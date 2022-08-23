Німеччина виділяє Україні зброю та боєприпаси на 500 млн євро, - Bloomberg

Канцлер Німеччини Олаф Шольц затвердив плани щодо додаткового відправлення в Україну озброєнь та боєприпасів на суму понад 500 млн євро.

Про це стверджують джерела Bloomberg, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Джерела в уряді ФРН повідомили агентству, що найближчими тижнями уряд Німеччини має намір відправити Україні як військову допомогу боєприпаси, засоби захисту від безпілотників і броньовані ремонтно-евакуаційні машини на загальну суму понад 500 млн євро.

Згідно з підрахунками Кільського інституту світової економіки, Німеччина вже виділила Україні зброю та техніку на суму близько 700 млн євро, ще 500 млн спрямовані на фінансування постачання військової техніки.

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Раніше повідомлялося, що Німеччина має намір передати Україні нову установку ППО IRIS-T. За словами одного з джерел Bloomberg, на додаток Німеччина наступного року відправить ще три одиниці високоефективної системи озброєння – причому "настільки нового, що його ще немає навіть у бундесверу".

Сьогодні Шольц сказав учасникам саміту Кримської платформи, що Німеччина "приступила до реалізації нового пакету допомоги, до якого входять найсучасніші системи ППО, ракетні установки, тонни боєприпасів, засоби захисту від дронів та броньовані ремонтно-евакуаційні машини".