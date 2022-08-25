Введение RAB-тарифов для облэнерго было правильным решением, - Герус
Стимулирующее тарифообразование (RAB-регулирование) для облэнерго более эффективно, чем действовавшее до 2021 года тарифообразование по принципу "затраты+".
Об этом сообщил Андрей Герус, глава комитета по энергетике Верховной Рады в интервью изданию Цензор.НЕТ.
"Я считаю, что стимулирующее тарифообразование для облэнерго с разумной нормой доходности – это правильно. Стимулирующее тарифообразование дает лучший результат, чем тарифообразование "затраты+", - отметил Герус.
Напомним, в 2021 году начала действовать реформа стимулирующего тарифообразования – RAB-регулирование. Она позволила операторам систем распределения (бывшим облэнерго) привлекать больше средств для обновления сетей.
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що біля неї тіки поддонки
По конституції ми володіємо надрами а по факту вони нас...
рента знижена за попередників... То так залицялися до Ахметова та Коломойського, так хотілось в мільярдери...
Саме тому так і упорядочено: раб-тариф)