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Новини
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У низці регіонів скасували усі масові заходи у період з 23 до 25 серпня

чаус

Повідомляють про скасування масових заходів на Чернігівщині, Дніпропетровщині та в Луцьку.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Так, про скасування масових заходів повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Ухвалено рішення щодо заборони проведення масових заходів по всій області з 23 по 25 серпня. Часові рамки комендантської години змінюватися не будуть. Прошу неухильно дотримуватися вже існуючих: 23:00-4:00 (Городнянська ТГ з 22:00 до 5:00)", - написав Чаус.

Він також закликав жителів не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

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Також  про скасування масових урочистих заходів, які були заплановані для відзначення Дня Державного прапора України та Дня Незалежності України повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Рішення, зі слів голови, пов'язане з безпековою ситуацією в Україні.

"Прошу уникати паніки, але разом з тим дотримуватись заходів безпеки та спускатися в укриття під час повітряної тривоги", – зазначив луцький мер.

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Голова Дніпропетровської  ОВА Валентин Резніченко написав у телеграмі: "Цього року через війну 23 та 24 серпня не буде масових заходів. Вони заборонені заради безпеки. Цього року через війну 23 та 24 серпня не вихідні дні. Але всі підприємства та установи прошу, за можливості, працювати дистанційно".

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський заявив, що цього тижня, коли Україна відзначатиме День Незалежності, росія може вдатися до особливої жорстокості.

В Офісі Президента застерігають, що інтенсивність обстрілів українських міст може зрости 23 і 24 серпня. У Києві скасовано всі масові заходи.

Автор: 

День Незалежності (701) відміна (174) провокація (786)


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Які взагалі під час війни можуть бути масові заходи з концертами? Як під час війни можна розважатися? Будьте людьми, проявляйте солідарність з тими хто щодня страждає, воює, з тими хто загинув. До кінця війни повинен бути режим жалоби.
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22.08.2022 17:36 Відповісти
во время бомбардировок Лондона, спокойненько себе работали ночные клубы, бары и рестораны. Ваша позиция мне понятна, однако тогда давайте вобще нахер наработу не ходить, сидеть в режиме скорби дома, и есть подошвы кросовок.
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22.08.2022 17:43 Відповісти
Я думаю, что во время бомбардировок лодонцы сидели по бомбоубежища
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22.08.2022 17:50 Відповісти
большинство ночных заведений Лондона располагалось в подвалах в то время. лучше бомбоубежища и не придумаеш - у бомбардировку пересидел, и набухался до усирачки, и подругу подцепил.
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22.08.2022 17:52 Відповісти
а чому тільки у "деяких"...а ішні шо? требуют продолжения банкета???
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22.08.2022 17:38 Відповісти
ой не злите нас ))) !!!!!!
///
А HIMARS вже готується привітати нас із Днем Незалежності України

https://t.me/dnepronline/45320
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22.08.2022 17:46 Відповісти
Все вірно! Береженого,бог береже! Буде ще на нашій вулиці свято!
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22.08.2022 18:20 Відповісти
 
 