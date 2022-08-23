Україна отримає західні системи ППО та ПРО восени 2022 року, - ОП

Україна отримає західні системи протиповітряної та протиракетної оборони восени 2022 року. В Офісі президента досить оптимістичні з цього приводу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав заступник керівника офісу президента з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства Андрій Сибіга.

"Потрібно і закрити небо, це теж президент відверто у всіх розмовах доводить до своїх партнерів, тому ми очікуємо системи протиповітряної і протиракетної оборони", - сказав він.

За його словами, В Офісі президента досить оптимістичні, бачачи чіткі перспективи і часові рамки, коли поставки цих вкрай необхідних систем відбудуться.

"Осяжна, це восени буде", - відповів Сибіга на уточнююче питання щодо термінів.