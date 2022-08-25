Запровадження RAB-тарифів для обленерго було правильним рішенням, — Герус
Стимулююче тарифоутворення (RAB-регулювання) для обленерго більш ефективне, ніж тарифоутворення за принципом "затрати+", яке діяло до 2021 року.
Про це повідомив Андрій Герус, голова комітету з енергетики Верховної Ради в інтерв'ю виданню Цензор.НЕТ.
"Я вважаю, що стимулююче тарифоутворення для обленерго з розумною нормою доходності – це правильно. Стимулююче тарифоутворення дає кращий результат, ніж тарифоутворення "затрати+", - зазначив Герус.
Нагадаємо, в 2021 році почала діяти реформа стимулюючого тарифоутворення - RAB-регулювання. Вона дозволила операторам систем розподілу (колишнім обленерго) залучати більше коштів у оновлення мереж.
Топ коментарі
+20 Rostyslav Komarnytsky
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що біля неї тіки поддонки
По конституції ми володіємо надрами а по факту вони нас...
рента знижена за попередників... То так залицялися до Ахметова та Коломойського, так хотілось в мільярдери...
Саме тому так і упорядочено: раб-тариф)