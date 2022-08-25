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США планують призначити генерала, який очолить військову місію з підтримки України, - The Wall Street Journal

сша

За даними The Wall Street Journal, у найближчі тижні США планує назвати свою військову місію з підтримки України і призначити генерала, який очолить зусилля з навчання і надання допомоги.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Як повідомляє WSJ, найменування місії має велике бюрократичне значення, оскільки зазвичай тягне за собою її довгострокове цільове фінансування, можливість спеціальної оплати і нагород для військовослужбовців, які беруть участь в цих зусиллях.

Назва операції формально визнає зусилля США в збройних силах, подібно до того, як Пентагон раніше охрестив місії в Іраку і Афганістані операціями "Іракська свобода", "Незламна свобода" і "Страж свободи".

Вибір генерала своєю чергою відображає прагнення до створення команди, відповідальної за координацію допомоги США, а також до переходу від разових зусиль з навчання українських військових до багаторічної програми допомоги.

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Автор: 

США (22512)


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Топ коментарі
+59
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25.08.2022 21:53
+42
Боже храни Америку !
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25.08.2022 21:52
+37
А их никто всерьез и не воспринимает. Это клоуны, и им оставили единственное, что умеют - снимать прикольные видосики.
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25.08.2022 21:56
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Боже храни Америку !
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25.08.2022 21:52 Відповісти
🙏🙏🙏❤️❤️❤️❤️🍀🍀🍀
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25.08.2022 22:16 Відповісти
Дже́ймс Норман «Скажений Пес» Ме́ттіс

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26.08.2022 00:23 Відповісти

Вознесемо молитву святому Меттісу Куонтикійському щоб він прийшов до нас і покрив чесним своїм омофором
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26.08.2022 02:12 Відповісти
Апостол - це X яка не повинна знати іншого життя та іншого служіння, окрім Благовістя
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26.08.2022 09:29 Відповісти
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25.08.2022 21:53 Відповісти
А их никто всерьез и не воспринимает. Это клоуны, и им оставили единственное, что умеют - снимать прикольные видосики.
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25.08.2022 21:56 Відповісти
Равноапостольний Притула заполонив простір місій так, що бідним гамериканцям довелося шукати свою особисту місію..
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25.08.2022 22:01 Відповісти
Ватнік, без допомоги США Україні довелося б перейти до партизанської війни проти *********, як УПА в 43-56 роках, без допомоги ми не виборемо свою свободу.
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25.08.2022 22:19 Відповісти
Але під час партізанськой боротьби ми би позбавилися Зелі, Єрмака, Татарова. А так маємо те що маємо. Хоча хто за наше майбутнє ?
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26.08.2022 14:02 Відповісти
Хто зна ?
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26.08.2022 14:03 Відповісти
Боневтіка підтримує народ США, звідси і підтримка сенаторів і конгресменів.
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25.08.2022 22:21 Відповісти
Не так, народ США поддерживает борьбу за свободу и демократию народа Украины, а конкретные личности на тех или иных выборных должностях не имеют значения, сейчас это Зеленский, которого Байден терпеть не может, но все равно помощь идет, потому что это помощь Украине, а не Зеленскому.
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25.08.2022 22:46 Відповісти
Лісності імєют значєніє, особливо для американців.
Будь-кого не малювали б на стінах.
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25.08.2022 23:10 Відповісти
Галя, американці нічого не знають про "лічность". Картинку їм намалювала преса. Їхні журналісти дуже поверхово знаються про реальну лічность ЗеСовка і про реального керівника в нашій країні. Навіть почитавши буцім-то критичні щодо "лічності" останні дописи в WaPo не побачив там навіть приблизного знання ситуації писаками з московських офісів газети.
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26.08.2022 10:33 Відповісти
Безусловно это только плюс, когда и личности какие надо, тогда Байдену не пришлось бы подавлять в себе призрение сотрудничая с Зеленским, ему точно Порох был больше по душе, но уж как есть, мудрый нарид так решил... Хорошо, что народ США и их лидеры действительно мудрые и видят за Зеленским с Ермаком дружественную США и свободолюбивую страну и готовы ей помогать.
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26.08.2022 12:47 Відповісти
Охолонь. Якщо ти не звернула уваги, підказую. З березня місяця у своїх зверненнях і промовах Байден і Джонсон перестали згадувати Зеленського, а наголошували на підтримці українського народу. Це демонстративна демонстрація ( оце я загнув, сам дивуюсь ) їх обізнаності по якій причині і з якою метою Боневтік рвався на перемовини з ******. Такий собі дипломатичний натяк.
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26.08.2022 00:00 Відповісти
где-где... На пряниках

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25.08.2022 22:50 Відповісти
а, забыл. Еще на шыкалатках

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25.08.2022 23:05 Відповісти
😲🤔😠
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26.08.2022 12:05 Відповісти
Ти неправий, ватан, ***** прибрати треба і все закіньчиться.
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25.08.2022 22:20 Відповісти
ватан? зеля жополиз
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25.08.2022 22:23 Відповісти
Майская история с Шольцем никого ничему не научила. А вы знаете, что после того, как Ze и его прихвостни открыли кaмпанию против Спартц, Байден почти на месяц притормозил активные поставки оружия в Украину?
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25.08.2022 21:59 Відповісти
ПАВЛО *****! Це для кого , для таких дібілів як ти ? В липні Хамерси надали , мало ? А зараз тільки в серпні більше 5 млрд війскової допомоги ? Твоя Спарц , багато триндить не на користь Украіни , це признали конгресмени з війскового комітету !
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25.08.2022 22:16 Відповісти
Боты уже не знаю как прикрутить кобыле хвост
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25.08.2022 22:21 Відповісти
Спартц озвучила то, что Байдену озвучивать не с руки.
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25.08.2022 23:43 Відповісти
Немало держдеп озвучує через Швеця. Неофіційно, не посадова особа, але дехто після стрімів Швеця спить погано.
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26.08.2022 00:10 Відповісти
Да прям Байдену страшно что то озвучить Зеленскому. Ржу.
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26.08.2022 14:49 Відповісти
Курт Волкер в курсі ситуації
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25.08.2022 22:05 Відповісти
хай нам и судей и чиновников своих назначат , может хоть порядок наведут и приучат народ к нему.
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25.08.2022 22:05 Відповісти
Какие там хлопцы.... Он их не увидит.... Будет тесный хоровод талантливых мальчиков из администрации президента и мощный массовик-затейник Ермак.
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25.08.2022 22:14 Відповісти
Хорошая песня. И к Украине подходит тоже. Если поменять пару географических названий ну прям наше олицетворение сейчас. Вот бы еще американских военных пригласить на нашу свободную территорию, я не говорю чтобы они вступали в бой с нами. Но для обеспечения и поддержки безопасности на свободной территории всего лишь. Например, базу американских пехотинцев в Одессе устроить можно, еще под Киевом в где-то там в Василькове тоже можно базу для американцев устроить. Представьте, что тогда будет и как гореть у карлика шизанутого в бункере?
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25.08.2022 22:10 Відповісти
Слова Киссинджера, что "к Украине надо относится как члену НАТО" Вам ни о чем не говорят? Проведите параллели.
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25.08.2022 22:41 Відповісти
Это хорошо, про это Швец давно говорил. Главное, что бы генерал сразу бил в орало Ермаку или еще какому-нибудь Заподляку из синагоги администрации президента.
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25.08.2022 22:12 Відповісти
А краще відразу в рило путану.
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25.08.2022 22:22 Відповісти
І шо там як відреагував Ермак офіс Президента, обурення чи глибокий неспокій
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25.08.2022 22:16 Відповісти
Тобто призначать контролера ? У американців мабуть теж виникло запитання як і в наших військових на передку : куди ж складується військова допомога США якщо як і раніше все забезпечення на волонтерах ?
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25.08.2022 22:20 Відповісти
Новий спічрайтер?
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25.08.2022 22:21 Відповісти
Смотрящий?
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25.08.2022 22:36 Відповісти
У кожного можуть бути різні відношення до діючого президента, але зараз не требо розгоняти вітер зі сраки. Я розумію, що це гетьмана ресурс,але требо не нити та засірати Зеленського, а діяти на користь перемоги. Я
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25.08.2022 23:23 Відповісти
Як можна засірати гівно? Шо ти таке кажеш?
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26.08.2022 12:02 Відповісти
Гетьмана ресурс? Чого тоді Бутусов свого часу так лайном поливав свого роботодавця?)
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26.08.2022 12:16 Відповісти
Це буде та людина яка буде давати підсрачники найвеличнішому лідеру **********, щоб дурниць ненаробив.
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25.08.2022 23:40 Відповісти
Просто не всем надо знать всё про американскую технику.
Для этого есть военные.
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25.08.2022 23:45 Відповісти
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26.08.2022 12:08 Відповісти
Ну ось і облом саботажникам. Давно пора.
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26.08.2022 00:23 Відповісти
Лучше бы нам призначили натовское керивництво вместо нашей ОПы. Хотя бы тимчасово, на время войны.
Иначе діла не буде.

ЗЄ, когда шел на выборы обещал, что все важные вопросы будет решать народ путем референдума.

Я думаю, что если бы был референдум по такому вопросу, то народ проголосовал бы "ЗА"
Может я ошибаюсь?
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26.08.2022 01:38 Відповісти
Ну так , це схоже на те , що так хотіла зробити пані Спартц. Скоро побачимо , що вона скаже з цього приводу. Або не скаже.
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26.08.2022 02:24 Відповісти
Операція "Червона калина" - починається.
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26.08.2022 08:46 Відповісти
Украине нужно присоединиться к США, как это сделал Техас.
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26.08.2022 12:43 Відповісти
Проведите референдум!
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26.08.2022 14:35 Відповісти
 
 