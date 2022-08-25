США планують призначити генерала, який очолить військову місію з підтримки України, - The Wall Street Journal

За даними The Wall Street Journal, у найближчі тижні США планує назвати свою військову місію з підтримки України і призначити генерала, який очолить зусилля з навчання і надання допомоги.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Як повідомляє WSJ, найменування місії має велике бюрократичне значення, оскільки зазвичай тягне за собою її довгострокове цільове фінансування, можливість спеціальної оплати і нагород для військовослужбовців, які беруть участь в цих зусиллях.

Назва операції формально визнає зусилля США в збройних силах, подібно до того, як Пентагон раніше охрестив місії в Іраку і Афганістані операціями "Іракська свобода", "Незламна свобода" і "Страж свободи".

Вибір генерала своєю чергою відображає прагнення до створення команди, відповідальної за координацію допомоги США, а також до переходу від разових зусиль з навчання українських військових до багаторічної програми допомоги.

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