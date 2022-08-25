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Новини Боротьба з корупцією
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Мін’юст скасував передачу Оболонського острова у Києві в приватні руки, - ЗМІ

схеми,острів

Оболонський острів повернули у власність громади Києва. Міністерство юстиції задовольнило скаргу столичного КП "Плесо" та скасувало реєстрацію передачі права на острів на баланс приватної фірми.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Оборудку з виведення комунальної власності у приватну у вересні 2021 року викрили журналісти-розслідувачі "Схем" (Радіо Свобода), після чого детективи НАБУ розпочали кримінальне провадження.

"Після журналістського розслідування програми "Схеми", яке стосувалось незаконного привласнення причалів, дамб та цілого острова у межах міста Києва та Київської області детективи Національного антикорупційного бюро України розпочали кримінальне провадження за вказаним фактом, про що поінформували КМДА та ініціювали створення спільної робочої групи", – йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

За результатами проведеної спільної роботи НАБУ та КМДА було підготовлено матеріали скарги до Міністерства юстиції України.

"НАБУ і САП, у співпраці з КМДА, запобігли незаконному відчуженню у приватну власність Оболонського острова площею 147,7 тис. кв.м, що розташований поряд із парком "Наталка". Центральна колегія Мін’юсту задовольнила скаргу, яку подало КП "Плесо", щодо скасування реєстрації острова за приватною компанією", – йдеться в повідомленні НАБУ.

Згідно з наказом міністра юстиції України Дениса Малюськи, рішення про передачу Оболонського острова у приватну власність компанії "Українське бюро річкових портів", прийняті нотаріусами Катериною Марчук та Євдокією Мартиненко, були скасовані внаслідок скарги комунального підприємства "Плесо". Також у Марчук був анульований доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а у Мартиненко – тимчасово заблокований на три місяці.

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У розслідуванні "Схем"​, оприлюдненому у вересні 2021 року, йшлося, про те, що численні гідротехнічні споруди (причали та дамби) вздовж Дніпра у Києві та області, що займають сотні тисяч квадратних метрів, безкоштовно привласнив бізнесмен, опосередковано пов’язаний з екскерівником поліції Києва Андрієм Крищенком. З-поміж іншого, це причал вздовж всієї Оболонської набережної та майнові права на цілий Оболонський острів. Механізм привласнення дамб і причалів на Дніпрі став можливим завдяки участі столичної поліції за часів керівництва Крищенка та приватних і державних реєстраторів. Сам Андрій Крищенко, якого у день виходу журналістського розслідування призначили заступником керівника КМДА, заперечив стосунок до цієї схеми.

Журналісти тоді з’ясували, що у червні 2018 року столичний юрист Костянтин Бойко заявив у поліцію Києва, що знайшов "загублені майнові права" на 16 гідротехнічних споруд, надавши їхні координати, і запропонував себе у ролі зберігача "знахідки". За пів року він отримав лист у відповідь за підписом слідчої поліції Києва Ольги Момот, у якому вона передала йому на зберігання майнові права на ці 16 об’єктів. На підставі цього листа бізнесмен зміг зареєструвати за собою 11 об’єктів "на праві зберігання" у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно через приватних реєстраторів. Три з них станом на момент виходу журналістського матеріалу він встиг переоформив на себе на праві власності – і перепродав своїй фірмі ТОВ "Українське бюро річкових портів".

Оскільки у повідомленнях НАБУ та КМДА наразі йдеться про повернення у власність громади лише одного (найбільшого) об’єкту – Оболонського острова, "Схеми" надіслали запити щодо подальшої долі решти 10 гідротехнічних споруд, які разом з островом було передано київському юристу Костянтину Бойку та компанії ТОВ "Українське бюро річкових портів". 

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У Києві це, зокрема:

  • вихід до берега в одному з садових товариств у заплаві Дніпра у дачному районі столичних Осокорків;
  • дамба на озері Алмазному на Троєщині;
  • вихід до води на Рибальському острові в районі проспекту Степана Бандери (місце розташування рятувальної станції);
  • причал на Рибальському острові неподалік Управління авіації та поліції на воді;
  • причал на Оболоні, який використовують любителі вітрильного спорту та учні спортивної школи олімпійського резерву;
  • причал під Оболонською набережною неподалік парка "Наталка";
  • дамба півострова, яка огинає затоку Собаче гирло на Оболоні.

У Київській області це:

  • причал поліцейської бази відпочинку "Динамо" на Київському морі під Вишгородом;
  • вихід до берега на Дніпрі у селі Витачів в Обухівському районі;
  • причал річкового порту у селі Трипілля в Обухівському районі.

Також "Схеми" звернулись із запитом, щоб дізнатись, чи було повідомлено про підозру особам, які брали участь у виведені згаданих гідротехнічних споруд у приватну власність.

Автор: 

НАБУ (5061) земля (1670) Київ (19415) Мін’юст (1587) Крищенко Андрій (344)


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Топ коментарі
+13
І чому Андрій Крищенко ще не у в`язниці?
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25.08.2022 18:01
+5
Повна назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКЕ БЮРО РІЧКОВИХ ПОРТІВ"

Адреса Україна, 02030, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОСКРЕСЕНСЬКА, будинок 14-Б, квартира 129

Дата заснування 19.08.2019

Директор https://opendatabot.ua/p/5XVF435 Пузир Андрій Миколайович

Стан зареєстровано

Код ЄДРПОУ 43180930

Статутний капітал 4 000 грн.

Основний вид діяльності 42.91 Будівництво водних споруд
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25.08.2022 18:04
+5
Речной вокзал в Киеве в власности Шуфрича и Бродского. Позорище для страны.
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25.08.2022 18:24
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Правила форума Рада форумчан
І чому Андрій Крищенко ще не у в`язниці?
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25.08.2022 18:01 Відповісти
Повна назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКЕ БЮРО РІЧКОВИХ ПОРТІВ"

Адреса Україна, 02030, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОСКРЕСЕНСЬКА, будинок 14-Б, квартира 129

Дата заснування 19.08.2019

Директор https://opendatabot.ua/p/5XVF435 Пузир Андрій Миколайович

Стан зареєстровано

Код ЄДРПОУ 43180930

Статутний капітал 4 000 грн.

Основний вид діяльності 42.91 Будівництво водних споруд
показати весь коментар
25.08.2022 18:04 Відповісти
Фамилия подходящая
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25.08.2022 18:21 Відповісти
всіх
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25.08.2022 18:18 Відповісти
И чего украинцы такие вороватые?
В США если бы нашли чтото , то передали государству и всей нации
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25.08.2022 18:22 Відповісти
Потому что совок десятилетями в голову втюхивали.
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25.08.2022 18:49 Відповісти
Як там справи із вороватістю в занзібарі, москалику?
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25.08.2022 19:15 Відповісти
Речной вокзал в Киеве в власности Шуфрича и Бродского. Позорище для страны.
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25.08.2022 18:24 Відповісти
Цікаво, а коли мін'юст скасує передачу у приватну власність всієї України?
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25.08.2022 18:37 Відповісти
триндець я знайшов майнові права,
чур це моє,

і всі закривають очі,
журналісти все знаходять,
а сбу і прокуратура щось там собі кришують, а решта пофіг
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25.08.2022 18:41 Відповісти
Це афера шита білими нитками. Як можна знайти нічийне право власності? це ж не 500 гривень. Якщо це документ то на документі написано ім'я власника
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25.08.2022 18:58 Відповісти
рейдери фірми крадуть,
через чорних нотаріусів квартири крадуть,
незаконні кар'єри облаштовують,

схем купа,
а ці схеми кришують силові структури за свій відсоток,
це ж стандартна схема роботи
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26.08.2022 01:16 Відповісти
А річку Дніпро ще не приватизували? Що за wtf?
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25.08.2022 18:59 Відповісти
Якраз хотів спитати. А прикольно булоб, якщо просинаються кияни а гоба! місто вже в приватних руках.
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25.08.2022 19:13 Відповісти
Такі мягки покарання для нотаріусів... не країна а якась Сомалі...
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25.08.2022 19:15 Відповісти
А якби журналісти не взнали, то і набу, малюська та інші, всеб підписали і усе.... А скільки журналісти схем не знайшли схем.... І де набу та інші каральні органи? Сліпі?
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25.08.2022 21:27 Відповісти
Це просто не тим передали. Розберуться та передадуть тим кому треба.
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26.08.2022 07:30 Відповісти
Ай!
Пройдитесь по всему Днепру - 80% пляжей приватизированы НЕЗАКОННО.
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26.08.2022 09:22 Відповісти
 
 