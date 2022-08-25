Мін’юст скасував передачу Оболонського острова у Києві в приватні руки, - ЗМІ

Оболонський острів повернули у власність громади Києва. Міністерство юстиції задовольнило скаргу столичного КП "Плесо" та скасувало реєстрацію передачі права на острів на баланс приватної фірми.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Оборудку з виведення комунальної власності у приватну у вересні 2021 року викрили журналісти-розслідувачі "Схем" (Радіо Свобода), після чого детективи НАБУ розпочали кримінальне провадження.

"Після журналістського розслідування програми "Схеми", яке стосувалось незаконного привласнення причалів, дамб та цілого острова у межах міста Києва та Київської області детективи Національного антикорупційного бюро України розпочали кримінальне провадження за вказаним фактом, про що поінформували КМДА та ініціювали створення спільної робочої групи", – йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

За результатами проведеної спільної роботи НАБУ та КМДА було підготовлено матеріали скарги до Міністерства юстиції України.

"НАБУ і САП, у співпраці з КМДА, запобігли незаконному відчуженню у приватну власність Оболонського острова площею 147,7 тис. кв.м, що розташований поряд із парком "Наталка". Центральна колегія Мін’юсту задовольнила скаргу, яку подало КП "Плесо", щодо скасування реєстрації острова за приватною компанією", – йдеться в повідомленні НАБУ.

Згідно з наказом міністра юстиції України Дениса Малюськи, рішення про передачу Оболонського острова у приватну власність компанії "Українське бюро річкових портів", прийняті нотаріусами Катериною Марчук та Євдокією Мартиненко, були скасовані внаслідок скарги комунального підприємства "Плесо". Також у Марчук був анульований доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а у Мартиненко – тимчасово заблокований на три місяці.

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У розслідуванні "Схем"​, оприлюдненому у вересні 2021 року, йшлося, про те, що численні гідротехнічні споруди (причали та дамби) вздовж Дніпра у Києві та області, що займають сотні тисяч квадратних метрів, безкоштовно привласнив бізнесмен, опосередковано пов’язаний з екскерівником поліції Києва Андрієм Крищенком. З-поміж іншого, це причал вздовж всієї Оболонської набережної та майнові права на цілий Оболонський острів. Механізм привласнення дамб і причалів на Дніпрі став можливим завдяки участі столичної поліції за часів керівництва Крищенка та приватних і державних реєстраторів. Сам Андрій Крищенко, якого у день виходу журналістського розслідування призначили заступником керівника КМДА, заперечив стосунок до цієї схеми.

Журналісти тоді з’ясували, що у червні 2018 року столичний юрист Костянтин Бойко заявив у поліцію Києва, що знайшов "загублені майнові права" на 16 гідротехнічних споруд, надавши їхні координати, і запропонував себе у ролі зберігача "знахідки". За пів року він отримав лист у відповідь за підписом слідчої поліції Києва Ольги Момот, у якому вона передала йому на зберігання майнові права на ці 16 об’єктів. На підставі цього листа бізнесмен зміг зареєструвати за собою 11 об’єктів "на праві зберігання" у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно через приватних реєстраторів. Три з них станом на момент виходу журналістського матеріалу він встиг переоформив на себе на праві власності – і перепродав своїй фірмі ТОВ "Українське бюро річкових портів".

Оскільки у повідомленнях НАБУ та КМДА наразі йдеться про повернення у власність громади лише одного (найбільшого) об’єкту – Оболонського острова, "Схеми" надіслали запити щодо подальшої долі решти 10 гідротехнічних споруд, які разом з островом було передано київському юристу Костянтину Бойку та компанії ТОВ "Українське бюро річкових портів".

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У Києві це, зокрема:

вихід до берега в одному з садових товариств у заплаві Дніпра у дачному районі столичних Осокорків;

дамба на озері Алмазному на Троєщині;

вихід до води на Рибальському острові в районі проспекту Степана Бандери (місце розташування рятувальної станції);

причал на Рибальському острові неподалік Управління авіації та поліції на воді;

причал на Оболоні, який використовують любителі вітрильного спорту та учні спортивної школи олімпійського резерву;

причал під Оболонською набережною неподалік парка "Наталка";

дамба півострова, яка огинає затоку Собаче гирло на Оболоні.

У Київській області це:

причал поліцейської бази відпочинку "Динамо" на Київському морі під Вишгородом;

вихід до берега на Дніпрі у селі Витачів в Обухівському районі;

причал річкового порту у селі Трипілля в Обухівському районі.

Також "Схеми" звернулись із запитом, щоб дізнатись, чи було повідомлено про підозру особам, які брали участь у виведені згаданих гідротехнічних споруд у приватну власність.