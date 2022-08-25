Росіяни протягом дня випустили по Чаплиному 5 ракет, загинуло 22 особи, ще 22 - поранено, - ОП
Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що російські окупанти в День Незалежності України по селищу Чаплине на Дніпропетровщині здійснили п’ять ракетних ударів, унаслідок чого загинуло 22 та було поранено 22 особи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.
"Удень ворожа ракета знищила приватний будинок. Під завалами опинилися три людини – жінка та двоє дітей. Жінку та 13-річного хлопчика врятували місцеві жителі. Тіло загиблого 11-річного хлопчика з-під завалів дістали рятувальники", - зазначив Тимошенко.
За його словами, пізніше ворог ще раз атакував населений пункт – спочатку однією ракетою, а потім ще трьома.
"Перша атака пошкодила господарчі будівлі залізниці, наступні — влучили у залізничну станцію. Через удар виникла пожежа в п’яти пасажирських вагонах. Загинула 21 людина, поранено – 22", – написав Тимошенко.
Заступник глави ОП зазначив, що рятувальники локалізували вогонь і продовжують пошукові роботи.
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"а у нас парад ракет от орков"
Уточни, у вас це де, у Жешуві, Любліні чи Варшаві, польський "сідєлець" з клікухою замість ім'я?
А може ти звичайний трольок, що освоїв VPN, який рядка не може накрапати без расєйського мата та розганяє расэйські фейки на кшталт -
"Все ПВО в Киеве".
До тебе, тупа істота, ніяк не дійде, що проти ракетних обстрілів треба мати не ППО, а ПРО?
Що ніяке ПРО та ППО не дає 100% знищення цілей і щоб більш-меньш прикрити всю країну треба стягнути ППО та ПРО принаймі з усієї Західної Євпропи?
Доречі, Ізик рАдной пАдучі, на трієчника середніх класів не тягнеш, втім ні чього дивного, це характерно для тупих.
Дуй за расєйським кораблем, вбога істота, та не відсвічуй тут.
Може, армія самостійно прийме рішення?..
Одужання пораненим.
Именно - ГРАЖДАНСКИЙ ОБЪЕКТ - именно как АКЦИЮ ВОЗМЕЗДИЯ