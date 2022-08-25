США планують призначити генерала, який очолить військову місію з підтримки України, - The Wall Street Journal
За даними The Wall Street Journal, у найближчі тижні США планує назвати свою військову місію з підтримки України і призначити генерала, який очолить зусилля з навчання і надання допомоги.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Як повідомляє WSJ, найменування місії має велике бюрократичне значення, оскільки зазвичай тягне за собою її довгострокове цільове фінансування, можливість спеціальної оплати і нагород для військовослужбовців, які беруть участь в цих зусиллях.
Назва операції формально визнає зусилля США в збройних силах, подібно до того, як Пентагон раніше охрестив місії в Іраку і Афганістані операціями "Іракська свобода", "Незламна свобода" і "Страж свободи".
Вибір генерала своєю чергою відображає прагнення до створення команди, відповідальної за координацію допомоги США, а також до переходу від разових зусиль з навчання українських військових до багаторічної програми допомоги.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вознесемо молитву святому Меттісу Куонтикійському щоб він прийшов до нас і покрив чесним своїм омофором
Будь-кого не малювали б на стінах.
синагогиадминистрации президента. Ермакофіс Президента, обурення чи глибокий неспокій
Для этого есть военные.
Иначе діла не буде.
ЗЄ, когда шел на выборы обещал, что все важные вопросы будет решать народ путем референдума.
Я думаю, что если бы был референдум по такому вопросу, то народ проголосовал бы "ЗА"
Может я ошибаюсь?