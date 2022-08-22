Опозиція Німеччини приєдналася до закликів обмежити видачу віз громадянам РФ

Політики опозиційного "Християнсько-демократичного союзу" приєдналися до закликів обмежити видачу віз громадянам Росії у зв’язку з агресивною війною РФ проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Spiegel.

"Туристичні візи для росіян потрібно призупинити. Місцями для туристичних поїздок росіян більше не можуть бути Париж і Порто, а хіба Пхеньян та Пекін… Це про те, щоб дати чіткий сигнал населенню РФ", - заявила заступниця лідера ХДС Андреа Ліндхольц.

Її однопартієць Денніс Радтке назвав неприпустимим те, що росіяни можуть спокійно відпочивати у Європі, немов нічого не відбувається. Він зауважив, що Німеччина та значна частина Європи зараз немов "засинають" щодо питання нових санкцій та постачання зброї, а якщо ставити за мету зупинити Путіна, потрібно не послаблювати тиск і серед наступних санкцій запровадити заборону на видачу туристичних віз росіянам.

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