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Телеграм-каналы сообщают о взрывах в Ривненской, Житомирской и Хмельницкой областях

вибух

В Украине объявлена воздушная тревога. Телеграм-каналы сообщают о взрывах в Житомирской, Хмельницкой областях и г. Ривно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По данным телеграм-канала "Беларускі Гаюн" с территории Беларуси состоялись пуски ракет. Вероятно, пуски происходят из двух российских бомбардировщиков.

Также смотрите: В оккупированной Новой Каховке прилеты в районе ГЭС. ВИДЕО

взрыв (6721) обстрел (26850) Хмельнитчина (896) Житомирская область (1385) Ровенская область (1228)


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Топ комментарии
+42
Сдохнить бульбаши виродкиразом з кацапами
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24.08.2022 17:40
+41
Зачекалась білорусь бавовни... пора вже...
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24.08.2022 17:40
+38
пора *********** херачить.
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24.08.2022 17:41
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Пора вже тих під@рів, бульбашних, **@нути. Щоб перестали русні сос@ти.
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24.08.2022 20:15 Ответить
Если бы было просто сбить этих сук, давно уже бы сбили. Беда в том. что они подлетают из русни через беларусь и пускают ракеты , вне зоны действия пво.
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24.08.2022 21:45 Ответить
Я знаю, як це працює. Але варіантів багато є, наприклад: купляєм декілька бульбашів, що служать в ППО бульбашії, при зальоті кацапні відбувається, нібито, випадкове спрацювання системи, кацапня- дохне, а ми зв'язуємо бульбашів і залишаємо на постах. Поки до решти дойде, що та як, наших там вже не буде, а вони дружньо розкажуть, що їх приспали чимось незрозумілим. І справа зроблена, і бульбаші- ні до діла
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25.08.2022 01:46 Ответить
Дрюнька, от і займись цим. Коли зробиш цю операцію, то не забудь нам все роздрюнькати, бо дуже цікаво.

Як каже єврейська мудрість: коли нема чим зайнятись, беруться за великі справи.
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25.08.2022 03:37 Ответить
Ок. Номер карти написати, щоб ти мені грошенята для бульбашів перекинула?
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25.08.2022 06:57 Ответить
Мразотна лукашня прямо просит, шоб им тоже прилетело пара прывитань от украинцев
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24.08.2022 21:58 Ответить
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