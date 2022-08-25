Росіяни протягом дня випустили по Чаплиному 5 ракет, загинуло 22 особи, ще 22 - поранено, - ОП

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що російські окупанти в День Незалежності України по селищу Чаплине на Дніпропетровщині здійснили п’ять ракетних ударів, унаслідок чого загинуло 22 та було поранено 22 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

"Удень ворожа ракета знищила приватний будинок. Під завалами опинилися три людини – жінка та двоє дітей. Жінку та 13-річного хлопчика врятували місцеві жителі. Тіло загиблого 11-річного хлопчика з-під завалів дістали рятувальники", - зазначив Тимошенко.

За його словами, пізніше ворог ще раз атакував населений пункт – спочатку однією ракетою, а потім ще трьома.

"Перша атака пошкодила господарчі будівлі залізниці, наступні — влучили у залізничну станцію. Через удар виникла пожежа в п’яти пасажирських вагонах. Загинула 21 людина, поранено – 22", – написав Тимошенко.

Заступник глави ОП зазначив, що рятувальники локалізували вогонь і продовжують пошукові роботи.

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