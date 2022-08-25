27 серпня в Білорусі проведуть навчання територіальних військ

Цього тижня Білорусь проведе навчання територіальних військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

Зазначається, що сьогодні територіальні війська Мінська провели стрільби з протитанкових гармат МТ-12.

Водночас, видання повідомляє, що артилерійські підрозділи територіальних військ вперше здійснювали практичну стрільбу.

Також на 27 серпня в Білорусі заплановані командно-штабні навчання військовозобов'язаних.

"Під час навчання буде відпрацьовано низку питань щодо посилення охорони важливих об'єктів у столиці", - каже начальник управління територіальної оборони Білорусі Андрій Матієвич.

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