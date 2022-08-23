СБУ вперше застосувала механізм блокування криптогаманця російського "волонтера", що збирав кошти для армії Росії та бойовиків "ЛДНР"
На кошти росіянина накладено арешт, вони будуть виведені в українську юрисдикцію.
Про це повідомляється на сторінці СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, за ініціативою СБУ заблоковано віртуальний криптогаманець громадянина Росії, що спонсорує російську війну в Україні. Чоловік називає себе волонтером і від початку повномасштабного вторгнення Росії збирає гроші на потреби армії окупантів. На момент блокування на рахунку росіянина накопичилося понад 800 тисяч у гривневому еквіваленті.
Наразі на ці кошти накладено арешт, надалі їх виведуть в українську юрисдикцію. Арешт вдалося реалізувати завдяки доказовій базі, яку зібрали слідчі СБУ, та сприянню іноземних криптокомпаній. Встановлено, що значну частину пожертв зловмисник спрямовував на купівлю військового спорядження бойовикам терористичних організацій "ЛДНР".
Від початку широкомасштабного вторгнення Росії "волонтер" просував у соцмережах ідею про необхідність фінансової допомоги учасникам незаконних збройних формувань. Для цього регулярно створював тематичний фото- і відеоконтент, поширював аналогічні дописи своїх однодумців та звітував про використання зібраних коштів. Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.
Як повідомляється, подібна участь чекає й інших російських "волонтерів", які спонсорують війну в Україні.
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хоча тут палка о двох кінцях..в мене чоловік громадянин рф і з 14 року допомогав пораненим у києві..правда грошей не збирав, але було б некомфортно, якби заблокували при покупці спорядження..тоді мало не в пруссєлях виписували..
а наші можуть по тупому заблокувати - громадянство+покупка спорядження - і доказуй, що ти не віслюк..
Відповідно автоматично припинились би всі операції пітьми з фінансування тероризму в Світі, включаючи так звану "сво".