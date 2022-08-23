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Канада продовжить посилювати санкції проти РФ, - Трюдо

джастин,трюдо

Канада та партнери продовжать санкції проти Російської Федерації.

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на другому саміті Кримської платформи, інформує Цензор.НЕТ.

"Канада разом із партнерами продовжить санкції проти 1 750 осіб та організацій Росії і Білорусі. Ми оголосимо про нові санкції ще 62 особам і також одному підприємству оборонного сектору, яке бере участь у російській війні проти України", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц та Трюдо засудили військову агресію Росії проти України та обговорили подальшу підтримку українців

Автор: 

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