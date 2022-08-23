На Миколаївщині не працюють багато підприємств, зокрема, 12 найбільших, - Кім

На Миколаївщині ситуація контрольована, додаткових обмежувальних заходів для пересування регіоном 24 серпня не вводитимуть

Про це голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів у ефірі Медіацентр Україна, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, доба минула в області спокійніше, ніж звичайно. Були обстріли по лінії зіткнення та є один загиблий цивільний. Вночі окупанти не обстрілювали Миколаїв.

Читайте також: На Миколаївщині ППО збила ворожу ракету Х-31. Російські окупанти продовжили обстріли населених пунктів області, - ОВА

24 серпня в області не будуть проводитися святкові заходи. Водночас місто та область не закривали й не вводили подовжену комендантську годину. Контроль в регіоні посилено, ситуація контрольована. Представники влади та працівники підприємств працюватимуть дистанційно в святковий день.

Крім того, за словами Кіма, наразі в регіоні не працює багато підприємств, якнайменше 12 найкрупніших не працюють. Аграрії зібрали врожай з понад 80% посівів, планується провести посівну озимих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На День Незалежності Миколаїв не закриватимуть, однак жителям рекомендують працювати дистанційно, - ОВА

Опалювальний сезон має розпочатися за графіком, формуються запаси, триває підготовка. Навчальний рік стартуватиме у всіх навчальних закладах області онлайн та офлайн.