Окупанти обстріляли прикордоння Чернігівщини та Сумщини, - ОК "Північ"
У День Незалежності України російські війська обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".
"Так, у першій половині дня вже зафіксовано чотири обстріли. Близько 9.00 години повідомлено про чотири вибухи у Новгород-Сіверському районі. Вогонь вівся з самохідних артилерійських установок із російського населеного пункту Случевськ. З 10.15 зафіксовано ще сім вибухів з міномету 120 мм у районі Семенівської територіальної громади. Стріляли з російської Ломаковки", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що Північ Сумської області ворожі війська почали обстрілювати також із 09.00 години. Спершу три прильоти з міномету зафіксовано по території Зноб-Новгородської громади. Близько 10.00 год. сім вибухів з російської Некислиці зафіксовано у районі Бачівська Шосткинського району. Вогонь вели зі ствольної артилерії.
"Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - зазначають в ОК "Північ".
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