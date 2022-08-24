Телеграм-канали повідомляють про вибухи на Рівненщині, Житомирщині і Хмельниччині

В Україні оголошена повітряна тривога. Телеграм-канали повідомляють про вибухи у Житомирській, Хмельницькій областях та Рівному.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

За даними телеграм-каналу "Беларускі Гаюн" з території Білорусі відбулись пуски ракет. Імовірно, пуски походять із двох російських бомбардувальників.

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Очільник Хмельницької ОВА Сегій Гамалій підтвердив вибухи в області.

"Маємо прильоти ворожих ракет у Хмельницькій області. Деталі згодом. Залишайтесь в укриттях", - написав Гамалій.