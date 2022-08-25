П’ять суден із зерном готуються до виходу з українських портів - ООН

Спільний координаційний центр (СКЦ) санкціонував вихід із українських портів ще п’яти суден, що перевозять понад 85 тис. тонн зерна та іншого продовольства.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє ООН.

"СКЦ санкціонував вихід п'яти суден, які перевозять загалом 85 110 тонн зерна та продовольства в рамках Чорноморської зернової ініціативи", - йдеться у повідомленні.

В ООН уточнили, що судно Ascanios з 58,5 тис. тонн кукурудзи вирушить до Німеччини, судно Mohamad Y з 11 тис. тонн пшениці та Bellis з 6 тис. тонн сої – до Ізраїлю. Ще два судна – Oris Sofi та Zelek Star – доставлять до Туреччини відповідно 5,9 тис. тонн соняшникової олії та 3,7 тис. тонн гороху.

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Крім того, СКЦ у середу завершив огляд шести наступних в українські порти суден – Canopus, Helga, Lady Zehma, Melina, Michalis та Sealock, а також трьох наступних з України – Kubrosli, Maranta, Great Arsena.

"Всі вони отримали дозвіл на відплиття", - зазначається у повідомленні.

Групи інспекторів планують оглянути в четвер п'ять суден, що прямують до українських портів - Golden Yara, Irmgard, Simas, Lady Aillar, Queen Sara, і одне судно, що відбуває - Kafkametler.

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"Станом на 24 серпня, загальний тоннаж зерна та інших продуктів харчування, експортованих їх трьох українських портів, становить 769 986 тонн", - зазначається у повідомленні.

У Стамбулі 22 липня за участю ООН, України, Туреччини та Росії відбулося підписання двох документів щодо створення коридору для вивезення зерна із трьох українських морських торгових портів – "Чорноморська", Одеси та "Південного".