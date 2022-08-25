Минюст отменил передачу Оболонского острова в частные руки, - СМИ

Оболонский остров вернули в собственность громады Киева. Министерство юстиции удовлетворило жалобу столичного КП "Плесо" и отменило регистрацию передачи права на остров на баланс частной фирмы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Сделку по выводу коммунальной собственности в частную в сентябре 2021 года разоблачили журналисты-расследователи "Схем" (Радио Свобода), после чего детективы НАБУ начали уголовное производство.

"После журналистского расследования программы "Схемы", которое касалось незаконного присвоения причалов, дамб и целого острова в пределах Киева и Киевской области детективы Национального антикоррупционного бюро Украины начали уголовное производство по указанному факту, о чем проинформировали КГГА, и инициировали создание совместной рабочей группы", – говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

По результатам проведенной совместной работы НАБУ и КГГА были подготовлены материалы жалобы в Министерство юстиции Украины.

"НАБУ и САП, в сотрудничестве с КГГА, предотвратили незаконное отчуждение в частную собственность Оболонского острова площадью 147,7 тыс. кв.м, расположенного рядом с парком "Наталка". Центральная коллегия Минюста удовлетворила жалобу, поданую КП "Плесо" "Об отмене регистрации острова за частной компанией", – говорится в сообщении НАБУ.

Согласно приказу министра юстиции Украины Дениса Малюськи, решения о передаче Оболонского острова в частную собственность компании "Украинское бюро речных портов", принятые нотариусами Екатериной Марчук и Евдокией Мартыненко, были отменены в результате жалобы коммунального предприятия "Плесо". Также у Марчук был аннулирован доступ в Государственный реестр прав на недвижимое имущество, а у Мартыненко – временно заблокирован на три месяца.

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В расследовании "Схем", обнародованном в сентябре 2021 года, говорилось, что многочисленные гидротехнические сооружения (причалы и дамбы) вдоль Днепра в Киеве и области, занимающие сотни тысяч квадратных метров, бесплатно присвоил бизнесмен, косвенно связанный с экс-руководителем полиции Киева Андреем Крищенко. Среди прочего, это причал вдоль всей Оболонской набережной и имущественные права на целый Оболонский остров. Механизм присвоения дамб и причалов на Днепре стал возможным благодаря участию столичной полиции при руководстве Крищенко и частных и государственных регистраторов. Сам Андрей Крищенко, которого в день выхода журналистского расследования назначили заместителем руководителя КГГА, отрицал отношение к этой схеме.

Журналисты тогда выяснили, что в июне 2018 года столичный юрист Константин Бойко заявил в полицию Киева, что нашел "утерянные имущественные права" на 16 гидротехнических сооружений, предоставив их координаты, и предложил себя в качестве хранителя "находки". За полгода он получил ответное письмо за подписью следователя полиции Киева Ольги Момот, в котором она передала ему на хранение имущественные права на эти 16 объектов. На основании этого письма бизнесмен смог зарегистрировать за собой 11 объектов "на праве хранения" в Государственном реестре прав на недвижимое имущество через частных регистраторов. Три из них на момент выхода журналистского материала он успел переоформить на себя на праве собственности и перепродал своей фирме ООО "Украинское бюро речных портов".

Поскольку в сообщениях НАБУ и КГГА речь идет о возвращении в собственность громады только одного (наибоельшего) объекта – Оболонского острова, "Схемы" направили запросы о дальнейшей судьбе остальных 10 гидротехнических сооружений, которые вместе с островом были переданы киевскому юристу Константину Бойко и компании ООО "Украинское бюро речных портов".

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В Киеве это, в частности:

выход к берегу в одном из садовых обществ в пойме Днепра в дачном районе столичных Осокорков;

дамба на Алмазном озере на Троещине;

выход к воде на Рыбальском острове в районе проспекта Степана Бандеры (место расположения спасательной станции);

причал на Рыбальском острове недалеко от Управления авиации и полиции на воде;

причал на Оболони, который используют любители парусного спорта и учащиеся спортивной школы олимпийского резерва;

причал под Оболонской набережной недалеко от парка "Наталка";

дамба полуострова, огибающая залив Собачье устье на Оболони.

В Киевской области это:

причал полицейской базы отдыха "Динамо" на Киевском море под Вышгородом;

выход к берегу на Днепре в селе Витачов в Обуховском районе;

причал речного порта в селе Триполье в Обуховском районе.



Также "Схемы" обратились с запросом, чтобы узнать, было ли уведомлено о подозрении лиц, участвовавших в выведении упомянутых гидротехнических сооружений в частную собственность.