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Новости Санкции против России
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Россия возобновила продажу бриллиантов, остановленную санкциями, - Bloomberg

алроса,діаманти

По данным Bloomberg, Россия нашла способ избегать санкций, наложенных на сбыт ее бриллиантов, зарабатывая ежемесячно сотни миллионов долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Паника, охватившая в этом году мир бриллиантов, начинает утихать, а российский добывающий гигант "Алроса" непублично возобновил экспорт до почти довоенного уровня", - говорится в материале агентства.

Отмечается, что сделки по покупке российских бриллиантов преимущественно проходят через индийские банки, которым "становится все более комфортно способствовать транзакциям в валютах, отличных от доллара США". "Алроса" продает бриллианты покупателям в Индии и Европе преимущественно в обмен на рупии, утверждает Bloomberg.

На данный момент нет подтверждений того, что подобные финансовые операции каким-то образом нарушают санкции или законодательство, однако во избежание репутационных рисков их стараются не разглашать. "Сделки заключаются тихо - даже по стандартам известной своей закрытостью бриллиантовой индустрии - и "Алроса" прекратила публиковать информацию о продажах или финансовых показателях", - отмечает агентство.

Читайте также: Индия увеличивает импорт российской нефти, - Reuters

Российская компания теперь ежемесячно продает бриллиантов более чем на 250 млн долл., что всего на 20-30% меньше, чем до войны, и контролирует треть мирового рынка необработанных бриллиантов.

"Алроса" фактически - государственная компания: федеральное правительство владеет 33% и еще 25% имеют местные власти", - заключает Bloomberg.

Возврат на глобальный рынок такого крупного игрока привел к быстрому снижению цен на необработанные бриллианты.

Автор: 

Индия (402) россия (95326) санкции (11251) бриллианты (18)


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Топ комментарии
+33
Індійські виродки надіюсь ви від спеки всі там здохнете.
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23.08.2022 23:50
+29
Індійці мерзенне лайно...
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23.08.2022 23:57
+27
Це вже не проблема України... Це проблема Заходу, зокрема Америки....

Що якийсь вошивий москаль і брудний індус, який одночасно сере і п'є воду із "священної" ріки Ганг...роблять із ДЯДІ СЕМА ІДІЙОТА..виставляють санкції Заходу на всесвітнє посміховисько....
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24.08.2022 00:08
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Правила форума Совет форумчан
Індійські виродки надіюсь ви від спеки всі там здохнете.
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23.08.2022 23:50 Ответить
У них много кровавих культов, кровавые предмети очень популярны.
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24.08.2022 00:03 Ответить
Конечно, обязательно и что важно - все.
Сразу после тех, кто покупает газ, нефть, удобрения ...
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24.08.2022 06:49 Ответить
Не переживайте ви так, в Америці вже зібралися щоб ввести проти Індії вторинні санкції, погуляли трохи з дзюдохерією і вистачить, тепер відповідатимете. До речі, там і на рахунок Китаю теж йдеться.
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24.08.2022 08:07 Ответить
Bloomberg? А чого зразу не сигналізувала? Інтерес був?
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23.08.2022 23:51 Ответить
Свободная пресса она такая
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24.08.2022 11:12 Ответить
Індійці мерзенне лайно...
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23.08.2022 23:57 Ответить
Зато теперь с украинским хлебушкам...
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24.08.2022 02:59 Ответить
Цыганы, они и в Африке цыганы. Гнилой народ.
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24.08.2022 00:00 Ответить
Я, Bloomberg, розкажу. Що, ена виросте до Нового Року. Проти кого? Ти же Bloomberg. Це так не очікувано.🤣🤣🤣
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24.08.2022 00:05 Ответить
Рашисти розкрили усіх мерзотних виродків ********* світу.
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24.08.2022 00:06 Ответить
Раскрыли-то они всех, но среди них есть и правильные выродки.
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24.08.2022 11:13 Ответить
Це вже не проблема України... Це проблема Заходу, зокрема Америки....

Що якийсь вошивий москаль і брудний індус, який одночасно сере і п'є воду із "священної" ріки Ганг...роблять із ДЯДІ СЕМА ІДІЙОТА..виставляють санкції Заходу на всесвітнє посміховисько....
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24.08.2022 00:08 Ответить
Бизнес

Не может 30% рынка просто исчезнуть

Вон цена сразу упала на алмазы

Покупает явно не только Индия
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24.08.2022 00:16 Ответить
а шо там Дядя Сэм спит?
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24.08.2022 00:17 Ответить
Вот новость!!! Кто бы сомневался что орки выкинут какой то фортель?? Кто им верит??
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24.08.2022 00:19 Ответить
А діаманти які рашка продає, у кого вкрала у якутів чи у африканців?
Індійці, жага до грошей зовсім кукуху з"їла.
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24.08.2022 00:33 Ответить
індєйци і з нафтою і з діамантами допомагають. Об'являєм війну.
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24.08.2022 00:47 Ответить
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24.08.2022 01:34 Ответить
статья
Чьи карманы "греют" зерновые караваны?
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24.08.2022 04:41 Ответить
Санкции разорвали экономику России в клочья, так врал Обама Барак в 2014 году. А вообще, народ там будет солому жрать, но нас стараться убить, по причине даже не имперства, а в том, что вся их основа основ, история, культура, православие - все просто спижж... цельнотянуто у нас, и они это понимают. Поэтому плевать на Среднюю Азию и Финляндию, а наше существование им как бельмо в глазу.
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24.08.2022 07:30 Ответить
Вони будуть срати в дірку, підтирати лопухом, пити бояру. До речі, з першого січня у них всі спиртовмісні речовини видаються тільки за рецептом, навіть зеленка, там аптекарі наживаються дай Боже. Але не перестануть кричати про свою Велич, з голими сраками будуть ходити в у драних лаптях , але горланити що вони великі і вони весь світ переможуть.
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24.08.2022 08:12 Ответить
А шо это такое "необработанные бриллианты"? Вообще-то бриллианты и есть-обработанные алмазы
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24.08.2022 07:40 Ответить
Індуси мерзенна нація. Нація нацистів. Причому у них нацизм має релігійний характер. Все поділене на касти і вирватися за межи своєї касти не можливо. А нижча каста взагалі недоторкана, навіть торкатися до них то оскверняти себе. Німецькі нацисти просто діти в порівняні.
********* дуже заздрить їх досконалій системі, але в силу своєї недолугості не може втілити в життя таке. До речі, ці дві тоталітарні спільноти дуже симпатизують одна одній і то не просто так.
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24.08.2022 08:03 Ответить
Ты ***** дибил, сначала матчасть изучи. Никакого отношения к нацизму ни индусы ни их религия не имеют.
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24.08.2022 08:20 Ответить
Касти до нацизму неиають жодного відношення. І не працює це більше...може десь у деревнях маленьких. У великих городах вже дуже мало на касти звертають увагу.
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24.08.2022 12:06 Ответить
Можна конфісковувати майно тих хто купує російські діаманти і забороняти користування міжнародними платіжними картками.... Тоді і дойде через сраку до індійців що можна в що ні
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24.08.2022 08:22 Ответить
А можно сделать тоже самое с теми, кто покупает российский газ, нефть, удобрения ?
Нужно же быть последовательным ?!
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24.08.2022 11:16 Ответить
Пакистану удачи в борьбе с индийскими захватчиками!
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24.08.2022 09:39 Ответить
А что там госдеп, нельзя санкции на этих свиней наложить
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24.08.2022 09:43 Ответить
Індуси в чергове підтвердили, що вони лайно.
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24.08.2022 09:49 Ответить
 
 