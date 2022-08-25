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П’ять суден із зерном готуються до виходу з українських портів - ООН

зерно,ірландія

Спільний координаційний центр (СКЦ) санкціонував вихід із українських портів ще п’яти суден, що перевозять понад 85 тис. тонн зерна та іншого продовольства.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє ООН.

"СКЦ санкціонував вихід п'яти суден, які перевозять загалом 85 110 тонн зерна та продовольства в рамках Чорноморської зернової ініціативи", - йдеться у повідомленні.

В ООН уточнили, що судно Ascanios з 58,5 тис. тонн кукурудзи вирушить до Німеччини, судно Mohamad Y з 11 тис. тонн пшениці та Bellis з 6 тис. тонн сої – до Ізраїлю. Ще два судна – Oris Sofi та Zelek Star – доставлять до Туреччини відповідно 5,9 тис. тонн соняшникової олії та 3,7 тис. тонн гороху.

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Крім того, СКЦ у середу завершив огляд шести наступних в українські порти суден – Canopus, Helga, Lady Zehma, Melina, Michalis та Sealock, а також трьох наступних з України – Kubrosli, Maranta, Great Arsena.

"Всі вони отримали дозвіл на відплиття", - зазначається у повідомленні.

Групи інспекторів планують оглянути в четвер п'ять суден, що прямують до українських портів - Golden Yara, Irmgard, Simas, Lady Aillar, Queen Sara, і одне судно, що відбуває - Kafkametler.

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"Станом на 24 серпня, загальний тоннаж зерна та інших продуктів харчування, експортованих їх трьох українських портів, становить 769 986 тонн", - зазначається у повідомленні.

У Стамбулі 22 липня за участю ООН, України, Туреччини та Росії відбулося підписання двох документів щодо створення коридору для вивезення зерна із трьох українських морських торгових портів – "Чорноморська", Одеси та "Південного".

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зерно (3113) корабель (1611) ООН (3336) експорт (4459)


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Не дай Боже ми голодатимемо - нам теж тисячі тон будуть йти?
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25.08.2022 04:28 Відповісти
Як там азовці?
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25.08.2022 05:14 Відповісти
Німеччина, Ізраель, Туреччина... в який з них голодують та страждають хлопчаки з пекельного континенту?...
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25.08.2022 07:26 Відповісти
Ну дуже цікава інформація ....тільки невідомо кому цікава 🤔
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25.08.2022 07:59 Відповісти
 
 