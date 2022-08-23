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Новини Війна
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СБУ вперше застосувала механізм блокування криптогаманця російського "волонтера", що збирав кошти для армії Росії та бойовиків "ЛДНР"

сбу

На кошти росіянина накладено арешт, вони будуть виведені в українську юрисдикцію.

Про це повідомляється на сторінці СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, за ініціативою СБУ заблоковано віртуальний криптогаманець громадянина Росії, що спонсорує російську війну в Україні. Чоловік називає себе волонтером і від початку повномасштабного вторгнення Росії збирає гроші на потреби армії окупантів. На момент блокування на рахунку росіянина накопичилося понад 800 тисяч у гривневому еквіваленті.

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Наразі на ці кошти накладено арешт, надалі їх виведуть в українську юрисдикцію. Арешт вдалося реалізувати завдяки доказовій базі, яку зібрали слідчі СБУ, та сприянню іноземних криптокомпаній. Встановлено, що значну частину пожертв зловмисник спрямовував на купівлю військового спорядження бойовикам терористичних організацій "ЛДНР".

Від початку широкомасштабного вторгнення Росії "волонтер" просував у соцмережах ідею про необхідність фінансової допомоги учасникам незаконних збройних формувань. Для цього регулярно створював тематичний фото- і відеоконтент, поширював аналогічні дописи своїх однодумців та звітував про використання зібраних коштів. Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.

Як повідомляється, подібна участь чекає й інших російських "волонтерів", які спонсорують війну в Україні.

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армія рф (18060) росія (66478) СБУ (13061) волонтери (1345) криптовалюта (738)


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23.08.2022 10:34 Відповісти
не пройшло і півроку..

хоча тут палка о двох кінцях..в мене чоловік громадянин рф і з 14 року допомогав пораненим у києві..правда грошей не збирав, але було б некомфортно, якби заблокували при покупці спорядження..тоді мало не в пруссєлях виписували..

а наші можуть по тупому заблокувати - громадянство+покупка спорядження - і доказуй, що ти не віслюк..
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23.08.2022 10:40 Відповісти
писать нужно правду. Это гражданин Украины, который имеет паспорт и гражданство рефии , счет имеет и как в Украине, так и на рефии. Это "ваши люди" занимаются спонсированием агрессии рефии против Украины. И не нужно искать где то на стороне врагов, когда под носом предатели.
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23.08.2022 10:59 Відповісти
Якби Державний департамент США погодився із визнанням рашистської пітьми спонсором тероризму, тоді б усі бенефіціари з юрисдикцією рф - розпорядники рахунків в банках й інших фінустановах, включаючи у криптодилерів, позбулися б можливістю розпоряджатись закумульованими на них коштами.
Відповідно автоматично припинились би всі операції пітьми з фінансування тероризму в Світі, включаючи так звану "сво".
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23.08.2022 12:04 Відповісти
 
 