Минюст отменил передачу Оболонского острова в частные руки, - СМИ
Оболонский остров вернули в собственность громады Киева. Министерство юстиции удовлетворило жалобу столичного КП "Плесо" и отменило регистрацию передачи права на остров на баланс частной фирмы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Сделку по выводу коммунальной собственности в частную в сентябре 2021 года разоблачили журналисты-расследователи "Схем" (Радио Свобода), после чего детективы НАБУ начали уголовное производство.
"После журналистского расследования программы "Схемы", которое касалось незаконного присвоения причалов, дамб и целого острова в пределах Киева и Киевской области детективы Национального антикоррупционного бюро Украины начали уголовное производство по указанному факту, о чем проинформировали КГГА, и инициировали создание совместной рабочей группы", – говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.
По результатам проведенной совместной работы НАБУ и КГГА были подготовлены материалы жалобы в Министерство юстиции Украины.
"НАБУ и САП, в сотрудничестве с КГГА, предотвратили незаконное отчуждение в частную собственность Оболонского острова площадью 147,7 тыс. кв.м, расположенного рядом с парком "Наталка". Центральная коллегия Минюста удовлетворила жалобу, поданую КП "Плесо" "Об отмене регистрации острова за частной компанией", – говорится в сообщении НАБУ.
Согласно приказу министра юстиции Украины Дениса Малюськи, решения о передаче Оболонского острова в частную собственность компании "Украинское бюро речных портов", принятые нотариусами Екатериной Марчук и Евдокией Мартыненко, были отменены в результате жалобы коммунального предприятия "Плесо". Также у Марчук был аннулирован доступ в Государственный реестр прав на недвижимое имущество, а у Мартыненко – временно заблокирован на три месяца.
В расследовании "Схем", обнародованном в сентябре 2021 года, говорилось, что многочисленные гидротехнические сооружения (причалы и дамбы) вдоль Днепра в Киеве и области, занимающие сотни тысяч квадратных метров, бесплатно присвоил бизнесмен, косвенно связанный с экс-руководителем полиции Киева Андреем Крищенко. Среди прочего, это причал вдоль всей Оболонской набережной и имущественные права на целый Оболонский остров. Механизм присвоения дамб и причалов на Днепре стал возможным благодаря участию столичной полиции при руководстве Крищенко и частных и государственных регистраторов. Сам Андрей Крищенко, которого в день выхода журналистского расследования назначили заместителем руководителя КГГА, отрицал отношение к этой схеме.
Журналисты тогда выяснили, что в июне 2018 года столичный юрист Константин Бойко заявил в полицию Киева, что нашел "утерянные имущественные права" на 16 гидротехнических сооружений, предоставив их координаты, и предложил себя в качестве хранителя "находки". За полгода он получил ответное письмо за подписью следователя полиции Киева Ольги Момот, в котором она передала ему на хранение имущественные права на эти 16 объектов. На основании этого письма бизнесмен смог зарегистрировать за собой 11 объектов "на праве хранения" в Государственном реестре прав на недвижимое имущество через частных регистраторов. Три из них на момент выхода журналистского материала он успел переоформить на себя на праве собственности и перепродал своей фирме ООО "Украинское бюро речных портов".
Поскольку в сообщениях НАБУ и КГГА речь идет о возвращении в собственность громады только одного (наибоельшего) объекта – Оболонского острова, "Схемы" направили запросы о дальнейшей судьбе остальных 10 гидротехнических сооружений, которые вместе с островом были переданы киевскому юристу Константину Бойко и компании ООО "Украинское бюро речных портов".
В Киеве это, в частности:
- выход к берегу в одном из садовых обществ в пойме Днепра в дачном районе столичных Осокорков;
- дамба на Алмазном озере на Троещине;
- выход к воде на Рыбальском острове в районе проспекта Степана Бандеры (место расположения спасательной станции);
- причал на Рыбальском острове недалеко от Управления авиации и полиции на воде;
- причал на Оболони, который используют любители парусного спорта и учащиеся спортивной школы олимпийского резерва;
- причал под Оболонской набережной недалеко от парка "Наталка";
- дамба полуострова, огибающая залив Собачье устье на Оболони.
В Киевской области это:
- причал полицейской базы отдыха "Динамо" на Киевском море под Вышгородом;
- выход к берегу на Днепре в селе Витачов в Обуховском районе;
- причал речного порта в селе Триполье в Обуховском районе.
Также "Схемы" обратились с запросом, чтобы узнать, было ли уведомлено о подозрении лиц, участвовавших в выведении упомянутых гидротехнических сооружений в частную собственность.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Адреса Україна, 02030, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОСКРЕСЕНСЬКА, будинок 14-Б, квартира 129
Дата заснування 19.08.2019
Директор https://opendatabot.ua/p/5XVF435 Пузир Андрій Миколайович
Стан зареєстровано
Код ЄДРПОУ 43180930
Статутний капітал 4 000 грн.
Основний вид діяльності 42.91 Будівництво водних споруд
В США если бы нашли чтото , то передали государству и всей нации
чур це моє,
і всі закривають очі,
журналісти все знаходять,
а сбу і прокуратура щось там собі кришують, а решта пофіг
через чорних нотаріусів квартири крадуть,
незаконні кар'єри облаштовують,
схем купа,
а ці схеми кришують силові структури за свій відсоток,
це ж стандартна схема роботи
Пройдитесь по всему Днепру - 80% пляжей приватизированы НЕЗАКОННО.