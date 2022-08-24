УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10686 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 967 21

Загрози проведення наземної операції з боку Білорусі наразі немає, - ГУР

кордон,білорусь

Наразі загроза проведення наземної операції з боку Республіки Білорусь відсутня.

Про це представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов розповів в інтерв’ю опозиційному білоруському виданню Nexta, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ГУР Міноборони України.

Попри те, що Білорусь уже тим чи іншим чином бере участь у війні проти України, наразі загрози наземної операції з боку білоруської держави немає.

За словами представника воєнної розвідки України, влада України відпрацьовує різні сценарії, включно із вторгненням з боку Білорусі. "Хоча Білорусь уже бере участь у війні, надаючи свої аеродроми для завдання повітряних ударів по українських населених пунктах, проводячи ремонт російської пошкодженої військової техніки та проводячи вербування білорусів для участі у безпосередніх бойових діях проти України", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Лукашенко цинічно привітав Україну з Днем Незалежності, побажавши "мирного неба"

Автор: 

Білорусь (7922) розвідка (3854)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
показати весь коментар
24.08.2022 12:15
+6
наголос на слові - наземна..

а те, що з повітря - то поф..мєлочі жізні..
показати весь коментар
24.08.2022 12:09
+6
Її і до 24 лютого "не було".
показати весь коментар
24.08.2022 12:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
наголос на слові - наземна..

а те, що з повітря - то поф..мєлочі жізні..
показати весь коментар
24.08.2022 12:09 Відповісти
Ще один поц казав - війни не буде. Там всі з цього ж цирку.
показати весь коментар
24.08.2022 12:23 Відповісти
Ага, пофігу що Чернігів зрівняли з землею бомбардуваннями з Білосрусі.
Білорусь не можна чіпати бо ж агрохімія в них скоро знов буде закупляти бітум для "великого крадівництва"...
показати весь коментар
24.08.2022 13:21 Відповісти
Її і до 24 лютого "не було".
показати весь коментар
24.08.2022 12:11 Відповісти
Вусатий пообіцяв нам мирне небо.
Думаєте просто бовкнув чи вже прямо погрожував ?
показати весь коментар
24.08.2022 12:12 Відповісти
Кілька десятків тисяч білоруської армії не зіграють ніякою ролі, а свою техніку і територію для нападу вони і так надають
показати весь коментар
24.08.2022 12:16 Відповісти
показати весь коментар
24.08.2022 12:15 Відповісти
показати весь коментар
24.08.2022 12:16 Відповісти
А остаточно загроза зникне, якщо Бацька вдавиться картоплиною та гигне.
показати весь коментар
24.08.2022 12:21 Відповісти
Буданов, і на підтвердження своїх слів бери намет і разом з своїм партнером Гогілашвілі поселяйтесь десь на кордоні з Білорусю .
показати весь коментар
24.08.2022 12:21 Відповісти
Вибачаюсь,секспартнером?
показати весь коментар
24.08.2022 12:39 Відповісти
Та хрін їх знає чи вони етого , хоча те що два мужика живуть в одному домі вже виглядає якось підарзрітельно )
показати весь коментар
24.08.2022 12:42 Відповісти
показати весь коментар
24.08.2022 12:22 Відповісти
наш ГУР пiдмахує канцлеру єрьмаку - служба така. як i в лютому. а реально атака бульборусiв може обернутися тисячами вбитих i скалiченних українцiв. таке високомірне ставлення до супротивника завжди обертається трагедiєю.
показати весь коментар
24.08.2022 12:31 Відповісти
Після вторгнення кацапів ГУР нема віри, зовсім....
показати весь коментар
24.08.2022 12:34 Відповісти
Батько хитрий лис. Так що при певних розкладах - армія Білорусі може вступити у війну - проти москалів...
показати весь коментар
24.08.2022 12:39 Відповісти
Не говори "гоп" , поки не перескочиш.
показати весь коментар
24.08.2022 12:43 Відповісти
це те гур яке до 24.02 говорило що у травні шашлики?
показати весь коментар
24.08.2022 12:51 Відповісти
"Попри те, що Білорусь уже тим чи іншим чином бере участь у війні проти України, наразі загрози наземної операції з боку білоруської держави немає." Джерело:

А нагадайте-но мені: з боку якої держави, вранці 24.02.22, зайшли рашисти в Україну на півночі країни???

Якщо мова про білоруську армію, то так і пишіть. А то ці маніпуляції в стилі абдристович-д'єрьмак-подляк вже бісять.
показати весь коментар
24.08.2022 12:55 Відповісти
Західні ЗМІ вже відкрито повідомляли (Exclusive: U.S. Warns Ukraine of Full-Scale Russian Invasion Within 48 Hours BY https://www.newsweek.com/authors/naveed-jamali NAVEED JAMALI , https://www.newsweek.com/authors/tom-oconnor TOM O'CONNOR , https://www.newsweek.com/authors/david-brennan DAVID BRENNAN AND https://www.newsweek.com/authors/alex-rouhandeh ALEX J. ROUHANDEH ON 2/23/22 AT 9:35 AM EST), а зелені покидьки просто проігнорували., так і зараз казки Буданова до одного місця. бо знати.. уміти і робити - це різні речі.

Операция начнется с кибератаки, за которой последует наземное вторжение, которое, вероятно, произойдет ночью, сообщило СМИ со ссылкой на разведку.
Масштабное российское вторжение в Украину с использованием авиаударов, ракет и наземных войск может начаться в следующие 48 часов. Об этом в среду, 23 февраля, сообщило американское издание https://www.newsweek.com/exclusive-us-warns-ukraine-full-scale-russian-invasion-within-48-hours-1681798 Newsweek со ссылкой на источник в американской разведке.
Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский был проинформирован об этой угрозе.

"Сообщения авианаблюдателей указывают на то, что сегодня утром Россия нарушила воздушное пространство Украины, совершив непродолжительный полет ее территорией разведывательным самолетом", - добавил неназванный чиновник.
По словам представителя американской разведки, оценка Пентагона включает российские авиаудары, крылатые ракеты и наземное вторжение.
Информацию подтвердил второй источник в разведорганах США, который подчеркнул комплексный характер военной операции, которую министерство обороны США ожидало от России.
Неназванный чиновник сообщил Newsweek, что вторжение будет включать в себя не только наступление с неподконтрольной территории Донбасса, куда после признания "ДНР" и "ЛНР" были отправлены дополнительные российские подразделения, но и крупное наступление на Киев от северной границы с Беларусью, где российские войска недавно провели совместные учения со своим союзником.
Представитель США заявил, что операция начнется с кибератаки, за которой последует наземное вторжение, которое, вероятно, произойдет ночью. Однако оба чиновника утверждали, что планы России могут измениться в зависимости от ежедневных событий.
При этом в Newsweek подчеркнули, что анонимный источник, близкий к украинскому правительству подтвердил получение вышеприведенной информации.
https://korrespondent.net/ukraine/4450593-Newsweek-soobschyl-novye-sroky-vtorzhenyia-rf
показати весь коментар
24.08.2022 13:34 Відповісти
потом скажут не хотели сеять панику
показати весь коментар
24.08.2022 15:41 Відповісти
 
 