарі
+60 Ірландія
показати весь коментар22.08.2022 10:10 Відповісти Посилання
+33 Oleksandr Pohribnyi
показати весь коментар22.08.2022 10:21 Відповісти Посилання
+32 Андрей Кузьменко #393210
показати весь коментар22.08.2022 10:16 Відповісти Посилання
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Одним - це картини Відродженя чи скульптури античності...
Іншим - крута тачка , особнячок і смартфон ...
А для нас зараз - подібні відео з горящими складами чи технікою москалів
Поспіх тут ні до чого...
Репетиція з петардами.
Німеччина схвалила постачання Україні високоточних артснарядів Vulcano.
Уряд Німеччини схвалив продаж Україні 255 високоточних керованих артилерійських снарядів Vulcano
Інженер з Diehl Defense пояснив, що це "найточніші артилерійські ********** у світі".
Вони допомагають вражати цілі на відстані 70-80 кілометрів з точністю до одного метра.
Svitlana Yuryk
Якою защитой, яких прав, яких людей?? Наголосували самі, а тепер шоу влаштовують "Что, где, когда?"
Немає там у вас ніякої защитьі, ні прав!! Там "руССкий мир".
Ибо качество их бронников...
"камні з нєба""
Пы.Сы. Снимавшему первое виде - респект! Длительность видео позволило получить наивысшую степень удовлетворения! Ну, вы понимаете.... Это не парасекундные видосики!