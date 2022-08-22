Опозиція Німеччини приєдналася до закликів обмежити видачу віз громадянам РФ
Політики опозиційного "Християнсько-демократичного союзу" приєдналися до закликів обмежити видачу віз громадянам Росії у зв’язку з агресивною війною РФ проти України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Spiegel.
"Туристичні візи для росіян потрібно призупинити. Місцями для туристичних поїздок росіян більше не можуть бути Париж і Порто, а хіба Пхеньян та Пекін… Це про те, щоб дати чіткий сигнал населенню РФ", - заявила заступниця лідера ХДС Андреа Ліндхольц.
Її однопартієць Денніс Радтке назвав неприпустимим те, що росіяни можуть спокійно відпочивати у Європі, немов нічого не відбувається. Він зауважив, що Німеччина та значна частина Європи зараз немов "засинають" щодо питання нових санкцій та постачання зброї, а якщо ставити за мету зупинити Путіна, потрібно не послаблювати тиск і серед наступних санкцій запровадити заборону на видачу туристичних віз росіянам.
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А ХДС, молодці.👍
Місцями для туристичних поїздок росіян більше не можуть бути Париж і Порто, а хіба Пхеньян та Пекін Джерело:
я розповідав тут, як я нещодавно заїжзжав у ЄС з боку Турції
й увесь автобус був повний росіян з довгостроковими шенгенами, у цілому автобусі було лише cім чоловік - НЕ росіян
-Ось дивись кацап, в вас БЕЗ віз, та в нас БЕЗ віз, а ле тут є нюанс...
а нас знов годують гімном, запевняючи нас що це шоколад
Дивися на політ партії Німеччини - а як їх розсортувати? Різниця тільки в приправах, різниці в ідеях не має. Проросійські зрозуміти і простити інша історія…
Ладно, можна по іншому глянути на політику в Німеччині - через суспільство, наприклад музику. Забиваєш в youtube - Deutsch Musik, і ОПА вся музика із РІЗНИХ земель (походження співаків) як під копірку, тільки ближче до Альп тірольські мотиви та акордеони.
Таке враження, що після третього рейху Німеччина «відформатована» під нуль - відтінки сірого. Вже стає ясно, який «культурний десант» треба висаджувати - в Україні на акордеонах і баянах «лабають» і рок, і джаз, і коломийки...ага, на Ваших акордеонах та баянах)) Може почати із Баварії, щоб розшевелити. Мова не тільки ХДС… тут картина маслом.
Цікаво, а як в Німеччині висвітлине зміна уряду в Британії торі?) Sudden zeitung - в новому уряді буде і далі ідеологія Brexit та можлива більш раціональність. Серйозно?))
А в чому ідеологія Brexit так і не написано, ну німецький погляд де він в буквах? Здається це не Ordnung… А що із освітою? Особливо вищою? Там все gut? Сумніваюся.
Ось таке перше враження від погляду на Німеччину.