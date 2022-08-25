Окупанти випустили понад 100 різних боєприпасів по Сумській області, - ОВА
Російські окупанти 25 серпня випустили по території Сумської області понад 100 різних боєприпасів. На щастя, жертв чи постраждалих серед цивільного населення немає.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав глава Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Очільник обласної військової адміністрації зазначив, що під вогнем ворога були території:
Шалигинської та Середино-Будської громад Шосткинського району;
Хотінської та Білопільської громад Сумського району;
Великописарівської громади Охтирського району.
За словами Живицького, у Великописарівській громаді згорів будинок мирних мешканців, пошкоджені господарські споруди та знищено заготоване сіно.
Він також поінформував, що на території Шосткинського району російські окупанти використовували запалювальні боєприпаси.
"Обійшлося без постраждалих серед цивільного населення", - додав глава ОВА.
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Так, гуманитарный координатор в ООН Дениз Браун заявила, что была ошеломлена сообщениями о гибели мирных жителей и детей, которые получили смертельные ранения, находясь дома или во время путешествия с семьями. "Все стороны без исключения должны добросовестно соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву и постоянно обеспечивать, чтобы граждане были защищены, их дома оставались невредимыми, а необходимые услуги не прекращались", - прокомментировала Браун.
Своими словами чиновница ООН фактически приравняла Украину к России, которая обстреливает мирные города и объекты гражданской инфраструктуры.
В Сети уже разгорается дискуссия вокруг слов Браун.
З нинішнім членством в ООН Росія не є ні частиною Ради Безпеки, ані членом ООН, адже не пройшла процедуру вступу в ООН, згідно зі статтею 4 Статуту ООН.
Відповідно до статті 23 Статуту ООН, Росія не є постійним членом Ради Безпеки ООН!
У нинішньому Статуті ООН сказано, що Радянський Союз ще існує, а Росія взагалі не згадується.
Ми просимо Антоніу Гутерреша та ООН надати документи, які засвідчують підстави членства Російської Федерації в ООН. У разі відсутності таких документів - ми вимагаємо припинити фіктивне членство Російської Федерації в ООН.
https://www.change.org/p/kick-russia-out-of-the-un?fbclid=IwAR0_Iotx6MqwjZ6aZcicBHGnpi4fgAoDV77fb5rfXxnoDeO-VB0Z8PCBY1I