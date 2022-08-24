Телеграм-каналы сообщают о взрывах в Ривненской, Житомирской и Хмельницкой областях

В Украине объявлена воздушная тревога. Телеграм-каналы сообщают о взрывах в Житомирской, Хмельницкой областях и г. Ривно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По данным телеграм-канала "Беларускі Гаюн" с территории Беларуси состоялись пуски ракет. Вероятно, пуски происходят из двух российских бомбардировщиков.

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