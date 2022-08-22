ЗАЕС працює із ризиком для безпечного функціонування, - "Енергоатом"

Запорізька АЕС продовжує працювати і виробляти електроенергію для потреб вітчизняної енергосистеми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Енергоатома.

"Станом на 08:00 22 серпня 2022 року Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки. Періодичні обстріли ЗАЕС російськими військами з РСЗВ спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції", - йдеться в повідомленні.

В "Енергоатомі" нагадали, що 5 серпня внаслідок атаки російських військових на Запорізьку АЕС на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист – і один із трьох працюючих енергоблоків тепер відключений. Під час обстрілів серйозно пошкоджені азотно-киснева станція, об‘єднаний допоміжний корпус. Залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, високою є і пожежна небезпека.

6 серпня через обстріл загарбниками ЗАЕС пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика ССВЯП ЗАЕС. 11 серпня окупанти обстріляли пожежну частину, розташовану за територією ЗАЕС і призначену для її захисту від пожеж та їх гасіння у разі надзвичайних ситуацій на станції. 13 серпня пошкоджень також зазнав відкритий розподільчий пристрій 750 кВ (ВРП-750).

А 20 серпня внаслідок обстрілів пошкоджень зазнала одна з перехідних галерей, якою персонал іде зі спецкорпусів до енергоблоків (естакада), в будівлі вибиті вікна.

"Український персонал станції продовжує працювати і докладати всіх зусиль для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, а також ліквідації наслідків пошкоджень. ЗАЕС досі окупована і контролюється російськими військовими. З огляду на те, що дії загарбників передбачити неможливо, загроза фізичній безпеці станції залишається. Наразі Запорізька АЕС продовжує працювати і виробляти електроенергію для потреб вітчизняної енергосистеми", - підсумували в "Енергоатомі".

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