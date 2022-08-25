27 серпня в Білорусі проведуть навчання територіальних військ
Цього тижня Білорусь проведе навчання територіальних військ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.
Зазначається, що сьогодні територіальні війська Мінська провели стрільби з протитанкових гармат МТ-12.
Водночас, видання повідомляє, що артилерійські підрозділи територіальних військ вперше здійснювали практичну стрільбу.
Також на 27 серпня в Білорусі заплановані командно-штабні навчання військовозобов'язаних.
"Під час навчання буде відпрацьовано низку питань щодо посилення охорони важливих об'єктів у столиці", - каже начальник управління територіальної оборони Білорусі Андрій Матієвич.
Топ коментарі
+9 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар25.08.2022 17:07
+3 Татьяна Москаленко #526378
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+3 Сергей Иванченко #512756
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А де гроші він бере.... Цар пу так ні за що гроші не дає........
Сябри він вас продав.