Загрози проведення наземної операції з боку Білорусі наразі немає, - ГУР

Наразі загроза проведення наземної операції з боку Республіки Білорусь відсутня.

Про це представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов розповів в інтерв’ю опозиційному білоруському виданню Nexta, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ГУР Міноборони України.

Попри те, що Білорусь уже тим чи іншим чином бере участь у війні проти України, наразі загрози наземної операції з боку білоруської держави немає.

За словами представника воєнної розвідки України, влада України відпрацьовує різні сценарії, включно із вторгненням з боку Білорусі. "Хоча Білорусь уже бере участь у війні, надаючи свої аеродроми для завдання повітряних ударів по українських населених пунктах, проводячи ремонт російської пошкодженої військової техніки та проводячи вербування білорусів для участі у безпосередніх бойових діях проти України", - йдеться в повідомленні.

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