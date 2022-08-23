Україна отримає західні системи ППО та ПРО восени 2022 року, - ОП
Україна отримає західні системи протиповітряної та протиракетної оборони восени 2022 року. В Офісі президента досить оптимістичні з цього приводу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав заступник керівника офісу президента з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства Андрій Сибіга.
"Потрібно і закрити небо, це теж президент відверто у всіх розмовах доводить до своїх партнерів, тому ми очікуємо системи протиповітряної і протиракетної оборони", - сказав він.
За його словами, В Офісі президента досить оптимістичні, бачачи чіткі перспективи і часові рамки, коли поставки цих вкрай необхідних систем відбудуться.
"Осяжна, це восени буде", - відповів Сибіга на уточнююче питання щодо термінів.
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а може просто збіг. якась шістка шось там наварнякала, як завжди, не відповідаючи ні за що, а ми тут хаваєм.
Новость ни о чём. Нам наступательное вооружение надо, а не оборонительное. Так что, ОП в попытках выставить это как свой успех просто идёт н а х у й.
Ми щось дуже загралися у "...нам весь світ винен".
Ніхто нам нічого не винен.
Ми самі скакали (принаймні "більшість") і повторювали за "найвеличнішим" що дороги та шашлики важливіші за зброю для воюючої країни.
Чи не так?
А тепер тільки і чути - дайте, чому повільно, чому мало, і т.д. і т.п.
Ви що ж думаєте, зробити комплекс ППО чи ПРО копійку коштує чи добу часу займає?
Чи країни, які, повторюю, нам нічого не винні, повинні знімати комплекси з бойового чергування та везти нам, жертвуючи своєю безпекою?
Самі ми і винуваті, що зараз буквально голими дупами відбиваємось.
Дякуємо за те, що дають і без вереску.