Введение RAB-тарифов для облэнерго было правильным решением, - Герус

Стимулирующее тарифообразование (RAB-регулирование) для облэнерго более эффективно, чем действовавшее до 2021 года тарифообразование по принципу "затраты+".

Об этом сообщил Андрей Герус, глава комитета по энергетике Верховной Рады в интервью изданию Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что стимулирующее тарифообразование для облэнерго с разумной нормой доходности – это правильно. Стимулирующее тарифообразование дает лучший результат, чем тарифообразование "затраты+", - отметил Герус.

Напомним, в 2021 году начала действовать реформа стимулирующего тарифообразования – RAB-регулирование. Она позволила операторам систем распределения (бывшим облэнерго) привлекать больше средств для обновления сетей.

Читайте также: Ахметов призвал Запад ввести полное энергетическое эмбарго России