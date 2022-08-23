США надають Україні більше зброї, ніж оголошують про це публічно, - Politico
Американські експерти Майкл Вайсс і Джеймс Раштон припускають, що Вашингтон дає Україні більше різної зброї, ніж оголошує про це публічно.
Про це пише видання Politico, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
На думку Вайсса та Раштона, про це, зокрема, свідчить враження українськими Збройними Силами в окупованому Криму російських цілей, розміщених на далекій відстані від лінії фронту.
Видання вказує, що про передачу Україні високошвидкісних протирадіолокаційних ракет HARM, здатних вражати системи ПВО, заявив нещодавно високопоставлений представник Пентагону. Він зазначив, що раніше США анонсували надання Києву можливостей щодо протидії радарам, проте не конкретизували, про що саме йдеться.
На думку Вайса і Раштона, США також таємно відправили в Україну оперативно-тактичний ракетний комплекс ATACMS.
Також відомо, що США надаватимуть Україні високоточні боєприпаси Excalibur в рамках оголошеного 19 серпня пакета військової допомоги вартістю 775 млн доларів, хоча адміністрація президента США не заявляла про це публічно. Зазначається також, що останній пакет не обмежується тим, що вказано в переліку.
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І навіщо цим експертам про це публічно розповідати?
Кацапам треба промивати мізки - регулярно , розповідаючи навіть те чого нема ,, шоб їм скотам - жиснь мьодом не казалась . .
ля-ля, Керченський міст 😂
Тому це так собі аргумент. Але звичайно шанс є і хотілося б щоб це було правдою.
До речі Бутусов говорить що - у серпні , зброї від союзників , в Україну надійшло найбільше за всі місяці . !
Хтось недавно тут нив що - про Україну в світі почали забувати і - фсьопрапало .. .
https://defence-line.org/2022/08/antoshka-antoshka-davaj-kopaj-chast-1/
Я от взагалі думаю, що це були диверсійна група козаків, які підібралися до Новофдорівки на перекинутій "Чайці" і обробили вони той аредром за допомогою реактивних вогнеметів M202A1 FLASH!
ні.. ні.. це неправда.
- это может быть ложное утверждение. иначе если бы это было так, то об этом по любому уже прознал такой крот как дєрьмак и принеприменно бы информировал об этом своих парашных шефов. те бы уже давно подняли об этом кипеж.
- да поставляют и дерьмак давно сообщил своим парашным кураторам об этом. тогда в рамках прикрытия своего суперкондома, они выдержали паузу и вкинули эту инфу в Politico пожертвовав для этого своими аж двумя агентами.
со второго варианта есть следствие - нужно пробить инфу по этих экспердах и самой Politico, на предмет их связи с парашей.
по любому - следствием нужно не пренебречь.
" Розповідь про те,як сивочолий Гетьман приховав установку "Грім" у Саудівській Аравії."
...випливла інформація про тактичну ракетну систему «Грім», яка повернулася до нас із Саудівської Аравії, а якщо це справді так, то все стає на місце. Ракета має БЧ майже півтонни маси, і якщо ми маємо ракети, які готувалися для ЗСУ, то їх дальність «понад 500 км», а за чутками, була отримана максимальна дальність 750 км. Якщо так, то такі ракети можуть дістати не тільки Новофедорівку, а й Кримський міст.
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Володимир | https://defence-line.org/2022/08/antoshka-antoshka-davaj-kopaj-chast-2/#comment-458916 23 Серпня, 2022 at 08:29 | https://defence-line.org/2022/08/antoshka-antoshka-davaj-kopaj-chast-2/?replytocom=458916#respond Відповіcти
Нажаль РК "Грім" не існує, а тому нікуди не експортувався, а відповідно і не повертався. Є окремі елементи: двигун ракети, концнпція, може ще щось. Але як комплекс - ні.
а супутник з лазерними променями часом не передавали таємно?