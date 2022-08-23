Украина получит западные системы ПВО и ПРО осенью 2022 года, - ОП
Украина получит западные системы противовоздушной и противоракетной обороны осенью 2022 года. В Офисе президента достаточно оптимистичны по этому поводу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина сказал заместитель руководителя офиса президента по вопросам внешней политики и стратегического партнерства Андрей Сибига.
"Нужно и закрыть небо, это тоже президент откровенно во всех разговорах доводит до своих партнеров, поэтому мы ожидаем системы противовоздушной и противоракетной обороны", – сказал он.
По его словам, в офисе президента достаточно оптимистичны, видя четкие перспективы и временные рамки, когда поставки этих крайне необходимых систем состоятся.
"Обозримо, это осенью будет", - ответил Сибига на уточняющий вопрос относительно сроков.
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а може просто збіг. якась шістка шось там наварнякала, як завжди, не відповідаючи ні за що, а ми тут хаваєм.
Новость ни о чём. Нам наступательное вооружение надо, а не оборонительное. Так что, ОП в попытках выставить это как свой успех просто идёт н а х у й.
Ми щось дуже загралися у "...нам весь світ винен".
Ніхто нам нічого не винен.
Ми самі скакали (принаймні "більшість") і повторювали за "найвеличнішим" що дороги та шашлики важливіші за зброю для воюючої країни.
Чи не так?
А тепер тільки і чути - дайте, чому повільно, чому мало, і т.д. і т.п.
Ви що ж думаєте, зробити комплекс ППО чи ПРО копійку коштує чи добу часу займає?
Чи країни, які, повторюю, нам нічого не винні, повинні знімати комплекси з бойового чергування та везти нам, жертвуючи своєю безпекою?
Самі ми і винуваті, що зараз буквально голими дупами відбиваємось.
Дякуємо за те, що дають і без вереску.