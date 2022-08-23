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Німеччина виділяє Україні зброю та боєприпаси на 500 млн євро, - Bloomberg

iris

Канцлер Німеччини Олаф Шольц затвердив плани щодо додаткового відправлення в Україну озброєнь та боєприпасів на суму понад 500 млн євро.

Про це стверджують джерела Bloomberg, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Джерела в уряді ФРН повідомили агентству, що найближчими тижнями уряд Німеччини має намір відправити Україні як військову допомогу боєприпаси, засоби захисту від безпілотників і броньовані ремонтно-евакуаційні машини на загальну суму понад 500 млн євро.

Згідно з підрахунками Кільського інституту світової економіки, Німеччина вже виділила Україні зброю та техніку на суму близько 700 млн євро, ще 500 млн спрямовані на фінансування постачання військової техніки.

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Раніше повідомлялося, що Німеччина має намір передати Україні нову установку ППО IRIS-T. За словами одного з джерел Bloomberg, на додаток Німеччина наступного року відправить ще три одиниці високоефективної системи озброєння – причому "настільки нового, що його ще немає навіть у бундесверу".

Сьогодні Шольц сказав учасникам саміту Кримської платформи, що Німеччина "приступила до реалізації нового пакету допомоги, до якого входять найсучасніші системи ППО, ракетні установки, тонни боєприпасів, засоби захисту від дронів та броньовані ремонтно-евакуаційні машини".

Автор: 

Німеччина (7316) допомога (8280) Шольц Олаф (1134)


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Топ коментарі
+30
Danke schön, liebe *******!
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23.08.2022 22:57
+18
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23.08.2022 23:06
+18
Шольц ничего не должен, ни вам лично, ни Украине. И то что он дает деньги и оружие, надо быть благодарным, у него таких обязанностей нет.
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23.08.2022 23:57
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Danke schön, liebe *******!
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23.08.2022 22:57 Відповісти
Если бы обещания Шольца могли стрелять - кацапы бы уже капитулировали.
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23.08.2022 22:59 Відповісти
якби асфальтоукладачі могли бомбити то русня б уже вимерла...
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23.08.2022 23:28 Відповісти
Шольц ничего не должен, ни вам лично, ни Украине. И то что он дает деньги и оружие, надо быть благодарным, у него таких обязанностей нет.
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23.08.2022 23:57 Відповісти
Никто никому ничего не должен. Тогда, наверное, и обещать не стоит... Просто он языком метёт, а когда до дела,то.....
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24.08.2022 00:36 Відповісти
так может вы из нато выйдете, чтобы вам тоже никто ничего не был должен?
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24.08.2022 01:09 Відповісти
Україна та українці, на землі котрої відбулося нашестяя насильницької і грабіжницької орди вдячні за допомогу зброєю як вашій країні, так і іншим.
А на провокації тролів з підробленими IP-"прапорцями країн" не варто звертати уваги.
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24.08.2022 05:46 Відповісти
Ні, не повинен. Так само і п#здіти не повинен. І (уйлу потакати і блокувати рішення Євросоюзу не повинен
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24.08.2022 06:54 Відповісти
Для тов. полной "безнадеги". Дело в том, что Шольц, в отличие от Вас прекрасно понимает, что вкладывая в обороноспособность Украины, он повышает обороноспособность именно Германии. Германия, благодаря "мудрой" политике фрау Меркель, практичеси перестала вкладываться в свою Армию и теперь, когда у них наконец-то созрело понимание факта, что Москва не Санта-Клаус, дарящий подарочки прилежным и послушным деткам, а Людоед, точащий ножи на убаюканных Газпромом полезных идиотов, проснулась и начинает разворачивать свои возможности по выпуску воентехники, которой у бундесвера оказалось катастрофически мало. Тем более, что Берлин прекрасно видел, что ТРИ года подряд Зеленский игнорировал собственную Армию и готовил Украину для Путина, как подарочек на блюдечке с голубой каемочкой, постоянно сокращая бюджет Минобороны и ликвидируя программу Порошенко по вооружению УКРАИНСКОЙ АРМИИ Вильхой-М, НЕПТУНОМ, Сапсаном, ПТРК Стугна и Корсар. Даже "броники" и каски для ЗСУ не заказывались. Очевидно при Меркель в Берлине полагали, что проглотив Украину, во главе с ее нынешним презиком, Москва удовлетворит свои апетиты и успокоится. Однако Путин вошел во вкус своей личной бредятины и тихонечко так это дал понять, что границы Росси НИГДЕ не заканчиваются. А там, где звучит хотя бы писк на Московском наречии, там и есть Россия.
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24.08.2022 12:36 Відповісти
"Мудило в спортивних штанцях. А я тєбє говоріл, што когда-нібудь етот дєнь настанєт, ето будєт, а ти нє вєріла.
Люда. Якщо б знать, можно було б на тачці под'єхать. Я ї*ала, його так тащіть!" (С)
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23.08.2022 22:59 Відповісти
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23.08.2022 23:02 Відповісти
:***** масла
;де?
:там!
(с) Митець
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23.08.2022 23:29 Відповісти
Хочеться вірити, що до Нового року ми це озброєння від щедрого ШОльца таки отримаємо!

І дуже, дуже сподіваюсь, що це буде таки найближчий Новий рік!
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23.08.2022 23:01 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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23.08.2022 23:01 Відповісти
не допоможе:

варіант 1: "они же (кацапські 200-ті) контрактники, знали на что идут"
варіант 2: "проклятые бендеры ванюшку убили, на гробовые купили ладу-малину и
бутылку водки - сынка помянуть"
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23.08.2022 23:06 Відповісти
угу угу,тобі б *********,а снаряди до панцергаубиці СМАРТ,то таки вундервафля.
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23.08.2022 23:30 Відповісти
DANKE !
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23.08.2022 23:04 Відповісти
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23.08.2022 23:06 Відповісти
Зараз з'явиться Шольц і знов все пересере...
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23.08.2022 23:07 Відповісти
озабоченность: на 200 млн евро, глубокая озабоченность: на 300, наклейки Нет войне - 1 млн евро, салфетки антибактериальные: 2 млн евро
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23.08.2022 23:24 Відповісти
ОБІЦЯНКИ - ЦЯЦЯНКИ . ЦЕ В ЯКИЙ ЧЕРГОВИЙ РАЗ ?
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23.08.2022 23:58 Відповісти
Ну слава Богу - Ганси нарештi проснулися
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24.08.2022 00:10 Відповісти
Яке нафіг danke, dankeschön і тим більше wunderschön... почитайте оригінал-він цікавіший.

Коли це прийде... прийде на фронт. У 2023? Напр. США, Британія і К дає більше до 2023.
А це одноразова на відкупись чи частина програми переоснащення як Бундерсверу і союзн. по Нато, наприклад Прибалтики? Неясно. А має значення, якщо не комплексне рішення то далі чим можуть допомогати(мяко кажучи)?

Цікаво уряд Шольца читае німецькі ЗМІ, напр. державне DW, там інший погляд на війну від Ходжеса))
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24.08.2022 00:32 Відповісти
Чем больше Германия помогает Украине, а её объем помощи четвертый! в мире, тем больше кацапы и дерьмака боты льют грязи на неё. И что странно, даже умные люди ведутся на эту хрень. Что уж говорить про нарид...
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24.08.2022 02:26 Відповісти
Почувши, що Німеччина виділяє додаткову зброю, та ще на 0,5 млрд євро, було б можливо зрадіти змінам у Берліні, але потім випливають деталі

Канцлер Олаф Щольц повідомив про намір передати Збройним Силам України озброєння одразу на 500 млн євро.

У цей пакет допомоги мають увійти додаткові три зенітних ракетних комплекси Iris-T, десяток броньованих ремонтно-евакуаційних машин, 20 ракетних установок, високоточні ********** та системи захисту від БПЛА.


Як передає поважне видання https://www.reuters.com/world/europe/germanys-scholz-plans-send-more-arms-ukraine-source-2022-08-23/ Reuters з посиланням на власні джерела, саме таку заяву під час конференції щодо України, яка пройшла у Торонто, зробив очільник німецького уряду.

Такий доволі непоганий перелік озброєння, особливо відносно підтримки української протиповітряної оборони, псує лише один факт - ця зброя буде доставлена у 2023 році, лише деякі позиції, можливо раніше. Більше того, цей пакет допомоги ще має затвердити парламентський комітет, щоб внести відповідні правки до бюджету.

Якщо ж розкласти цей пакет на відомі складові, то скоріш за все додаткові ЗРК Iris-T не зможе бути переданий раніше 2023 року. Причина цьому банальна - ці комплекси ще мають бути виготовлені. Та навіть перший Iris-T, який передається України вже найближчим часом завдяки тому, що перебував на фінальних стадіях готовності завдяки контракту з Єгиптом, https://defence-ua.com/weapon_and_tech/zrk_iris_t_vid_nimechchini_postavka_ukrajini_do_kintsja_lita_chi_do_kintsja_roku_ofitsijni_zajavi_rozishlis-8327.html операційної готовності досягне трохи пізніше .

Відносно "ракетних установок", то жодного сюрпризу тут немає, бо ще декілька днів тому уряд Німеччини офіційно включив у допомогу Україні саме https://defence-ua.com/weapon_and_tech/nimechchina_posilit_zsu_banderomobiljami_z_visokotochnimi_raketami_apkws_vid_ironiji_do_viznannja_efektivnosti-8635.html 20 пускових під високоточні ракети у калібрі 70 мм - APKWS.

Під "високоточними ************", скоріш за все, може критися снаряди Vulcano, виробництво яких фінансується Німеччиною та ЄС. До речі заплановано передати всього 255 одиниці і їх ще необхідно виготовити.

Тому дійсно серед можливо доволі швидких поставок залишаються БРЕМи та системи боротьби з дронами. Відносно броньованих ремонтно-евакуаційних машин, можливо лише нагадати, що постачання партії Bergepanzer 2 було анонсоване урядом Німеччини ще у середині липня.

Тобто за "пакетом" у 0,5 млрд євро стоїть ледь не все озброєння від Німеччини, передача якого розписана, з оглядну на все, вже на наступний рік. Нагадаємо, що поки Берлін з важкого озброєння передав декілька одиниць M270, частину з партії зенітних самохідних установок Gepard та до 10 одиниць САУ PzH 2000.
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24.08.2022 03:14 Відповісти
у Германии своя армия просто смешная по численности:

что-то коло 92-ух тысяч человек вместе с гражданским персоналом.

Так что у них у самих ничтожное количество вооружений: чтобы отправить технику и вооружение в Украину для 700-тысячных ВСУ, необходимо сначала изготовить эти вооружения на немецких заводах.

В общем, поставляют то, что реально могут.
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24.08.2022 04:33 Відповісти
після об"єднання німеччини в бунденсвер по спадщині потрапило богато совєтского озброєння навіть занадто багато
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24.08.2022 09:27 Відповісти
Армия у Германии маленькая а тяжелого вооружения-дохрена в том числе самолетов,ПВО,Гаубиц. Во всяком случае в развы больше чем у Украины ив разы более эффективное. При том что германию окружают все адекватные соседи и риска нападения на Германию нет никакого,тем более учитывая что у Германии возможности мобилизации в армию очень приличные как и возможности закупить любое количество оружия. Когда США или Германия рассказывают что не могут дать много оружия поскольку самим не хватает-все это больше на сказки похоже. Они не дают оружие поскольку у них стратегия на затягивание войныи не злить Путина-и это очень хреновая для Украинцев стратегия
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24.08.2022 10:59 Відповісти
А потім скажуть, що половина з допомоги непригодна. Бо є така порода людей - п#здоболи. З Німеччини користі було б більше, якби вона заборону ТЕРОристам віз не блокувала
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24.08.2022 07:12 Відповісти
ржунимагу, ***** прекратите нам обещать, шутка повторенная дважды становится смешней
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24.08.2022 08:26 Відповісти
А хто-небудь з дописувачив зважає,коли критикує,на те,що майже 1мільйон біженців з України знайшли притулок у Німеччині? Це теж важлива допомога окрім зброї й т.і.
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24.08.2022 08:54 Відповісти
Важлива,но для победы над парашкой-она никакого смысла не имеет. Для победы над парашкой есть только один метод:поставки тажелого вооружения в таком количестве чтобы у ВСУ был ПАРИТЕТ с парашкой а не как сейчас 5-8 кратное отставание. Поскольку Запад не может отказатся от спонсирования путину войны покупая у него углеводороды на 1 миллиард долларов в ДЕНЬ то не плохо-бы Западу хотя-бы 5% этих денег дать Украине в виде тяжелого вооружения
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24.08.2022 11:03 Відповісти
VERY VERY GOOD
THANK YOU
---------------------------------------------------------------------
українське прислів"я "курчат восени рахують"
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24.08.2022 09:23 Відповісти
Ай-яй-яй! Розорилися бюргери!
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24.08.2022 09:47 Відповісти
У немцев есть более мощное и более эффективное ПВО-Петриот,к тому-же они готовятся к 25 году перейти на самую мощную в мире и новую ПВО-ПРО MEADS У которой в несколько раз больше дальность поражения вражеских ракет и самолетов чем IRIS-Tкоторую собираются нам передать как устаревшую и наименее эффективную. Но спасибо и за это. Украине никакое ПВО-ПРО лишним не будет. Немнцы не подписывали Будапешт и формально ничего нам не должны-поэтому спасибо им за любую помощ хоть по отношению к ВВП-Польша и страны Балтии помогли Украине во много раз больше. Хотя тоже формально ничего нам не должны
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24.08.2022 10:53 Відповісти
 
 