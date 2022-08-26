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Опалювальний сезон у окупованому Мелітополі під загрозою зриву, - мер Федоров

мелітополь

Опалювальний сезон у тимчасово захопленому росією Мелітополі Запорізької області опинився під загрозою зриву внаслідок пошкодження інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Телеграмі повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Більше місяця у місті немає газу, з яким пов’язане 95% опалення. Перспективи появи газу немає. У Бердянську він зник 3 місяці тому, проте його подачу й досі не відновили. Слова окупантів про будівництво газопроводу з Бердянська - фейк", - ідеться у повідомленні.

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Федоров зазначив, що до початку опалювального сезону залишається два місяці, тож необхідно по змозі евакуюватися з Мелітополя на підконтрольну Україні територію. Мер прогнозує другу хвилю евакуації вже на початку осені.

На сьогодні без газопостачання залишився 226 681 абонент у 269 населених пунктах Запорізької області. Через пошкодження магістральних газопроводів на території Запорізької та Донецької областей в повністю відключені 261 та частково вісім населених пунктів (у т.ч. міста Бердянськ, Приморськ, Василівка, Дніпрорудне, Кам’янка-Дніпровська, Енергодар, Мелітополь, Пологи, Гуляйполе, Оріхів, Молочанськ і Токмак).

Також читайте: У Мелітополі російські окупанти готують диверсію: мінують теплоцентралі та котельні, - мер Федоров

Автор: 

газ (10407) Мелітополь (770) вугілля (2470) опалювальний сезон (1744) Федоров Іван (645)


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26.08.2022 01:29 Відповісти
ДЛЯ ХАРЬКОВЧАН - пока Харьков враг ежедневно обстреливает ваш директор департамента земельных отношений Сергей Колесник на широкую ногу отдыхает в Ницце. Он решил показать свою шикарную жизнь всему миру у себя в инстаграм, какой у него крутой порш-хуёрш и отдых в целом
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26.08.2022 01:57 Відповісти
 
 