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Украина получит западные системы ПВО и ПРО осенью 2022 года, - ОП

ппо

Украина получит западные системы противовоздушной и противоракетной обороны осенью 2022 года. В Офисе президента достаточно оптимистичны по этому поводу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина сказал заместитель руководителя офиса президента по вопросам внешней политики и стратегического партнерства Андрей Сибига.

"Нужно и закрыть небо, это тоже президент откровенно во всех разговорах доводит до своих партнеров, поэтому мы ожидаем системы противовоздушной и противоракетной обороны", – сказал он.

По его словам, в офисе президента достаточно оптимистичны, видя четкие перспективы и временные рамки, когда поставки этих крайне необходимых систем состоятся.

"Обозримо, это осенью будет", - ответил Сибига на уточняющий вопрос относительно сроков.

Читайте также: США намерены закупить для Украины системы ПРО средней и большой дальности, - CNN

Автор: 

ПВО (2897) помощь (7906) ПРО (284) Офис Президента (1803)


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Топ комментарии
+11
якась дурня. вирішили дати насєлєнію хороших новин від ОПи? але зверніть увагу, що виступив із "хорошими новинами" не Єрмак. це дивно. мабуть, до ОПи дійшло уже, що Єрмак токсичний і тільки дратує.
а може просто збіг. якась шістка шось там наварнякала, як завжди, не відповідаючи ні за що, а ми тут хаваєм.
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23.08.2022 10:58 Ответить
+10
1 или 2 штуки?
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23.08.2022 10:58 Ответить
+10
Любі такі сповіщення підлягають карної відповідальності --за розголошення військової і державної таємниці. Ми "загрались" у відкритись по поставці зброї Ворог не повинен знати,що його чекає якийсь сюрприз,якого він не очікує і не готовий до протидії Що зеленський базіка,що вся йог шобла. Це наслідки оманської домовленості і відкритих зрадників в ОП.
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23.08.2022 11:20 Ответить
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1 или 2 штуки?
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23.08.2022 10:58 Ответить
і ближче до зими
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23.08.2022 12:22 Ответить
якась дурня. вирішили дати насєлєнію хороших новин від ОПи? але зверніть увагу, що виступив із "хорошими новинами" не Єрмак. це дивно. мабуть, до ОПи дійшло уже, що Єрмак токсичний і тільки дратує.
а може просто збіг. якась шістка шось там наварнякала, як завжди, не відповідаючи ні за що, а ми тут хаваєм.
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23.08.2022 10:58 Ответить
Ермак после 24.02.2022 вообще пропал, думал на вилы подымут, сапера нашего чонгарского. Тогда выпустили на сцену бодрого пионера Подоляка. Теперь вот Сибига.
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23.08.2022 11:13 Ответить
та просто дєрьмак в момент, коли робилась заява, розмовляв з ефесбешним куратором, мовляв, як тільки отримаєм, зразу маякну...
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23.08.2022 11:14 Ответить
Ні, не дійшло. Все простіше. Якщо поставки восени не буде, то винуватим буде Сибіга, а не Єрмак.
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23.08.2022 11:15 Ответить
Де вони візьмуть ПВО? В них самих нема. Там ставки на літаки робили
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23.08.2022 10:59 Ответить
... Зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLM. *********** комплекс середньої дальності, маневрений, який переважає будь-який російський ЗРК цього класу - Бук-М3, передусім. Такий зонт зможе прикрити від усіх видів літаків, безпілотників, крилатих, та деяких балістичних ракет. Одна машина передається для навчання. Б) Також передаються додатково 15 самоходних зенітно-артилерийськіх установок калібру 35 мм Гепард (раніше ЗСУ вже отримали 15 Гепардів). Гепарди високоефективні, оскільки в їх арсеналі є програмовані снаряди, які забезпечують високу ефективність та економічність як при знищенні літаків та гелікоптерів, так і дуже дрібних цілей типу квадрокоптер. Німці додатково передають 4000 бойових зенітних снарядів 35 мм (тип не повідомляється), та 4000 практичних - для навчання екіпажів. В) 40 станцій радіоелектронної боротьби проти дронів великої дальності. 24 станції постановки перешкод малої дальності. Німці діють комплексно. Джерело:
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23.08.2022 11:52 Ответить
на жаль 4000 це на кiлька хвилин вогню бо там шалена швидкiсть стрiлянини
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23.08.2022 12:23 Ответить
Там не ЗУшка. Там снаряды с программируемым подрывом и небольшим расходом.
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23.08.2022 21:13 Ответить
Это для ОП это можно подождать, а там каждый час на счету, каждая минута.
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23.08.2022 11:02 Ответить
Треба почути, що з цього приводу скажуть профільні міністри, кулеба та резніков, а не консультант завхоза презЕдентської канцелярії.
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23.08.2022 11:10 Ответить
Я бы на месте нашей синагоги , ОПы, помалкивал. Оптимисты херовы.
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23.08.2022 11:10 Ответить
Поживем - увидим.
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23.08.2022 11:14 Ответить
Кілька одиниць, погоди не зроблять, тому що в нас с-300, 35 дивізіонів і іншого ппо дуже було багато, але і цього не достатньо для захисту.
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23.08.2022 11:17 Ответить
Любі такі сповіщення підлягають карної відповідальності --за розголошення військової і державної таємниці. Ми "загрались" у відкритись по поставці зброї Ворог не повинен знати,що його чекає якийсь сюрприз,якого він не очікує і не готовий до протидії Що зеленський базіка,що вся йог шобла. Це наслідки оманської домовленості і відкритих зрадників в ОП.
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23.08.2022 11:20 Ответить
А тем временем Днепр взрывы((((
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23.08.2022 11:21 Ответить
Ніби збили. а то уламки.
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23.08.2022 12:22 Ответить
Це не має різниці скільки дадуть але дадуть. Треба мати терпіння. І нарощувати зброю
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23.08.2022 11:28 Ответить
А мала отримати б західні стратегічні ракетні системи та бомбардувальники. Це б вирішило проблему.
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23.08.2022 11:37 Ответить
Одразу після контрнаступу і звільнення Херсона з ленд-лізом.
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23.08.2022 11:40 Ответить
Лізе цей офіс без мила у всі діри.
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23.08.2022 12:39 Ответить
2 системы NASAMS и 1 система IRIS-T или как там её? Но ведь это - оборонительное вооружение, в атаку с ним не ходят. И от баллистических ракет оно не защищает, то есть эффективно прикрыть ими наши военные заводы (если у нас вообще ещё есть какое-то уцелевшее оборудование для них) не выйдет. Так же не выйдет прикрыть ими Харьков, потому что артиллерийские снаряды оно не перехватывает, включая "Грады" с "Ураганами".

Новость ни о чём. Нам наступательное вооружение надо, а не оборонительное. Так что, ОП в попытках выставить это как свой успех просто идёт н а х у й.
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23.08.2022 12:43 Ответить
Знову в коментах полізло лайно типу "...а чому мало?!! коли це ще буде...?!!"
Ми щось дуже загралися у "...нам весь світ винен".
Ніхто нам нічого не винен.
Ми самі скакали (принаймні "більшість") і повторювали за "найвеличнішим" що дороги та шашлики важливіші за зброю для воюючої країни.
Чи не так?
А тепер тільки і чути - дайте, чому повільно, чому мало, і т.д. і т.п.
Ви що ж думаєте, зробити комплекс ППО чи ПРО копійку коштує чи добу часу займає?
Чи країни, які, повторюю, нам нічого не винні, повинні знімати комплекси з бойового чергування та везти нам, жертвуючи своєю безпекою?
Самі ми і винуваті, що зараз буквально голими дупами відбиваємось.
Дякуємо за те, що дають і без вереску.
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23.08.2022 14:04 Ответить
Щиро дякуємо Зе за підготовку до війни. Він відмовився від доріг, відпочинку і навіть шашликів. І сказав :" Усе задля перемоги!" Оце Президент!!!
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23.08.2022 17:18 Ответить
 
 