Німеччина виділяє Україні зброю та боєприпаси на 500 млн євро, - Bloomberg
Канцлер Німеччини Олаф Шольц затвердив плани щодо додаткового відправлення в Україну озброєнь та боєприпасів на суму понад 500 млн євро.
Про це стверджують джерела Bloomberg, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Джерела в уряді ФРН повідомили агентству, що найближчими тижнями уряд Німеччини має намір відправити Україні як військову допомогу боєприпаси, засоби захисту від безпілотників і броньовані ремонтно-евакуаційні машини на загальну суму понад 500 млн євро.
Згідно з підрахунками Кільського інституту світової економіки, Німеччина вже виділила Україні зброю та техніку на суму близько 700 млн євро, ще 500 млн спрямовані на фінансування постачання військової техніки.
Раніше повідомлялося, що Німеччина має намір передати Україні нову установку ППО IRIS-T. За словами одного з джерел Bloomberg, на додаток Німеччина наступного року відправить ще три одиниці високоефективної системи озброєння – причому "настільки нового, що його ще немає навіть у бундесверу".
Сьогодні Шольц сказав учасникам саміту Кримської платформи, що Німеччина "приступила до реалізації нового пакету допомоги, до якого входять найсучасніші системи ППО, ракетні установки, тонни боєприпасів, засоби захисту від дронів та броньовані ремонтно-евакуаційні машини".
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А на провокації тролів з підробленими IP-"прапорцями країн" не варто звертати уваги.
Люда. Якщо б знать, можно було б на тачці под'єхать. Я ї*ала, його так тащіть!" (С)
;де?
:там!
(с) Митець
І дуже, дуже сподіваюсь, що це буде таки найближчий Новий рік!
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
варіант 1: "они же (кацапські 200-ті) контрактники, знали на что идут"
варіант 2: "проклятые бендеры ванюшку убили, на гробовые купили ладу-малину и
бутылку водки - сынка помянуть"
Коли це прийде... прийде на фронт. У 2023? Напр. США, Британія і К дає більше до 2023.
А це одноразова на відкупись чи частина програми переоснащення як Бундерсверу і союзн. по Нато, наприклад Прибалтики? Неясно. А має значення, якщо не комплексне рішення то далі чим можуть допомогати(мяко кажучи)?
Цікаво уряд Шольца читае німецькі ЗМІ, напр. державне DW, там інший погляд на війну від Ходжеса))
Канцлер Олаф Щольц повідомив про намір передати Збройним Силам України озброєння одразу на 500 млн євро.
У цей пакет допомоги мають увійти додаткові три зенітних ракетних комплекси Iris-T, десяток броньованих ремонтно-евакуаційних машин, 20 ракетних установок, високоточні ********** та системи захисту від БПЛА.
Як передає поважне видання https://www.reuters.com/world/europe/germanys-scholz-plans-send-more-arms-ukraine-source-2022-08-23/ Reuters з посиланням на власні джерела, саме таку заяву під час конференції щодо України, яка пройшла у Торонто, зробив очільник німецького уряду.
Такий доволі непоганий перелік озброєння, особливо відносно підтримки української протиповітряної оборони, псує лише один факт - ця зброя буде доставлена у 2023 році, лише деякі позиції, можливо раніше. Більше того, цей пакет допомоги ще має затвердити парламентський комітет, щоб внести відповідні правки до бюджету.
Якщо ж розкласти цей пакет на відомі складові, то скоріш за все додаткові ЗРК Iris-T не зможе бути переданий раніше 2023 року. Причина цьому банальна - ці комплекси ще мають бути виготовлені. Та навіть перший Iris-T, який передається України вже найближчим часом завдяки тому, що перебував на фінальних стадіях готовності завдяки контракту з Єгиптом, https://defence-ua.com/weapon_and_tech/zrk_iris_t_vid_nimechchini_postavka_ukrajini_do_kintsja_lita_chi_do_kintsja_roku_ofitsijni_zajavi_rozishlis-8327.html операційної готовності досягне трохи пізніше .
Відносно "ракетних установок", то жодного сюрпризу тут немає, бо ще декілька днів тому уряд Німеччини офіційно включив у допомогу Україні саме https://defence-ua.com/weapon_and_tech/nimechchina_posilit_zsu_banderomobiljami_z_visokotochnimi_raketami_apkws_vid_ironiji_do_viznannja_efektivnosti-8635.html 20 пускових під високоточні ракети у калібрі 70 мм - APKWS.
Під "високоточними ************", скоріш за все, може критися снаряди Vulcano, виробництво яких фінансується Німеччиною та ЄС. До речі заплановано передати всього 255 одиниці і їх ще необхідно виготовити.
Тому дійсно серед можливо доволі швидких поставок залишаються БРЕМи та системи боротьби з дронами. Відносно броньованих ремонтно-евакуаційних машин, можливо лише нагадати, що постачання партії Bergepanzer 2 було анонсоване урядом Німеччини ще у середині липня.
Тобто за "пакетом" у 0,5 млрд євро стоїть ледь не все озброєння від Німеччини, передача якого розписана, з оглядну на все, вже на наступний рік. Нагадаємо, що поки Берлін з важкого озброєння передав декілька одиниць M270, частину з партії зенітних самохідних установок Gepard та до 10 одиниць САУ PzH 2000.
что-то коло 92-ух тысяч человек вместе с гражданским персоналом.
Так что у них у самих ничтожное количество вооружений: чтобы отправить технику и вооружение в Украину для 700-тысячных ВСУ, необходимо сначала изготовить эти вооружения на немецких заводах.
В общем, поставляют то, что реально могут.
THANK YOU
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українське прислів"я "курчат восени рахують"