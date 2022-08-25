Окупанти випустили понад 100 різних боєприпасів по Сумській області, - ОВА

Російські окупанти 25 серпня випустили по території Сумської області понад 100 різних боєприпасів. На щастя, жертв чи постраждалих серед цивільного населення немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав глава Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Очільник обласної військової адміністрації зазначив, що під вогнем ворога були території:

Шалигинської та Середино-Будської громад Шосткинського району;

Хотінської та Білопільської громад Сумського району;

Великописарівської громади Охтирського району.

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За словами Живицького, у Великописарівській громаді згорів будинок мирних мешканців, пошкоджені господарські споруди та знищено заготоване сіно.

Він також поінформував, що на території Шосткинського району російські окупанти використовували запалювальні боєприпаси.

"Обійшлося без постраждалих серед цивільного населення", - додав глава ОВА.