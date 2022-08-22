На День Незалежності Миколаїв не закриватимуть, однак жителям рекомендують працювати дистанційно, - ОВА

Військові не бачать перспективи скорого просування російських окупантів в сторону Миколаєва.

Про це повідомив глава ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Місто ми закривати не будемо на 23-24 серпня. Проте прошу всіх бути максимально акуратними. Також готуємо розпорядження, де рекомендуємо всім працювати дистанційно в ці дні. Ми не проводимо ніяких заходів, прошу не збиратись у великі колективи у ці дні. Використайте цей час для відпочинку з розумом", - зазначив Кім.

Водночас, наголосив очільник ОВА, військові не бачать перспективи скорого просування ворогом в сторону Миколаєва.

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