Чотири російські безпілотники типу "Орлан-10" знищені у Сумській, Черкаській та Чернігівській областях, - ПК "Центр"
24 серпня підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ знищили чотири БпЛА російських окупантів.
Про це повідомили у Повітряному командуванні "Центр", інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні 24 серпня протягом дня, розрахунки зенітних ракетних військ, разом із розрахунками оперативного підпорядкування повітряного командування "Центр" Повітряних Сил знищили в українському небі чотири БпЛА ворога, імовірно Орлан-10, які намагались розвідати дислокацію наших військ.
На Сумщині наші захисники "приземлили" -1, Черкащина-1, на Чернігівщині - 2 апарата рашистів", - йдеться у повідомленні.
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За підтвердженими даними в Черкаській області під час попереднього сигналу тривоги збито ворожу ракету. Роботу ППО було чутно в деяких прилеглих районах Київщини, - Олексій Кулеба.
Зараз це "Орлан" а що це буде завтра нікому не відомо. Головне щось збили
Жажда прохайпиться просто феноменальная, важнее победы в войне. Десятки видео из Белгорода с запуском ракет или взлетов с аэродромов было выложено в публичный доступ. Неужели дебилы не понимают, что по видео и дате съемки засечь квартиру снимавшего (в том числе по другим камерам наружного наблюдения) проще простого, ровно как и сотовой телефон по триангуляции базовых станций, а если он был в режиме полета, то таких людей маркируют системы опознавания, кто ходит по полям или городу с выключенным телефоном, и ведут их до подъезда или транспорта, а и там есть камеры. Один раз выложили видео и все, больше новых не будет. Нужно молча принимать видеозаписи пуска ракет, взлета самолетов, запуска с катапульты этих БПЛА по звуку за километр слышимых, ничего и никогда не выкладывать и не уточнять в сводках конкретно откуда запущены ракеты (так как кацапы удивятся, откуда такие точные знания), чтобы непрерывно получать развединформацию от беженцев или "хороших" русских. Все аэродромы кацапов можно непрерывно просматривать, включая и подвесное вооружение. Но куда бы видео не приходило, рано или поздно из него смонтируют ролик, что вот сушка взлетела, а вот ее приземлили здесь, и все будут радоваться. А на человека, кто заснял взлет и дал информацию, почти всем плевать.