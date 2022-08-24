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Телеграм-канали повідомляють про вибухи на Рівненщині, Житомирщині і Хмельниччині

вибух

В Україні оголошена повітряна тривога. Телеграм-канали повідомляють про вибухи у Житомирській, Хмельницькій областях та Рівному.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

За даними телеграм-каналу "Беларускі Гаюн" з території Білорусі відбулись пуски ракет. Імовірно, пуски походять із двох російських бомбардувальників.

Також читайте: На Вінниччині працює ППО. Повітряний об’єкт знищено, - ОВА

Очільник Хмельницької ОВА Сегій Гамалій підтвердив вибухи в області.

"Маємо прильоти ворожих ракет у Хмельницькій області. Деталі згодом. Залишайтесь в укриттях", - написав Гамалій.

Автор: 

вибух (4436) обстріл (28196) Хмельниччина (914) Житомирська область (1255) Рівненська область (1170)


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Топ коментарі
+42
Сдохнить бульбаши виродкиразом з кацапами
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24.08.2022 17:40
+41
Зачекалась білорусь бавовни... пора вже...
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24.08.2022 17:40
+38
пора *********** херачить.
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24.08.2022 17:41
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Пора вже тих під@рів, бульбашних, **@нути. Щоб перестали русні сос@ти.
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24.08.2022 20:15 Відповісти
Если бы было просто сбить этих сук, давно уже бы сбили. Беда в том. что они подлетают из русни через беларусь и пускают ракеты , вне зоны действия пво.
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24.08.2022 21:45 Відповісти
Я знаю, як це працює. Але варіантів багато є, наприклад: купляєм декілька бульбашів, що служать в ППО бульбашії, при зальоті кацапні відбувається, нібито, випадкове спрацювання системи, кацапня- дохне, а ми зв'язуємо бульбашів і залишаємо на постах. Поки до решти дойде, що та як, наших там вже не буде, а вони дружньо розкажуть, що їх приспали чимось незрозумілим. І справа зроблена, і бульбаші- ні до діла
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25.08.2022 01:46 Відповісти
Дрюнька, от і займись цим. Коли зробиш цю операцію, то не забудь нам все роздрюнькати, бо дуже цікаво.

Як каже єврейська мудрість: коли нема чим зайнятись, беруться за великі справи.
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25.08.2022 03:37 Відповісти
Ок. Номер карти написати, щоб ти мені грошенята для бульбашів перекинула?
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25.08.2022 06:57 Відповісти
Мразотна лукашня прямо просит, шоб им тоже прилетело пара прывитань от украинцев
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24.08.2022 21:58 Відповісти
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