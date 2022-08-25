Потрібно вводити "розумну мілітаризацію", вводити обов’язковою військову підготовку для чиновників та депутатів, - Резніков
Міністр оборони Олексій Резніков запропонував зробити обов’язковою військову підготовку держслужбовців і депутатів.
Як інформує Цензор.НЕТ, у колонці на УПі, опублікованій у четвер, 25 серпня, глава Міноборони заявив, що наявність військової підготовки має стати однією з вимог для роботи на держслужбі та балотування на посади в органах місцевого самоврядування, парламенті та судах.
На думку Резнікова, в Україні потрібно проаналізувати всі сфери життя та визначити, представникам яких професій потрібно бути готовими до оборони.
"Можна застосувати до цих процесів термін "розумна мілітаризація". Адже "мілітаризація" в Ізраїлі, Швеції, Швейцарії з одного боку і Росії та Північній Кореї з іншого мають принципові відмінності. Важливо не втратити суть", — вважає міністр.
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Та коли читаєш, повинен рахувати, що це зе-шахраї. Тому перечитуємо уважніше і бачимо, що там написано "військову ПІДГОТОВКУ" а не "військову СЛУЖБУ"!!!! Тобто, військова кафедра та навіть якісь тижневі курси.
А ви усі розкатали губи, що буде, як у Ізраїлі... С зе-махінаторами?!.. щаз!!!
Чи вам нагадати, скільки чиновників і силовиків стали зрадниками і колаборантами?
очередная светлая идея.
настолько светлая, шо хочется развидеть и ее и ее породивших
я когда прихожу в пенсионный фонд или в налоговую или еще в какой госорган хочу чтоб я говорила с профессионально подкованным человеком
и мне пофигу, шо ему может быть под 60 и он не знает английского и не умеет разбирать автомат на время.
я ж понимаю, чем в итоге такая идея закончится.
за столом в госучреждении будет сидеть чел, умеющий собирать автомат, имеющий справку, что он говорит на трех языках, знающий еще кучу всего. и из дурдома справку. и какие там еще справки предлагали раньше, не упомнб
правда, что на этом месте делать надо он знать не будет, как проконсультировать грамотно. как оформить чтоб потом не переоформлять восемь раз
Ви якраз ПІДТВЕРДИЛИ мій піст
Я плачу налоги державі.
Я маю право вимагати, щоб державний службовець, який живе за рахунок сплачених мною податків був професіоналом.
Не вішалкою, на яку можна понавішати найдурніших вимог аби вони були злободенні
А профі, до якого я можу звернутися і отримати повноцінну відповідь /послугу/консультацію.
І якщо наразі це не працює так як треба - говорить про те, що необхідно підтримувати професіоналізм а не вимоги з довідника Стеля.
Ну і головна фраза - "...визначити, представникам яких професій потрібно бути готовими до оборони...". Про дупутанів - відволікання уваги.
А дешевий популізм залиште при собі!
До речі, людина що чотирі рази відкосила від армії, не маючи вагомих медичних протипоказань, немає жодних шансів потрапити на державну службу в Ізраілі!
Аріель Шарон - танкові війська, генерал майор
Беньямін Нетаньяху - капітан диверсійно-розвідувального підрозділу Сайєрет Маткаль
Ехуд Барак - танкові війська, генерал лейтенант
Ітсхак Рабін - генерал майор, голова Генерального штабу
Можна по різному ставитися до держави Ізраіль, але ці люди, це не тарани з бакановими, це реальні бойові офіцери!
А не как в СССР - с шашлыками и шалавами.