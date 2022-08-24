УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10781 відвідувач онлайн
Новини Війна
4 299 23

США в Радбезі ООН: Росія використовує ядерний об’єкт ЗАЕС як плацдарм для війни

заес

Російська Федерація, захопивши контроль над Запорізькою АЕС, використовує ядерний об’єкт як плацдарм для ведення, заявив заступник постпреда США при ООН Річард Міллс на засіданні Ради Безпеки ООН у вівторок.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, він поставив риторичне запитання: чому Росія використовує ЗАЕС для воєнних дій?

"На ці питання може відповісти тільки президент путін та члени російської делегації, які сидять тут сьогодні, - сказав Міллс. - Тільки вони здатні пояснити, чому Росія вважає, що може силою перекроювати міжнародні кордони в порушення Статуту ООН. Тільки вони можуть відповісти за ті звірства, які вони вчинили проти українського народу".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нам пропонували, щоб представники МАГАТЕ їхали на Запорізьку АЕС з окупованого Криму, - Зеленський

Він нагадав про бомбардування Росією шкіл і лікарень, убивства працівників гуманітарної сфери та журналістів "шляхом екзекуції", насильницькі депортації українського цивільного населення і так звані "фільтраційні" операції.

"Тільки вони можуть пояснити, чому їхні війська бездумно атакували й захопили контроль над станцією, поставивши нас на межу ядерної катастрофи", - додав постпред США.

Він нагадав про твіт російського посла у Відні, який написав: "ніякої пощади українському народові".

За словами постпреда, Росія повинна негайно виконати рекомендацію Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша і створити демілітаризовану зону в прилеглій до станції зоні. Це, зокрема, дасть змогу групі експертів МАГАТЕ відвідати на об'єкт, провести інспекцію й оцінити стан безпеки.

Він підкреслив, що Росія має погодитися на відвідування об'єкта місією МАГАТЕ "таким чином, щоб поважати суверенітет України", тобто з Києва.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія дала принципову згоду на місію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС та обіцяла утриматися від активних бойових дій, - МЗС Франції

Міллс закликав Росію напередодні Дня Незалежності України "не бомбити школи, лікарні, дитсадки чи будинки престарілих".

"Ми продовжуватимемо домагатися притягнення до відповідальності за будь-які порушення міжнародного права", - додав він.

Автор: 

ООН (3335) США (22417) Радбез ООН (850) Запорізька АЕС (1400) атака на ЗАЕС (173)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
то не оон а цирк якийсь,

ніхто не питає якого х@ра там роблять москальські війська?

раду безпеки миру скликає фашистська параша яка розпочала війну,

таке і в кіно ще не придумали
показати весь коментар
24.08.2022 01:25
+3
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показати весь коментар
24.08.2022 00:59
+2
Річард Міллс в ООН. Весь цей пшик, накуй. Нахіра там США дає основну масу грошей на ООН? І, що, дальше? Дальше попиз...іла і пішла на трах. Потім додоиу. Суки ООН. Озабоченіє.
показати весь коментар
24.08.2022 01:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Армія України - Люта краса
https://m.youtube.com/watch?v=1F0JslpPd-c
показати весь коментар
24.08.2022 00:54 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показати весь коментар
24.08.2022 00:59 Відповісти
Там не має мозгів.
показати весь коментар
24.08.2022 01:01 Відповісти
показати весь коментар
24.08.2022 01:02 Відповісти
Треба нову марку готувати
показати весь коментар
24.08.2022 01:04 Відповісти
- Куме! Ви бачили проект нової марки, яку "Укрпошта" збирається випустить?
- Яку саме?
А вони скопіювали знаменитий монумент "батькам-засновникам" (президентам США) на скельному масиві А там розмістили портрети борців за волю України (Бандеру в тому числі) А на перше місце вчепили портрет нашого "ГоловБлазня"!
- Заспокойтеся! Її все одно ніхто не купуватиме!
- Чому?
- Так марку ж приклеїть не можна буде! Основна маса українців плюватиме саме на лицьову сторону, а "зелені " саме її будуть лизать"...




показати весь коментар
24.08.2022 06:46 Відповісти
ви написали дуже смішно та толку з цього беззубого ООН нема ніякого ,знову бла-бла-бла без ніякого результату.
показати весь коментар
24.08.2022 07:46 Відповісти
технічно кажучи, результатів без попереднього "бла-бла" ніколи і не існувало в жодній сфері. Спочатку завжди йде "бла-бла", а потім дії.
показати весь коментар
24.08.2022 09:14 Відповісти
Річард Міллс в ООН. Весь цей пшик, накуй. Нахіра там США дає основну масу грошей на ООН? І, що, дальше? Дальше попиз...іла і пішла на трах. Потім додоиу. Суки ООН. Озабоченіє.
показати весь коментар
24.08.2022 01:00 Відповісти
Річард Міллс пішла на трах? Що таке "озабоченіє" - це іменник?
показати весь коментар
24.08.2022 09:18 Відповісти
Зараз с цього плацдарму війни обстрілюють мій Нікополь.

показати весь коментар
24.08.2022 01:05 Відповісти
Ховайся.
показати весь коментар
24.08.2022 01:15 Відповісти
***** будет провоцировать и эти дебильные выхватки кремлевского шизофреника могут закончится ядерной катастрофой ...70 лет дебилу-пастуху и стадо послушных баранов вот она росия...
показати весь коментар
24.08.2022 01:11 Відповісти
Треба шаманів, щоб здалеку загнувся.
показати весь коментар
24.08.2022 01:16 Відповісти
Пальці не втомлюються цілодобово клацати?🤣🤣🤣
показати весь коментар
24.08.2022 06:56 Відповісти
а може їх там дофіга.
показати весь коментар
24.08.2022 13:03 Відповісти
Превращение рашки в стеклянную парковку не такая уж и "катастрофа".
показати весь коментар
24.08.2022 09:07 Відповісти
то не оон а цирк якийсь,

ніхто не питає якого х@ра там роблять москальські війська?

раду безпеки миру скликає фашистська параша яка розпочала війну,

таке і в кіно ще не придумали
показати весь коментар
24.08.2022 01:25 Відповісти
Тому що зеленi нічого не робили, сиділи на дупах рівно, чекали доки росія цю проблему винесе в ООН. Ну дебіли зелені просто, вже
зла ніякого не вистачає на дурнів.
показати весь коментар
24.08.2022 07:49 Відповісти
Росія ніяких проблем в ООН не виносила. Росія спробувала звинуватити Україну у обстрілах ЗАЕС, натомість просто рашиків в гівно макнули на засіданні.
показати весь коментар
24.08.2022 09:12 Відповісти
Детям Алеппо все ваши призывы как то не помогли...
показати весь коментар
24.08.2022 01:55 Відповісти
знову і вже вкотре в оон виразили озабочєнності....закликали до припинення вогню..от і все що на ті говорильні було
показати весь коментар
24.08.2022 03:05 Відповісти
Щє русаків в гівно привселюдно макнули.
показати весь коментар
24.08.2022 09:09 Відповісти
 
 