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Новини
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27 серпня в Білорусі проведуть навчання територіальних військ

білорусь

Цього тижня Білорусь проведе навчання територіальних військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

Зазначається, що сьогодні територіальні війська Мінська провели стрільби з протитанкових гармат МТ-12. 

Водночас, видання повідомляє, що артилерійські підрозділи територіальних військ вперше здійснювали практичну стрільбу.

Також на 27 серпня в Білорусі заплановані командно-штабні навчання військовозобов'язаних. 

"Під час навчання буде відпрацьовано низку питань щодо посилення охорони важливих об'єктів у столиці", - каже начальник управління територіальної оборони Білорусі Андрій Матієвич.

Читайте: Загрози проведення наземної операції з боку Білорусі наразі немає, - ГУР

Автор: 

Білорусь (7923) військові навчання (2775)


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Топ коментарі
+9
все учатся и учатся... когда ж они уже научатся... чипсы белорашкины...
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25.08.2022 17:07
+3
Интересно чему могут научить бараны одного стада,баранов другого стада?
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25.08.2022 17:14
+3
С языка снял!!! Все учатся, учатся... А толку ноль, нихера кроме драников не получается...
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25.08.2022 21:04
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все учатся и учатся... когда ж они уже научатся... чипсы белорашкины...
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25.08.2022 17:07 Відповісти
С языка снял!!! Все учатся, учатся... А толку ноль, нихера кроме драников не получается...
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25.08.2022 21:04 Відповісти
А заводить с толкача китайский моцык будут учиться ?
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25.08.2022 17:10 Відповісти
Интересно чему могут научить бараны одного стада,баранов другого стада?
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25.08.2022 17:14 Відповісти
Бульбу починають копати...
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25.08.2022 17:17 Відповісти
Навчайтеся, беріть зброю і їбаште кацапів і скотів на своїй землі. Хай живе вільна білорусь.
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25.08.2022 17:20 Відповісти
сцикуни... ПС. У мене там купа рідні, сцикунів...
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25.08.2022 17:27 Відповісти
Бульбомьоти,бульбольоти...
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25.08.2022 17:36 Відповісти
Я дурею з бульбафюрера. У боргах як у шовках..... і розбазарює гроші на якусь ..ню!!!!
А де гроші він бере.... Цар пу так ні за що гроші не дає........
Сябри він вас продав.
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25.08.2022 18:04 Відповісти
Досить солярку переводити. Йдіть вже в Україну, ми вас тут заспокоїмо навіки. І не забудьте "картопляного фюрера" прихопити...
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25.08.2022 22:01 Відповісти
 
 