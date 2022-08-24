США в Радбезі ООН: Росія використовує ядерний об’єкт ЗАЕС як плацдарм для війни
Російська Федерація, захопивши контроль над Запорізькою АЕС, використовує ядерний об’єкт як плацдарм для ведення, заявив заступник постпреда США при ООН Річард Міллс на засіданні Ради Безпеки ООН у вівторок.
Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, він поставив риторичне запитання: чому Росія використовує ЗАЕС для воєнних дій?
"На ці питання може відповісти тільки президент путін та члени російської делегації, які сидять тут сьогодні, - сказав Міллс. - Тільки вони здатні пояснити, чому Росія вважає, що може силою перекроювати міжнародні кордони в порушення Статуту ООН. Тільки вони можуть відповісти за ті звірства, які вони вчинили проти українського народу".
Він нагадав про бомбардування Росією шкіл і лікарень, убивства працівників гуманітарної сфери та журналістів "шляхом екзекуції", насильницькі депортації українського цивільного населення і так звані "фільтраційні" операції.
"Тільки вони можуть пояснити, чому їхні війська бездумно атакували й захопили контроль над станцією, поставивши нас на межу ядерної катастрофи", - додав постпред США.
Він нагадав про твіт російського посла у Відні, який написав: "ніякої пощади українському народові".
За словами постпреда, Росія повинна негайно виконати рекомендацію Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша і створити демілітаризовану зону в прилеглій до станції зоні. Це, зокрема, дасть змогу групі експертів МАГАТЕ відвідати на об'єкт, провести інспекцію й оцінити стан безпеки.
Він підкреслив, що Росія має погодитися на відвідування об'єкта місією МАГАТЕ "таким чином, щоб поважати суверенітет України", тобто з Києва.
Міллс закликав Росію напередодні Дня Незалежності України "не бомбити школи, лікарні, дитсадки чи будинки престарілих".
"Ми продовжуватимемо домагатися притягнення до відповідальності за будь-які порушення міжнародного права", - додав він.
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всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
- Яку саме?
А вони скопіювали знаменитий монумент "батькам-засновникам" (президентам США) на скельному масиві А там розмістили портрети борців за волю України (Бандеру в тому числі) А на перше місце вчепили портрет нашого "ГоловБлазня"!
- Заспокойтеся! Її все одно ніхто не купуватиме!
- Чому?
- Так марку ж приклеїть не можна буде! Основна маса українців плюватиме саме на лицьову сторону, а "зелені " саме її будуть лизать"...
ніхто не питає якого х@ра там роблять москальські війська?
раду безпеки миру скликає фашистська параша яка розпочала війну,
таке і в кіно ще не придумали
зла ніякого не вистачає на дурнів.