Потрібно вводити "розумну мілітаризацію", вводити обов’язковою військову підготовку для чиновників та депутатів, - Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков запропонував зробити обов’язковою військову підготовку держслужбовців і депутатів.

Як інформує Цензор.НЕТ, у колонці на УПі, опублікованій у четвер, 25 серпня, глава Міноборони заявив, що наявність військової підготовки має стати однією з вимог для роботи на держслужбі та балотування на посади в органах місцевого самоврядування, парламенті та судах.

На думку Резнікова, в Україні потрібно проаналізувати всі сфери життя та визначити, представникам яких професій потрібно бути готовими до оборони.

"Можна застосувати до цих процесів термін "розумна мілітаризація". Адже "мілітаризація" в Ізраїлі, Швеції, Швейцарії з одного боку і Росії та Північній Кореї з іншого мають принципові відмінності. Важливо не втратити суть", — вважає міністр.

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