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Посол ЄС Маасікас - до українців: "Ми - одна родина"

маасикас

Посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас привітав українців із Днем Незалежності.

Відповідне відеозвернення він розмістив у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

Маасікас назвав 31 річницю незалежності України одночасно радісною й трагічною.

"Це день свята. Ми відзначаємо вашу стійкість протягом пів року жорстокого повномасштабного вторгнення Росії та 8 років агресії. Але, як і кожен день зараз, це також день скорботи за загиблими, за тими, хто постраждав і став жертвою російських звірств, хто втратив своїх близьких і свої домівки.

Це перший День Незалежності, коли Україна вже стала країною-кандидатом на членство у ЄС. Європа святкує разом з вами і Європа сумує разом з вами", - сказав Маасікас.

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Він нагадав, як Євросоюз реальними діями допомагає Україні - підтримуючи постраждалих від війни, надання життєво важливих послуг і збереження нормального життя в Україні, підтримуючи реформи, необхідні для вступу України до ЄС, надавши можливість українцям тимчасово жити і працювати у країнах ЄС, надаючи допомогу для української армії на мільярди євро.

"Євросоюз продовжить підтримувати Україну в її боротьбі з російською агресією, під час відбудови та на вашому шляху до ЄС. Бо ми - одна родина. Ми поділяємо спільні цінності і хочемо жити в демократії та процвітанні, а не в темряві тоталітаризму. Разом ми Європа. Слава Україні!" - підсумував Маасікас.

Також дивіться: Посол США Брінк у привітанні до Дня Незалежності висловила захоплення українцями, які захищають цінності всього світу. ВIДЕО

Автор: 

День Незалежності (701) привітання (730) Матті Маасікас (134)


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Тільки що вибухи Полтавська і Сумська обл
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24.08.2022 11:06 Відповісти
І Харківська.Боже,бережи Україну і людей
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24.08.2022 11:11 Відповісти
Як що "одна родина",то чого 30 років тримаєте родичку на ганку,дозволяючи заростати гнідами корупції( всі вкрадені гроші вони везуть ДО ВАС!),та гівном російшини ( ваши служби знають всіх росшпигунів в Україні)?!
Може треба запросити до хати щоб дати можливість відмитися?
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24.08.2022 11:12 Відповісти
В родині всі разом б'ють агресора, а не сидять та 3,14... дять
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24.08.2022 11:37 Відповісти
Чем дальше тем роднее...
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24.08.2022 15:57 Відповісти
 
 