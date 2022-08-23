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Україна отримає західні системи ППО та ПРО восени 2022 року, - ОП

ппо

Україна отримає західні системи протиповітряної та протиракетної оборони восени 2022 року. В Офісі президента досить оптимістичні з цього приводу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав заступник керівника офісу президента з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства Андрій Сибіга.

"Потрібно і закрити небо, це теж президент відверто у всіх розмовах доводить до своїх партнерів, тому ми очікуємо системи протиповітряної і протиракетної оборони", - сказав він.

За його словами, В Офісі президента досить оптимістичні, бачачи чіткі перспективи і часові рамки, коли поставки цих вкрай необхідних систем відбудуться.

"Осяжна, це восени буде", - відповів Сибіга на уточнююче питання щодо термінів.

Автор: 

ППО (3338) допомога (8490) ПРО (70) Офіс Президента (2034)


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Топ коментарі
+11
якась дурня. вирішили дати насєлєнію хороших новин від ОПи? але зверніть увагу, що виступив із "хорошими новинами" не Єрмак. це дивно. мабуть, до ОПи дійшло уже, що Єрмак токсичний і тільки дратує.
а може просто збіг. якась шістка шось там наварнякала, як завжди, не відповідаючи ні за що, а ми тут хаваєм.
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23.08.2022 10:58 Відповісти
+10
1 или 2 штуки?
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23.08.2022 10:58 Відповісти
+10
Любі такі сповіщення підлягають карної відповідальності --за розголошення військової і державної таємниці. Ми "загрались" у відкритись по поставці зброї Ворог не повинен знати,що його чекає якийсь сюрприз,якого він не очікує і не готовий до протидії Що зеленський базіка,що вся йог шобла. Це наслідки оманської домовленості і відкритих зрадників в ОП.
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23.08.2022 11:20 Відповісти
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1 или 2 штуки?
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23.08.2022 10:58 Відповісти
і ближче до зими
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23.08.2022 12:22 Відповісти
якась дурня. вирішили дати насєлєнію хороших новин від ОПи? але зверніть увагу, що виступив із "хорошими новинами" не Єрмак. це дивно. мабуть, до ОПи дійшло уже, що Єрмак токсичний і тільки дратує.
а може просто збіг. якась шістка шось там наварнякала, як завжди, не відповідаючи ні за що, а ми тут хаваєм.
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23.08.2022 10:58 Відповісти
Ермак после 24.02.2022 вообще пропал, думал на вилы подымут, сапера нашего чонгарского. Тогда выпустили на сцену бодрого пионера Подоляка. Теперь вот Сибига.
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23.08.2022 11:13 Відповісти
та просто дєрьмак в момент, коли робилась заява, розмовляв з ефесбешним куратором, мовляв, як тільки отримаєм, зразу маякну...
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23.08.2022 11:14 Відповісти
Ні, не дійшло. Все простіше. Якщо поставки восени не буде, то винуватим буде Сибіга, а не Єрмак.
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23.08.2022 11:15 Відповісти
Де вони візьмуть ПВО? В них самих нема. Там ставки на літаки робили
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23.08.2022 10:59 Відповісти
... Зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLM. *********** комплекс середньої дальності, маневрений, який переважає будь-який російський ЗРК цього класу - Бук-М3, передусім. Такий зонт зможе прикрити від усіх видів літаків, безпілотників, крилатих, та деяких балістичних ракет. Одна машина передається для навчання. Б) Також передаються додатково 15 самоходних зенітно-артилерийськіх установок калібру 35 мм Гепард (раніше ЗСУ вже отримали 15 Гепардів). Гепарди високоефективні, оскільки в їх арсеналі є програмовані снаряди, які забезпечують високу ефективність та економічність як при знищенні літаків та гелікоптерів, так і дуже дрібних цілей типу квадрокоптер. Німці додатково передають 4000 бойових зенітних снарядів 35 мм (тип не повідомляється), та 4000 практичних - для навчання екіпажів. В) 40 станцій радіоелектронної боротьби проти дронів великої дальності. 24 станції постановки перешкод малої дальності. Німці діють комплексно. Джерело:
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23.08.2022 11:52 Відповісти
на жаль 4000 це на кiлька хвилин вогню бо там шалена швидкiсть стрiлянини
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23.08.2022 12:23 Відповісти
Там не ЗУшка. Там снаряды с программируемым подрывом и небольшим расходом.
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23.08.2022 21:13 Відповісти
Это для ОП это можно подождать, а там каждый час на счету, каждая минута.
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23.08.2022 11:02 Відповісти
Треба почути, що з цього приводу скажуть профільні міністри, кулеба та резніков, а не консультант завхоза презЕдентської канцелярії.
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23.08.2022 11:10 Відповісти
Я бы на месте нашей синагоги , ОПы, помалкивал. Оптимисты херовы.
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23.08.2022 11:10 Відповісти
Поживем - увидим.
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23.08.2022 11:14 Відповісти
Кілька одиниць, погоди не зроблять, тому що в нас с-300, 35 дивізіонів і іншого ппо дуже було багато, але і цього не достатньо для захисту.
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23.08.2022 11:17 Відповісти
Любі такі сповіщення підлягають карної відповідальності --за розголошення військової і державної таємниці. Ми "загрались" у відкритись по поставці зброї Ворог не повинен знати,що його чекає якийсь сюрприз,якого він не очікує і не готовий до протидії Що зеленський базіка,що вся йог шобла. Це наслідки оманської домовленості і відкритих зрадників в ОП.
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23.08.2022 11:20 Відповісти
А тем временем Днепр взрывы((((
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23.08.2022 11:21 Відповісти
Ніби збили. а то уламки.
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23.08.2022 12:22 Відповісти
Це не має різниці скільки дадуть але дадуть. Треба мати терпіння. І нарощувати зброю
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23.08.2022 11:28 Відповісти
А мала отримати б західні стратегічні ракетні системи та бомбардувальники. Це б вирішило проблему.
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23.08.2022 11:37 Відповісти
Одразу після контрнаступу і звільнення Херсона з ленд-лізом.
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23.08.2022 11:40 Відповісти
Лізе цей офіс без мила у всі діри.
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23.08.2022 12:39 Відповісти
2 системы NASAMS и 1 система IRIS-T или как там её? Но ведь это - оборонительное вооружение, в атаку с ним не ходят. И от баллистических ракет оно не защищает, то есть эффективно прикрыть ими наши военные заводы (если у нас вообще ещё есть какое-то уцелевшее оборудование для них) не выйдет. Так же не выйдет прикрыть ими Харьков, потому что артиллерийские снаряды оно не перехватывает, включая "Грады" с "Ураганами".

Новость ни о чём. Нам наступательное вооружение надо, а не оборонительное. Так что, ОП в попытках выставить это как свой успех просто идёт н а х у й.
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23.08.2022 12:43 Відповісти
Знову в коментах полізло лайно типу "...а чому мало?!! коли це ще буде...?!!"
Ми щось дуже загралися у "...нам весь світ винен".
Ніхто нам нічого не винен.
Ми самі скакали (принаймні "більшість") і повторювали за "найвеличнішим" що дороги та шашлики важливіші за зброю для воюючої країни.
Чи не так?
А тепер тільки і чути - дайте, чому повільно, чому мало, і т.д. і т.п.
Ви що ж думаєте, зробити комплекс ППО чи ПРО копійку коштує чи добу часу займає?
Чи країни, які, повторюю, нам нічого не винні, повинні знімати комплекси з бойового чергування та везти нам, жертвуючи своєю безпекою?
Самі ми і винуваті, що зараз буквально голими дупами відбиваємось.
Дякуємо за те, що дають і без вереску.
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23.08.2022 14:04 Відповісти
Щиро дякуємо Зе за підготовку до війни. Він відмовився від доріг, відпочинку і навіть шашликів. І сказав :" Усе задля перемоги!" Оце Президент!!!
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23.08.2022 17:18 Відповісти
 
 