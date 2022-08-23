Украина получит западные системы ПВО и ПРО осенью 2022 года, - ОП

Украина получит западные системы противовоздушной и противоракетной обороны осенью 2022 года. В Офисе президента достаточно оптимистичны по этому поводу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина сказал заместитель руководителя офиса президента по вопросам внешней политики и стратегического партнерства Андрей Сибига.

"Нужно и закрыть небо, это тоже президент откровенно во всех разговорах доводит до своих партнеров, поэтому мы ожидаем системы противовоздушной и противоракетной обороны", – сказал он.

По его словам, в офисе президента достаточно оптимистичны, видя четкие перспективы и временные рамки, когда поставки этих крайне необходимых систем состоятся.

"Обозримо, это осенью будет", - ответил Сибига на уточняющий вопрос относительно сроков.

Читайте также: США намерены закупить для Украины системы ПРО средней и большой дальности, - CNN