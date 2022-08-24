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Новини
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Посли країн G7 закликають Росію негайно вивести військових і техніку із ЗАЕС

g-7

Посли та керівники дипломатичних місій "Великої сімки" G7 погодилися з тим, що РФ має негайно припинити всі військові дії і вивести своїх військових і техніку із захопленої Запорізької атомної електростанції та м. Енергодар Запорізької області, де вона розташована, а також повернути Україні повний контроль за станцією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в телеграм-каналі "Енергоатома", про це посли заявили під час зустрічі з президентом держпідприємства "НАЕК "Енергоатом" Петром Котіним та віцепрезидентом компанії Хартмутом Якобом у посольстві Німеччини в Україні в середу, 24 серпня.

"РФ загрожує ядерній безпеці не тільки України, а й усього світу, загрожуючи можливими руйнуваннями та вибухом окупованої Запорізької АЕС. Зараз Росія перетворила ЗАЕС на свою військову базу і використовує її у військових цілях, розмістивши важку техніку та вибухівку безпосередньо у турбінних залах атомної станції" , – зазначив Котін під час зустрічі.

Глава "Енергоатома" також розповів про надзвичайно важкі умови праці персоналу ЗАЕС, постійні знущання та тиск на нього. Котін також зазначив, що від постійних обстрілів окупантами Енергодару та майданчика ЗАЕС гинуть люди, є поранені, руйнується інфраструктура міста та станції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США в Радбезі ООН: Росія використовує ядерний об’єкт ЗАЕС як плацдарм для війни

Автор: 

G-7 G7 (1032) росія (64911) Енергоатом (1630) Запорізька АЕС (1401)


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Топ коментарі
+6
кацапи кажуть: "ми захищаємо її від терористів"

ну так туди голубі каски оон можна ввести.
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24.08.2022 20:46
+3
Пока не выгоним парашу с нашей земли, парашенцы не уйдут с ЗАЭС.
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24.08.2022 20:51
+2
калмыкобашкиры и мобики про этот призыв ничего не знают - там у них интернета нет. Лучше всего этот призыв кратко изложить с помощью перманентного маркера на 155-тимиллиметровом снаряде, и адресно отправить прямо к ним в окопы.
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24.08.2022 20:56
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кацапи кажуть: "ми захищаємо її від терористів"

ну так туди голубі каски оон можна ввести.
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24.08.2022 20:46 Відповісти
тоді голубим каскам доведеться визнати нас терористами...
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24.08.2022 20:54 Відповісти
Пока не выгоним парашу с нашей земли, парашенцы не уйдут с ЗАЭС.
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24.08.2022 20:51 Відповісти
до сраки такі заклики для *****.
Тільки застосування спецназу може допомогти

Або ядрьона бімба в бункер - але і це не 100%, бо залишиться двійник і Шойгу.
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24.08.2022 20:53 Відповісти
міфи про двійника - фейки самиого путіна, типу він такий весь загадковий... насправді все просто: з ботоксом і без ботокса
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24.08.2022 20:57 Відповісти
хаха,не, практика двойников имеется давно и не путлер ее изобретатель
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24.08.2022 21:03 Відповісти
Напугали ежа голой жопой.
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24.08.2022 20:55 Відповісти
калмыкобашкиры и мобики про этот призыв ничего не знают - там у них интернета нет. Лучше всего этот призыв кратко изложить с помощью перманентного маркера на 155-тимиллиметровом снаряде, и адресно отправить прямо к ним в окопы.
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24.08.2022 20:56 Відповісти
ну-ка данилов ...напомни нам как вы там с 2019 года готовились к войне?...
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24.08.2022 20:56 Відповісти
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24.08.2022 21:00 Відповісти
днровцев так вообще никто не считает.
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24.08.2022 21:04 Відповісти
Досада! ЗАЕС не унітаз, в туву не вивезеш
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24.08.2022 21:10 Відповісти
А премьер Джонсонюк Борес танки грез як барабарез
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24.08.2022 21:11 Відповісти
прям вимагають? а де озабочєнності
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24.08.2022 22:57 Відповісти
 
 