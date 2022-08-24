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Новини Війна
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Чотири російські безпілотники типу "Орлан-10" знищені у Сумській, Черкаській та Чернігівській областях, - ПК "Центр"

ппо

24 серпня підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ знищили чотири БпЛА російських окупантів.

Про це повідомили у Повітряному командуванні "Центр", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні 24 серпня протягом дня, розрахунки зенітних ракетних військ, разом із розрахунками оперативного підпорядкування повітряного командування "Центр" Повітряних Сил знищили в українському небі чотири БпЛА ворога, імовірно Орлан-10, які намагались розвідати дислокацію наших військ.

На Сумщині наші захисники "приземлили" -1, Черкащина-1, на Чернігівщині - 2 апарата рашистів", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: 23 серпня знищено 5 тактичних безпілотників та вертоліт Ка-52 російських окупантів, - Повітряні Сили ЗСУ

Автор: 

безпілотник (4087) ППО (3142) ЗСУ (7496)


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Орлани вже не ті. Кацапи переходьте на почтових снєгірєй.
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24.08.2022 21:45 Відповісти
В черкаській області ? Як вони тоді долетіли
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24.08.2022 21:46 Відповісти
Cпочатку це була ракета Під час повітряної тривоги сили ППО збили над Черкащиною ворожу ракету. Не публікуйте фото чи відео! Не наражайте всіх на повторні атаки по локаціях! І обов'язково убезпечуйтеся під час повітряних тривог, - голова Черкаської ОВА Ігор Табурець
За підтвердженими даними в Черкаській області під час попереднього сигналу тривоги збито ворожу ракету. Роботу ППО було чутно в деяких прилеглих районах Київщини, - Олексій Кулеба.
Зараз це "Орлан" а що це буде завтра нікому не відомо. Головне щось збили
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24.08.2022 21:55 Відповісти
Так откуда у расчета ПВО нету всеобщего обзора или же единой коммуникации из центра, что при наличии Ермака и Баканова даже плюсом является. Одни говорят одно, другие бегут выкладывать самые первые что ляпнули на ухо.

Жажда прохайпиться просто феноменальная, важнее победы в войне. Десятки видео из Белгорода с запуском ракет или взлетов с аэродромов было выложено в публичный доступ. Неужели дебилы не понимают, что по видео и дате съемки засечь квартиру снимавшего (в том числе по другим камерам наружного наблюдения) проще простого, ровно как и сотовой телефон по триангуляции базовых станций, а если он был в режиме полета, то таких людей маркируют системы опознавания, кто ходит по полям или городу с выключенным телефоном, и ведут их до подъезда или транспорта, а и там есть камеры. Один раз выложили видео и все, больше новых не будет. Нужно молча принимать видеозаписи пуска ракет, взлета самолетов, запуска с катапульты этих БПЛА по звуку за километр слышимых, ничего и никогда не выкладывать и не уточнять в сводках конкретно откуда запущены ракеты (так как кацапы удивятся, откуда такие точные знания), чтобы непрерывно получать развединформацию от беженцев или "хороших" русских. Все аэродромы кацапов можно непрерывно просматривать, включая и подвесное вооружение. Но куда бы видео не приходило, рано или поздно из него смонтируют ролик, что вот сушка взлетела, а вот ее приземлили здесь, и все будут радоваться. А на человека, кто заснял взлет и дал информацию, почти всем плевать.
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24.08.2022 22:16 Відповісти

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24.08.2022 21:53 Відповісти
Наразі сирени в Черкасах, краще б птиці чим ці кружать над одним дуже стратегічним
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24.08.2022 22:47 Відповісти
 
 