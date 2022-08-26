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Прокурори Латвії вже зібрали свідчення 80 українців, які пройшли через фільтраційні табори

андрій,костін

Латвійські прокурори продовжують збирати свідчення, зокрема про фільтраційні табори, через які проходять переміщені до Росії особи. Вже допитали близько 80 громадян України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Згідно з повідомленням, Генеральний прокурор України Андрій Костін обговорив із латвійським колегою Юрісом Стукансом співпрацю в межах Спільної слідчої групи (JIT). Зокрема, під час зустрічі Костін подякував за сталу допомогу та підтримку латвійському народу і колегам-прокурорам, які активно працюють у межах Спільної слідчої групи.

Він також звернувся з проханням про обмін інформацією з Латвією щодо активів російських громадян, причетних до агресії проти України.

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Стуканс запевнив, що його країна підтримувала, підтримує і буде підтримувати Україну. Він поінформував, що латвійські прокурори вже допитали близько 80 громадян України і продовжують збирати свідчення, зокрема про фільтраційні табори, через які проходять переміщені до росії особи.

"Більшість громадян України, які потрапляють в Латвію через росію, залишили тимчасово окуповані території. Вони можуть дати цінні свідчення, тому для нас важливо активно з ними працювати, разом з латвійськими колегами", - зазначив Костін.

Генпрокурори засвідчили, що вже зібрано достатньо переконливих доказів для Міжнародного кримінального суду, і подальша співпраця ще більше підсилить матеріали досудових розслідувань.

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Сторони узгодили спільну позицію щодо необхідності створити спеціальний міжнародний трибунал для притягнення до відповідальності воєнного та політичного керівництва рф.

Автор: 

депортація (720) Латвія (1343) Костін Андрій (266) Офіс Генпрокурора (3239) табір (19)


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А что делают наши прокурори?
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26.08.2022 14:46 Відповісти
вінідіктава вже в Швейцарії....послом...а інші "входять" у справи...на це треба-буде десь 2-3 роки...а потім....ще 8-10 років...до правосуддя..
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26.08.2022 14:57 Відповісти
ну як що. випустили гучну заяву, щоб схеми, тобто оборудки з експортом зерна, припинилися. мовляв, ану, припиніться!!
це ж ого, скільки роботи!
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26.08.2022 17:08 Відповісти
орки нікого не випускали без фільтрації. Добре що у цих тварин є центр фільтрації в Старобешово, де вони просто виписують всім цю бумажку навить не дивляться. Так я і отримала цю хрєнь та змогла виїхати до вільної території. А в Безименному, Новоазовську, Мангуші то жесть. Там і тату дивляться, телефон, комп, фсб допитує, беруть видбитки. А головне, в орків є база кто в ЗСУ та поліції з 2014 року(
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26.08.2022 14:57 Відповісти
жах. вам пощастило. я читала, що це реально просто ******* концентраційні табори, і там людей і б'ють, і калічать, і викрадають.
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26.08.2022 17:10 Відповісти
Ми теж дуже хвилювались, в мене брат двоюрідний був в поліції а потім в ЗСУ, та прізвіще одне. А потім дізнались про Старобешево. Там пост гаї та орки зайняті косінням бабла, тому не лютують так як інші. А моя знайома в Безименому натерпілась( Її допитували 2 години, перевіряли переписку, роздягали та шукали націоналістичні тату, розмовляли як з зечкою((
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26.08.2022 17:32 Відповісти
писала, наприклад, дівчина одна з маріуполя, що вони чудом вирвалися з сім'єю, довгі дні провели у поневіряннях по тих дорогах і таборах, а батька їхнього там побили так, що він втратив зір.
але вони зрештою теж вибрались, слава богу. тепер батьку робитимуть складні операції.
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26.08.2022 17:51 Відповісти
могли б написати "опитали", а не "допитали". вони жертви, а не злочинці.
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26.08.2022 17:11 Відповісти
 
 