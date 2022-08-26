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Запорізьку область очікує найскладніший опалювальний сезон: Жителям радять запасатися "буржуйками" та електробатареями

отопление,отопительный,сезон

На сьогодні внаслідок пошкодження окупаційними військами магістральних газопроводів без газопостачання знаходиться 269 населених пунктів Запорізької області (орієнтовно 570 тис населення).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької ОВА.

"Знеструмленими залишаються 72 населені пункти, а це понад 50 тис. населення, яке позбавлено можливості отримувати послугу електропостачання", - йдеться в повідомлені.

В ОВА зазначили, що вчора внаслідок терористичних дій окупантів вперше в історії зупинилася Запорізька атомна станція. Спрацював аварійний захист енергоблоків – після того, як внаслідок російського обстрілу була пошкоджена остання робоча лінія віддачі потужності станції в енергосистему України.

Вся тимчасово непідконтрольна Україні територія області тимчасово залишилася без електропостачання.

"Відсутність газопостачання та величезні ризики залишитися без електропостачання внаслідок дій окупантів, їх безсилля в забезпеченні енергоносіями захоплених територій не залишають напередодні початку опалювального сезону вибору мешканцям цих територій – необхідна евакуація. У разі неможливості евакуації необхідно забезпечити резервне опалення з використанням альтернативних газу та електроенергії видів палива (вугілля, дрова, пелети)", - додали в обладміністрації.

Також читайте: Опалювальний сезон у окупованому Мелітополі під загрозою зриву, - мер Федоров

На підконтрольних територіях мешканцям приватних будинків радять придбати електричну батарею, твердопаливний котел чи "буржуйку".

Водночас у багатоквартирних будинках ситуація складніше, альтернативою можуть стати електричні обігрівачі.

"Щоб мінімізувати втрату тепла, треба підготувати свою квартиру:

- встановити тепловідбиваючі екрани між стіною та батареєю;
- прибрати штори на рівні батареї;
- провести теплоізоляцію вікон та дверей (заклеїти вікна скотчем або клеєвою стрічкою);
- максимально утеплити балкон.

У самому багатоквартирному будинку:

- проводимо теплоізоляцію внутрішньобудинкових мереж теплопостачання;
- утеплюємо двері й вікна в під’їздах;
- перевіряємо арматуру регулювання на вході;
- оперативно виконуємо аварійно-ремонтні роботи", - додали в Запорізькій ОВА.

Також читайте: Готовність Київщини до зимового періоду складає 70%, - ОВА

Автор: 

Запорізька область (3567) опалювальний сезон (1744)


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Топ коментарі
+5
що сказати- зеля подарував оркам найбільшу аес в Європі- тепер пів України буде без світла- але кажуть добре що не втік!
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26.08.2022 13:57
+4
А електрика буде, для тих "електробатарей"?
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26.08.2022 13:53
+4
Коли влада свого часу не запаслась мозгами - населенню радять потім запасатись "буржуйками"...
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26.08.2022 14:04
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А електрика буде, для тих "електробатарей"?
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26.08.2022 13:53 Відповісти
У мене є електробатарея і 2 раба крутять генератор.
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26.08.2022 13:57 Відповісти
Арабов гуманитаркой кормишь, фантазер?
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26.08.2022 14:04 Відповісти
Підігнав ще Кривавий Пастор в 14 році.
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26.08.2022 14:07 Відповісти
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26.08.2022 14:25 Відповісти
умрет в первый же сильный мороз...вместе с размороженными системами многоквартирных домов
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26.08.2022 13:57 Відповісти
що сказати- зеля подарував оркам найбільшу аес в Європі- тепер пів України буде без світла- але кажуть добре що не втік!
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26.08.2022 13:57 Відповісти
В старих домах проводка -алюміній 2,5мм та загальна - на освітлення та разетки. Витримує 2,2-2,5 квт. Кімната 20м-- небхідно 1,5квт. Далі самі...
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26.08.2022 13:58 Відповісти
В старих будинках проводка мідна.
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26.08.2022 14:02 Відповісти
Це там, де відкрита та на керамічних роліках.
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26.08.2022 14:06 Відповісти
Далеко не во всех. А в хрущевках - однозначно люминий
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26.08.2022 14:06 Відповісти
Мій будинок збудований в 1951 році і проводка мідна.
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26.08.2022 14:10 Відповісти
Мы тебя все вместе поздравляем и намекаем, что хрущёбы - это с 56 года по педивикии
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26.08.2022 14:12 Відповісти
Это в чрезвычайно старых. В остальных - люминий. Где нет электроплит будет полная торба.
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26.08.2022 14:06 Відповісти
Дом 1970 года, поставил эл. чайник-1,7л 2,2квт.,-- выбило.
Пришлось ставить свой автомат и вести отдельную ветвь.
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26.08.2022 14:23 Відповісти
Ну отдельный трансформатор на дом всё равно не появился...
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26.08.2022 14:34 Відповісти
Коли влада свого часу не запаслась мозгами - населенню радять потім запасатись "буржуйками"...
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26.08.2022 14:04 Відповісти
А забезпечити, а не триндіти, слабо? До речі, це обов'язок влади у вІйськовий час, де гроші гум допомоги?
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26.08.2022 14:06 Відповісти
А зелебобики уверены что электричество будет??? Кто мешает параше по ЛЭП ударить?Энергосистема рассыпется!
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26.08.2022 14:06 Відповісти
Але ж казали що хуже уже не будеееееееееееееееееееееет
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26.08.2022 14:07 Відповісти
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Голода не будет - можно расходиться

Умный журнал The Economist пишет, что цены на все зерновые культуры вернулись на довоенный уровень. А некоторые другие важные «съедобные» товары упали даже сильно ниже - например пальмовое масло.

Причина (так пишет журнал) вообще никак не связана с разблокированием украинского экспорта - объемы слишком малы.

А связаны с двумя другими: российский экспорт зерновых бьет все рекорды. И с сверх- паникой дилеров на биржей, которые неправильно анализировали ситуацию. Не учли что в мире огромные запасы зерновых.

Это кстати не отменяет проблем некоторых стран - типа Турции и Египта - где валюты сильно упали к доллару. А цена всех ресурсов в мире - конечно в долларах.

Но с голоду никто умереть не собирается.

PS Хотя политики западных стран будут ещё очень долго рассказывать как они всех спасают от голода
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26.08.2022 14:14 Відповісти
Одні кацапські консерви, не чекала такого від економісту(
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26.08.2022 14:19 Відповісти
Скільки років вже владі казали дати дозвіл на переобладнання під автономне опалення-все "соплі жували''
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26.08.2022 14:23 Відповісти
 
 