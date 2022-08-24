Чотири російські безпілотники типу "Орлан-10" знищені у Сумській, Черкаській та Чернігівській областях, - ПК "Центр"

24 серпня підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ знищили чотири БпЛА російських окупантів.

Про це повідомили у Повітряному командуванні "Центр", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні 24 серпня протягом дня, розрахунки зенітних ракетних військ, разом із розрахунками оперативного підпорядкування повітряного командування "Центр" Повітряних Сил знищили в українському небі чотири БпЛА ворога, імовірно Орлан-10, які намагались розвідати дислокацію наших військ.

На Сумщині наші захисники "приземлили" -1, Черкащина-1, на Чернігівщині - 2 апарата рашистів", - йдеться у повідомленні.

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