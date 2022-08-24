Телеграм-канали повідомляють про вибухи на Рівненщині, Житомирщині і Хмельниччині
В Україні оголошена повітряна тривога. Телеграм-канали повідомляють про вибухи у Житомирській, Хмельницькій областях та Рівному.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
За даними телеграм-каналу "Беларускі Гаюн" з території Білорусі відбулись пуски ракет. Імовірно, пуски походять із двох російських бомбардувальників.
Очільник Хмельницької ОВА Сегій Гамалій підтвердив вибухи в області.
"Маємо прильоти ворожих ракет у Хмельницькій області. Деталі згодом. Залишайтесь в укриттях", - написав Гамалій.
Топ коментарі
+42 Karl Ferdinand
показати весь коментар24.08.2022 17:40
+41 Robert Bodnar
показати весь коментар24.08.2022 17:40
+38 Валерий Викторович #508978
показати весь коментар24.08.2022 17:41
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Як каже єврейська мудрість: коли нема чим зайнятись, беруться за великі справи.