УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8412 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 171 4

На День Незалежності Миколаїв не закриватимуть, однак жителям рекомендують працювати дистанційно, - ОВА

кім

Військові не бачать перспективи скорого просування російських окупантів в сторону Миколаєва.

Про це повідомив глава ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Місто ми закривати не будемо на 23-24 серпня. Проте прошу всіх бути максимально акуратними. Також готуємо розпорядження, де рекомендуємо всім працювати дистанційно в ці дні. Ми не проводимо ніяких заходів, прошу не збиратись у великі колективи у ці дні. Використайте цей час для відпочинку з розумом", - зазначив Кім.

Водночас, наголосив очільник ОВА, військові не бачать перспективи скорого просування ворогом в сторону Миколаєва.

Читайте: Поліція закликає українців 23-25 серпня бути обережними й обов’язково ховатися в укриття під час сигналів тривоги

Автор: 

День Незалежності (701) Миколаїв (1819) Кім Віталій (471)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пекарі дистанційно випікатимуть хліб і магазини працюватимуть дистанційно.
показати весь коментар
22.08.2022 11:46 Відповісти
Нет слова житель, есть слово мешканець
показати весь коментар
22.08.2022 11:46 Відповісти
ватники будут бродить как обічно, фоткать все вподряд и сливать координаті кацапам. может ким работает не на то правительство ?
показати весь коментар
22.08.2022 11:53 Відповісти
Зелень сама все зіллє і без помічників.
показати весь коментар
22.08.2022 11:57 Відповісти
 
 