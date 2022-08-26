Прокурори Латвії вже зібрали свідчення 80 українців, які пройшли через фільтраційні табори

Латвійські прокурори продовжують збирати свідчення, зокрема про фільтраційні табори, через які проходять переміщені до Росії особи. Вже допитали близько 80 громадян України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора.





Згідно з повідомленням, Генеральний прокурор України Андрій Костін обговорив із латвійським колегою Юрісом Стукансом співпрацю в межах Спільної слідчої групи (JIT). Зокрема, під час зустрічі Костін подякував за сталу допомогу та підтримку латвійському народу і колегам-прокурорам, які активно працюють у межах Спільної слідчої групи.

Він також звернувся з проханням про обмін інформацією з Латвією щодо активів російських громадян, причетних до агресії проти України.

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Стуканс запевнив, що його країна підтримувала, підтримує і буде підтримувати Україну. Він поінформував, що латвійські прокурори вже допитали близько 80 громадян України і продовжують збирати свідчення, зокрема про фільтраційні табори, через які проходять переміщені до росії особи.

"Більшість громадян України, які потрапляють в Латвію через росію, залишили тимчасово окуповані території. Вони можуть дати цінні свідчення, тому для нас важливо активно з ними працювати, разом з латвійськими колегами", - зазначив Костін.

Генпрокурори засвідчили, що вже зібрано достатньо переконливих доказів для Міжнародного кримінального суду, і подальша співпраця ще більше підсилить матеріали досудових розслідувань.

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Сторони узгодили спільну позицію щодо необхідності створити спеціальний міжнародний трибунал для притягнення до відповідальності воєнного та політичного керівництва рф.