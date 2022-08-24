Загрози проведення наземної операції з боку Білорусі наразі немає, - ГУР
Наразі загроза проведення наземної операції з боку Республіки Білорусь відсутня.
Про це представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов розповів в інтерв’ю опозиційному білоруському виданню Nexta, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ГУР Міноборони України.
Попри те, що Білорусь уже тим чи іншим чином бере участь у війні проти України, наразі загрози наземної операції з боку білоруської держави немає.
За словами представника воєнної розвідки України, влада України відпрацьовує різні сценарії, включно із вторгненням з боку Білорусі. "Хоча Білорусь уже бере участь у війні, надаючи свої аеродроми для завдання повітряних ударів по українських населених пунктах, проводячи ремонт російської пошкодженої військової техніки та проводячи вербування білорусів для участі у безпосередніх бойових діях проти України", - йдеться в повідомленні.
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а те, що з повітря - то поф..мєлочі жізні..
Білорусь не можна чіпати бо ж агрохімія в них скоро знов буде закупляти бітум для "великого крадівництва"...
Думаєте просто бовкнув чи вже прямо погрожував ?
А нагадайте-но мені: з боку якої держави, вранці 24.02.22, зайшли рашисти в Україну на півночі країни???
Якщо мова про білоруську армію, то так і пишіть. А то ці маніпуляції в стилі абдристович-д'єрьмак-подляк вже бісять.
Операция начнется с кибератаки, за которой последует наземное вторжение, которое, вероятно, произойдет ночью, сообщило СМИ со ссылкой на разведку.
Масштабное российское вторжение в Украину с использованием авиаударов, ракет и наземных войск может начаться в следующие 48 часов. Об этом в среду, 23 февраля, сообщило американское издание https://www.newsweek.com/exclusive-us-warns-ukraine-full-scale-russian-invasion-within-48-hours-1681798 Newsweek со ссылкой на источник в американской разведке.
Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский был проинформирован об этой угрозе.
"Сообщения авианаблюдателей указывают на то, что сегодня утром Россия нарушила воздушное пространство Украины, совершив непродолжительный полет ее территорией разведывательным самолетом", - добавил неназванный чиновник.
По словам представителя американской разведки, оценка Пентагона включает российские авиаудары, крылатые ракеты и наземное вторжение.
Информацию подтвердил второй источник в разведорганах США, который подчеркнул комплексный характер военной операции, которую министерство обороны США ожидало от России.
Неназванный чиновник сообщил Newsweek, что вторжение будет включать в себя не только наступление с неподконтрольной территории Донбасса, куда после признания "ДНР" и "ЛНР" были отправлены дополнительные российские подразделения, но и крупное наступление на Киев от северной границы с Беларусью, где российские войска недавно провели совместные учения со своим союзником.
Представитель США заявил, что операция начнется с кибератаки, за которой последует наземное вторжение, которое, вероятно, произойдет ночью. Однако оба чиновника утверждали, что планы России могут измениться в зависимости от ежедневных событий.
При этом в Newsweek подчеркнули, что анонимный источник, близкий к украинскому правительству подтвердил получение вышеприведенной информации.
https://korrespondent.net/ukraine/4450593-Newsweek-soobschyl-novye-sroky-vtorzhenyia-rf