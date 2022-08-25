У двох районах Київщини чули вибухи: Триває знешкодження залишків вибухонебезпечних предметів

Жителі Бучанського та Вишгородського району Київщини чули вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

"Щодо вибухів, які чули жителі регіону у Бучанському та Вишгородському районах. Триває знешкодження залишків вибухонебезпечних предметів. Заходи пов'язані із ліквідацією наслідків нічних обстрілів. Тому вибухи контрольовані та не несуть загрози людям", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вночі окупанти завдали ракетного удару по одній із громад Вишгородського району, зафіксовано два прильоти.

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