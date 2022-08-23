США надають Україні більше зброї, ніж оголошують про це публічно, - Politico

Американські експерти Майкл Вайсс і Джеймс Раштон припускають, що Вашингтон дає Україні більше різної зброї, ніж оголошує про це публічно.

Про це пише видання Politico, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

На думку Вайсса та Раштона, про це, зокрема, свідчить враження українськими Збройними Силами в окупованому Криму російських цілей, розміщених на далекій відстані від лінії фронту.

Видання вказує, що про передачу Україні високошвидкісних протирадіолокаційних ракет HARM, здатних вражати системи ПВО, заявив нещодавно високопоставлений представник Пентагону. Він зазначив, що раніше США анонсували надання Києву можливостей щодо протидії радарам, проте не конкретизували, про що саме йдеться.

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На думку Вайса і Раштона, США також таємно відправили в Україну оперативно-тактичний ракетний комплекс ATACMS.

Також відомо, що США надаватимуть Україні високоточні боєприпаси Excalibur в рамках оголошеного 19 серпня пакета військової допомоги вартістю 775 млн доларів, хоча адміністрація президента США не заявляла про це публічно. Зазначається також, що останній пакет не обмежується тим, що вказано в переліку.