Запровадження RAB-тарифів для обленерго було правильним рішенням, — Герус

Стимулююче тарифоутворення (RAB-регулювання) для обленерго більш ефективне, ніж тарифоутворення за принципом "затрати+", яке діяло до 2021 року.

Про це повідомив Андрій Герус, голова комітету з енергетики Верховної Ради в інтерв'ю виданню Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що стимулююче тарифоутворення для обленерго з розумною нормою доходності – це правильно. Стимулююче тарифоутворення дає кращий результат, ніж тарифоутворення "затрати+", - зазначив Герус.

Нагадаємо, в 2021 році почала діяти реформа стимулюючого тарифоутворення - RAB-регулювання. Вона дозволила операторам систем розподілу (колишнім обленерго) залучати більше коштів у оновлення мереж.

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