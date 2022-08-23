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Новини Санкції проти Росії
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Росія відновила продаж діамантів, зупинений санкціями, - Bloomberg

алроса,діаманти

За даними Bloomberg, Росія знайшла спосіб уникати санкції, накладені на збут її діамантів, заробляючи щомісяця сотні мільйонів доларів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Паніка, що охопила цього року світ діамантів, починає вщухати, а російський видобувний гігант "Алроса" непублічно відновив експорт до майже довоєнного рівня", - йдеться у матеріалі агентства.

Зазначається, що угоди купівлі російських діамантів переважно проходять через індійські банки, яким "стає все більш комфортно сприяти транзакціям у валютах, відмінних від долара США". "Алроса" продає діаманти покупцям в Індії та Європі переважно в обмін на рупії, стверджує Bloomberg.

Наразі немає підтверджень того, що подібні фінансові операції якимось чином порушують санкції чи законодавство, утім для уникнення репутаційних ризиків їх намагаються не розголошувати. "Угоди укладаються тихо - навіть за стандартами відомої своєю закритістю діамантової індустрії - і "Алроса" припинила публікувати інформацію про продажі чи фінансові показники", - зауважує агентство.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Індія приховувала російське походження пального у своєму експорті, - Мінфін США

Російська компанія тепер щомісяця продає діамантів на понад 250 млн дол, що всього на 20-30% менше, ніж до війни, й контролює третину світового ринку необроблених діамантів.

"Алроса фактично - державна компанія: федеральний уряд володіє 33% й ще 25% має місцева влада", - підсумовує Bloomberg.

Повернення на глобальний ринок такого великого гравця призвело до швидкого зниження цін на необроблені діаманти.

Автор: 

Індія (665) росія (64871) санкції (11750) діаманти (56)


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Топ коментарі
+33
Індійські виродки надіюсь ви від спеки всі там здохнете.
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23.08.2022 23:50
+29
Індійці мерзенне лайно...
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23.08.2022 23:57
+27
Це вже не проблема України... Це проблема Заходу, зокрема Америки....

Що якийсь вошивий москаль і брудний індус, який одночасно сере і п'є воду із "священної" ріки Ганг...роблять із ДЯДІ СЕМА ІДІЙОТА..виставляють санкції Заходу на всесвітнє посміховисько....
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24.08.2022 00:08
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Індійські виродки надіюсь ви від спеки всі там здохнете.
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23.08.2022 23:50 Відповісти
У них много кровавих культов, кровавые предмети очень популярны.
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24.08.2022 00:03 Відповісти
Конечно, обязательно и что важно - все.
Сразу после тех, кто покупает газ, нефть, удобрения ...
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24.08.2022 06:49 Відповісти
Не переживайте ви так, в Америці вже зібралися щоб ввести проти Індії вторинні санкції, погуляли трохи з дзюдохерією і вистачить, тепер відповідатимете. До речі, там і на рахунок Китаю теж йдеться.
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24.08.2022 08:07 Відповісти
Bloomberg? А чого зразу не сигналізувала? Інтерес був?
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23.08.2022 23:51 Відповісти
Свободная пресса она такая
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24.08.2022 11:12 Відповісти
Індійці мерзенне лайно...
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23.08.2022 23:57 Відповісти
Зато теперь с украинским хлебушкам...
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24.08.2022 02:59 Відповісти
Цыганы, они и в Африке цыганы. Гнилой народ.
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24.08.2022 00:00 Відповісти
Я, Bloomberg, розкажу. Що, ена виросте до Нового Року. Проти кого? Ти же Bloomberg. Це так не очікувано.🤣🤣🤣
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24.08.2022 00:05 Відповісти
Рашисти розкрили усіх мерзотних виродків ********* світу.
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24.08.2022 00:06 Відповісти
Раскрыли-то они всех, но среди них есть и правильные выродки.
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24.08.2022 11:13 Відповісти
Це вже не проблема України... Це проблема Заходу, зокрема Америки....

Що якийсь вошивий москаль і брудний індус, який одночасно сере і п'є воду із "священної" ріки Ганг...роблять із ДЯДІ СЕМА ІДІЙОТА..виставляють санкції Заходу на всесвітнє посміховисько....
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24.08.2022 00:08 Відповісти
Бизнес

Не может 30% рынка просто исчезнуть

Вон цена сразу упала на алмазы

Покупает явно не только Индия
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24.08.2022 00:16 Відповісти
а шо там Дядя Сэм спит?
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24.08.2022 00:17 Відповісти
Вот новость!!! Кто бы сомневался что орки выкинут какой то фортель?? Кто им верит??
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24.08.2022 00:19 Відповісти
А діаманти які рашка продає, у кого вкрала у якутів чи у африканців?
Індійці, жага до грошей зовсім кукуху з"їла.
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24.08.2022 00:33 Відповісти
індєйци і з нафтою і з діамантами допомагають. Об'являєм війну.
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24.08.2022 00:47 Відповісти
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24.08.2022 01:34 Відповісти
статья
Чьи карманы "греют" зерновые караваны?
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24.08.2022 04:41 Відповісти
Санкции разорвали экономику России в клочья, так врал Обама Барак в 2014 году. А вообще, народ там будет солому жрать, но нас стараться убить, по причине даже не имперства, а в том, что вся их основа основ, история, культура, православие - все просто спижж... цельнотянуто у нас, и они это понимают. Поэтому плевать на Среднюю Азию и Финляндию, а наше существование им как бельмо в глазу.
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24.08.2022 07:30 Відповісти
Вони будуть срати в дірку, підтирати лопухом, пити бояру. До речі, з першого січня у них всі спиртовмісні речовини видаються тільки за рецептом, навіть зеленка, там аптекарі наживаються дай Боже. Але не перестануть кричати про свою Велич, з голими сраками будуть ходити в у драних лаптях , але горланити що вони великі і вони весь світ переможуть.
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24.08.2022 08:12 Відповісти
А шо это такое "необработанные бриллианты"? Вообще-то бриллианты и есть-обработанные алмазы
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24.08.2022 07:40 Відповісти
Індуси мерзенна нація. Нація нацистів. Причому у них нацизм має релігійний характер. Все поділене на касти і вирватися за межи своєї касти не можливо. А нижча каста взагалі недоторкана, навіть торкатися до них то оскверняти себе. Німецькі нацисти просто діти в порівняні.
********* дуже заздрить їх досконалій системі, але в силу своєї недолугості не може втілити в життя таке. До речі, ці дві тоталітарні спільноти дуже симпатизують одна одній і то не просто так.
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24.08.2022 08:03 Відповісти
Ты ***** дибил, сначала матчасть изучи. Никакого отношения к нацизму ни индусы ни их религия не имеют.
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24.08.2022 08:20 Відповісти
Касти до нацизму неиають жодного відношення. І не працює це більше...може десь у деревнях маленьких. У великих городах вже дуже мало на касти звертають увагу.
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24.08.2022 12:06 Відповісти
Можна конфісковувати майно тих хто купує російські діаманти і забороняти користування міжнародними платіжними картками.... Тоді і дойде через сраку до індійців що можна в що ні
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24.08.2022 08:22 Відповісти
А можно сделать тоже самое с теми, кто покупает российский газ, нефть, удобрения ?
Нужно же быть последовательным ?!
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24.08.2022 11:16 Відповісти
Пакистану удачи в борьбе с индийскими захватчиками!
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24.08.2022 09:39 Відповісти
А что там госдеп, нельзя санкции на этих свиней наложить
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24.08.2022 09:43 Відповісти
Індуси в чергове підтвердили, що вони лайно.
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24.08.2022 09:49 Відповісти
 
 