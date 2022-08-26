Запорізьку область очікує найскладніший опалювальний сезон: Жителям радять запасатися "буржуйками" та електробатареями

На сьогодні внаслідок пошкодження окупаційними військами магістральних газопроводів без газопостачання знаходиться 269 населених пунктів Запорізької області (орієнтовно 570 тис населення).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької ОВА.

"Знеструмленими залишаються 72 населені пункти, а це понад 50 тис. населення, яке позбавлено можливості отримувати послугу електропостачання", - йдеться в повідомлені.

В ОВА зазначили, що вчора внаслідок терористичних дій окупантів вперше в історії зупинилася Запорізька атомна станція. Спрацював аварійний захист енергоблоків – після того, як внаслідок російського обстрілу була пошкоджена остання робоча лінія віддачі потужності станції в енергосистему України.



Вся тимчасово непідконтрольна Україні територія області тимчасово залишилася без електропостачання.

"Відсутність газопостачання та величезні ризики залишитися без електропостачання внаслідок дій окупантів, їх безсилля в забезпеченні енергоносіями захоплених територій не залишають напередодні початку опалювального сезону вибору мешканцям цих територій – необхідна евакуація. У разі неможливості евакуації необхідно забезпечити резервне опалення з використанням альтернативних газу та електроенергії видів палива (вугілля, дрова, пелети)", - додали в обладміністрації.

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На підконтрольних територіях мешканцям приватних будинків радять придбати електричну батарею, твердопаливний котел чи "буржуйку".

Водночас у багатоквартирних будинках ситуація складніше, альтернативою можуть стати електричні обігрівачі.

"Щоб мінімізувати втрату тепла, треба підготувати свою квартиру:



- встановити тепловідбиваючі екрани між стіною та батареєю;

- прибрати штори на рівні батареї;

- провести теплоізоляцію вікон та дверей (заклеїти вікна скотчем або клеєвою стрічкою);

- максимально утеплити балкон.



У самому багатоквартирному будинку:



- проводимо теплоізоляцію внутрішньобудинкових мереж теплопостачання;

- утеплюємо двері й вікна в під’їздах;

- перевіряємо арматуру регулювання на вході;

- оперативно виконуємо аварійно-ремонтні роботи", - додали в Запорізькій ОВА.

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