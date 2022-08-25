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Введение RAB-тарифов для облэнерго было правильным решением, - Герус

герус

Стимулирующее тарифообразование (RAB-регулирование) для облэнерго более эффективно, чем действовавшее до 2021 года тарифообразование по принципу "затраты+".

Об этом сообщил Андрей Герус, глава комитета по энергетике Верховной Рады в интервью изданию Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что стимулирующее тарифообразование для облэнерго с разумной нормой доходности – это правильно. Стимулирующее тарифообразование дает лучший результат, чем тарифообразование "затраты+", - отметил Герус.

Напомним, в 2021 году начала действовать реформа стимулирующего тарифообразования – RAB-регулирование. Она позволила операторам систем распределения (бывшим облэнерго) привлекать больше средств для обновления сетей.

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Автор: 

облэнерго (126) тарифы (1858) энергетика (2552) Герус Андрей (184)


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Топ комментарии
+20
Дивне щастя учоловіка - стільки шкоди державі - і досі не лише на волі, а й у владі. В сорочці родився, чи Бєня поблагословив? 🤔
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25.08.2022 20:55
+15
Кого з плісняви покарали за злочини? Татарово-портновське кривосуддя всіх визнало невинними.
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25.08.2022 21:00
+9
зеко ***** - невичерпне джерело лайна
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25.08.2022 21:02
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Дивне щастя учоловіка - стільки шкоди державі - і досі не лише на волі, а й у владі. В сорочці родився, чи Бєня поблагословив? 🤔
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25.08.2022 20:55 Ответить
Кого з плісняви покарали за злочини? Татарово-портновське кривосуддя всіх визнало невинними.
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25.08.2022 21:00 Ответить
ЗЕЛЕНСКИЙ ЕСЛИ ТЫ ПОЗВОЛИШЬ ГЕРУСУ АХМЕТОВУ С 1 ОКТЯБРЯ РУКАМИ КМУ ПОДНЯТЬ ТАРИФ НА СВЕТ ТЕБЯ КОНЧАТ БЫСТРЕЕ ЧЕМ ПУТИНА.. понял пацан??? там по РАВ тарифам ********* еще то Закарпатское облэнерго купили за 25 млн. долларив а РАВ оценили в 432 млн долларов тобто без затрат просто у правильных евреев маланцев и татаро моголов Братья Суркисы Ахметов и прочие полежало в кармане... а на РАВ тарифы которые принесли в НКРЕКП юристы Ахметова и НКРЕКП утвердило автоматом за что бувшого голову ждет отрубание Головы... разница между продажной ценой и РАВ тарифами составила от 280 до 730 %?????????? с 1 жовтня хотят поднять тариф и гешефт ЗАЭС тому и сдали Путину чтобы было чем скыглыты мол смотрите Рашка отобрала у нас цуелую АЭС а на Димбассе все Ахметовские ТЭЦ и уничтожило... тому громодяни плиз потрибно в умовах войны поднимать тарифы... на электрику а НА ГАЗ ТЕПЛО ВОДУ КСТАТИ ТАРИФЫ ЗАМОРОЗИЛИ А НА СВЕТ ВЫВЕЛИ В РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМУ... и я задавал вопрос будут ли ЗАМОРОЖЕНЫ ТАРИФЫ НА СВЕТ С 1 ЖОВТНЯ ОТВЕТА КМУ НЕ ДАЛО ПУРГУ ОТПИСАЛИ В СТИЛЕ ЕВРЕЙСКИХ МАЛАНЦЕВ ОТКУДА У БЕДНЫХ ЕВРЕЕВ ГРОШИ ТО....
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25.08.2022 21:14 Ответить
Голодомор 100 років по тому... вони ******* по кругу крутити гоїв... Нація останні вздохи робить..
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25.08.2022 21:46 Ответить
бо то така влада
що біля неї тіки поддонки
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25.08.2022 21:17 Ответить
РАБ- тариф...назва відповідає реальності)))https://www.youtube.com/watch?v=0uecLJzfi5E
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25.08.2022 20:57 Ответить
я не критикую владу підчас війни,але вони хоч думають що пишуть чи просто знущаються...РАБ -тариф....))))))))))
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25.08.2022 20:59 Ответить
А що не так? 🥚
По конституції ми володіємо надрами а по факту вони нас...

рента знижена за попередників... То так залицялися до Ахметова та Коломойського, так хотілось в мільярдери...

Саме тому так і упорядочено: раб-тариф)
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25.08.2022 21:49 Ответить
зеко ***** - невичерпне джерело лайна
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25.08.2022 21:02 Ответить
тариф РАБ!
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25.08.2022 21:02 Ответить
Раб тарифів. Це про простого укаїнця? 🤔
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25.08.2022 21:53 Ответить
*****. Придет время и для него в тюрьме посидеть.
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25.08.2022 21:03 Ответить
Фиг вам. Не для этого Бенцион его держит, еще сколько раскрасть можно у Украины, пока младший партер в кресле сидит...
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25.08.2022 22:25 Ответить
Бенецион скоров в Америку поедет.
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26.08.2022 22:30 Ответить
Оооо, гнида герус всплыл. А чего он с такой ряхой и не в ВСУ? Слаб здоровьем, сучёныш? Диарейный энурезник или энурезный диаретик?
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25.08.2022 21:06 Ответить
Вирвиглаз ще ніхто не декриміналізував?
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25.08.2022 21:08 Ответить
хто про шо...
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25.08.2022 21:10 Ответить
Гнида.
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25.08.2022 21:19 Ответить
Герус = Лайно. Навіть не читаючи.
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25.08.2022 21:26 Ответить
Герус дозволив торгувути з рашею електрикою у 2019р. ЧОМУ ВІН ЗА ЦЕ НЕ ВІДПОВІВ?
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25.08.2022 21:37 Ответить
тому що ермак здати хотів не тільки Херсон. А по дніпру. 7 млрд баксів на "тітушок" ...
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25.08.2022 21:51 Ответить
Зрадники на плаву.
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25.08.2022 21:47 Ответить
Класний чувак... Все чекали на батьківщину... щоб лад навела з охлократією... Але Беня ставки зависокі зробив....
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25.08.2022 21:53 Ответить
Это падло косоглазое сделало все, чтобы Украина закупала электроэнергию в России, когда своей с избытком. И смотри, сидит и не сбежало.
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25.08.2022 22:04 Ответить
"Rab". Як тариф назовеш ......
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25.08.2022 22:09 Ответить
Запомните ету падлу косоглазую. В то время когда в стране уже шла война а люди по копейке собирали на примитивную форму и китайские дешовые квадрокоптеры, ета обезьяна таскала Ахметову и КО из бюджета миллиарды
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25.08.2022 23:04 Ответить
Щось на геруса -шмеруса давно Ляшка з вилами не випускали.До речі про Ляшка:щось він весною пресанув якогось баклановського есбеушника і зник після цього з інформпростору. Чи зечмоні кинули Ляшку чорну мітку і Олежка потух?
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26.08.2022 01:34 Ответить
с..ка таки жива і далі шкодить
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26.08.2022 09:44 Ответить
 
 