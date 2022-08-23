Окупанти віддали на незаконне всиновлення понад 1000 викрадених дітей з Маріуполя
Понад 1000 викрадених з Маріуполя українських дітей незаконно всиновили в різних регіонах Росії. Йдеться про Тюмень, Іркутськ, Кемерово та Алтай.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, інформація про це оприлюднена краснодарським управлінням з питань родини і дитинства.
Ще понад 300 нелегально вивезених з Батьківщини українських малюків розміщені росіянами в закладах утримання Краснодарського краю.
Для заохочення своїх громадян незаконно прилаштовувати викрадених дітей російська влада застосовує звичну тактику – матеріальні виплати. Наприклад, за "всиновлення" викраденого українця віком до трьох місяців родина росіян отримає виплату "материнського капіталу".
Точна кількість вивезених з тимчасово захоплених територій дітей невідома. Станом на травень тодішня уповноважена з прав людини Людмила Денісова повідомляла, що їх понад 182 000.
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@RoksolanaKrim
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https://twitter.com/RoksolanaKrim/status/1562002096056111104 4 мин
«Это хуже чем преступление - это ошибка» Помилка... багато помилок І досі не видно їм краю Помилкам українців на жаль
Дуже страшні часи настали для нашої краіни , тому не розслабляємось, бо роботи на всіх вистачить , вбивати цю кацапську наволоч !
Вообще, нах она нужна?