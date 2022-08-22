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Новини
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Опозиція Німеччини приєдналася до закликів обмежити видачу віз громадянам РФ

шенген,рф,віза

Політики опозиційного "Християнсько-демократичного союзу" приєдналися до закликів обмежити видачу віз громадянам Росії у зв’язку з агресивною війною РФ проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Spiegel.

"Туристичні візи для росіян потрібно призупинити. Місцями для туристичних поїздок росіян більше не можуть бути Париж і Порто, а хіба Пхеньян та Пекін… Це про те, щоб дати чіткий сигнал населенню РФ", - заявила заступниця лідера ХДС Андреа Ліндхольц.

Її однопартієць Денніс Радтке назвав неприпустимим те, що росіяни можуть спокійно відпочивати у Європі, немов нічого не відбувається. Він зауважив, що Німеччина та значна частина Європи зараз немов "засинають" щодо питання нових санкцій та постачання зброї, а якщо ставити за мету зупинити Путіна, потрібно не послаблювати тиск і серед наступних санкцій запровадити заборону на видачу туристичних віз росіянам.

Читайте також: Швеція виступила проти повної заборони на видачу віз росіянам

Автор: 

віза (737) Німеччина (7511) росія (66431) ХДС (23)


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Топ коментарі
+6
Португалія видає п'яти річний Шенген будь якому росіяніну за 400 евро
я розповідав тут, як я нещодавно заїжзжав у ЄС з боку Турції
й увесь автобус був повний росіян з довгостроковими шенгенами, у цілому автобусі було лише cім чоловік - НЕ росіян
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22.08.2022 11:09 Відповісти
+5
- Слиш хахол, а чьо такоє нюанс?
-Ось дивись кацап, в вас БЕЗ віз, та в нас БЕЗ віз, а ле тут є нюанс...
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22.08.2022 11:09 Відповісти
+2
Дивно. Всі назви з одної "П" букви.
А ХДС, молодці.👍

Місцями для туристичних поїздок росіян більше не можуть бути Париж і Порто, а хіба Пхеньян та Пекін Джерело:
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22.08.2022 10:43 Відповісти
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Дивно. Всі назви з одної "П" букви.
А ХДС, молодці.👍

Місцями для туристичних поїздок росіян більше не можуть бути Париж і Порто, а хіба Пхеньян та Пекін Джерело:
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22.08.2022 10:43 Відповісти
Так була тут стаття про Португалією. А Порто такої цінності туризму не має.
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22.08.2022 11:04 Відповісти
Португалія видає п'яти річний Шенген будь якому росіяніну за 400 евро
я розповідав тут, як я нещодавно заїжзжав у ЄС з боку Турції
й увесь автобус був повний росіян з довгостроковими шенгенами, у цілому автобусі було лише cім чоловік - НЕ росіян
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22.08.2022 11:09 Відповісти
Ще можна пущу біловіжську добавити.
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22.08.2022 11:16 Відповісти
- Слиш хахол, а чьо такоє нюанс?
-Ось дивись кацап, в вас БЕЗ віз, та в нас БЕЗ віз, а ле тут є нюанс...
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22.08.2022 11:09 Відповісти
Браво Мерц! Яка шкода, що не можна було Меркель свого часу від посади голови партії відштовхнути.
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22.08.2022 11:10 Відповісти
вони такі борзі тільки в опозиції, мерц як канцлер навряд чи сильно відрізнявся би від меркель політикою щодо кацапії
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22.08.2022 12:00 Відповісти
Публічно засудив агресію кацапії проти України - отримав візу. Тоді будь ласка.
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22.08.2022 11:56 Відповісти
а правляча партія дуже бояться розізлити росіян, а то газ перекриють, та вони вже його і так перекриють, як би ви не прогиналися...
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22.08.2022 12:07 Відповісти
ХДС руководит Мерц, ненавистник Меркель, он чистить ряды партии от ее ставленников и имеет 80% поддержку. ХДС по популярности сейчас первая партия
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22.08.2022 12:56 Відповісти
Кацапів треба ізолювати !!!!!
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22.08.2022 13:03 Відповісти
дурниці ви розповсюджуєте по інтернету, бо це корисно ВИКЛЮЧНО для Путіна
а нас знов годують гімном, запевняючи нас що це шоколад
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22.08.2022 13:08 Відповісти
а якщо кого й треба ізолювати від Європи, то в першу чергу НАШИХ підарасів з ОПЗЖ за Слуг маленького народа - "Батальон Монако"
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22.08.2022 13:10 Відповісти
Німеччина - кульгава качка Заходу. Війна, а стара Європа не кує ні меле - це про якість і воєнної допомоги також… після історії із DW, ЩО НЕ ТАК?

Дивися на політ партії Німеччини - а як їх розсортувати? Різниця тільки в приправах, різниці в ідеях не має. Проросійські зрозуміти і простити інша історія…

Ладно, можна по іншому глянути на політику в Німеччині - через суспільство, наприклад музику. Забиваєш в youtube - Deutsch Musik, і ОПА вся музика із РІЗНИХ земель (походження співаків) як під копірку, тільки ближче до Альп тірольські мотиви та акордеони.

Таке враження, що після третього рейху Німеччина «відформатована» під нуль - відтінки сірого. Вже стає ясно, який «культурний десант» треба висаджувати - в Україні на акордеонах і баянах «лабають» і рок, і джаз, і коломийки...ага, на Ваших акордеонах та баянах)) Може почати із Баварії, щоб розшевелити. Мова не тільки ХДС… тут картина маслом.

Цікаво, а як в Німеччині висвітлине зміна уряду в Британії торі?) Sudden zeitung - в новому уряді буде і далі ідеологія Brexit та можлива більш раціональність. Серйозно?))

А в чому ідеологія Brexit так і не написано, ну німецький погляд де він в буквах? Здається це не Ordnung… А що із освітою? Особливо вищою? Там все gut? Сумніваюся.

Ось таке перше враження від погляду на Німеччину.
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22.08.2022 13:12 Відповісти
Те, що провідні партії Німеччині "сірі", а проросійські ні, вказує на одну можливість - маніпулювати політикою і суспільством. Можна навіть уявити коли та як і через кого... це вже факт, вихідних умов.
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22.08.2022 13:47 Відповісти
 
 