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Новини Війна
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Окупанти віддали на незаконне всиновлення понад 1000 викрадених дітей з Маріуполя

діти,депортація

Понад 1000 викрадених з Маріуполя українських дітей незаконно всиновили в різних регіонах Росії. Йдеться про Тюмень, Іркутськ, Кемерово та Алтай.

 Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, інформація про це оприлюднена краснодарським управлінням з питань родини і дитинства.

Ще понад 300 нелегально вивезених з Батьківщини українських малюків розміщені росіянами в закладах утримання Краснодарського краю.

Для заохочення своїх громадян незаконно прилаштовувати викрадених дітей російська влада застосовує звичну тактику – матеріальні виплати. Наприклад, за "всиновлення" викраденого українця віком до трьох місяців родина росіян отримає виплату "материнського капіталу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Близько 1000 дітей убито або поранено з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, - ООН

Точна кількість вивезених з тимчасово захоплених територій дітей невідома. Станом на травень тодішня уповноважена з прав людини Людмила Денісова повідомляла, що їх понад 182 000.

Автор: 

депортація (732) діти (5185) Маріуполь (3256) окупація (6767) викрадення (824) росія (66478)


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Топ коментарі
+7
А що там наші омбудсмени? Зеленого лайна в роти набрали?
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23.08.2022 12:11 Відповісти
+4
Якщо це правда,то це просто жах! Це ж діти!! Нічого святого в цих фашистів немає.
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23.08.2022 12:01 Відповісти
+3
Кацапи іх не віддали , а ПРОДАЛИ , і ніхто не знає кому і для чого 🙁
Дуже страшні часи настали для нашої краіни , тому не розслабляємось, бо роботи на всіх вистачить , вбивати цю кацапську наволоч !
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23.08.2022 12:23 Відповісти
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Якщо це правда,то це просто жах! Це ж діти!! Нічого святого в цих фашистів немає.
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23.08.2022 12:01 Відповісти
RoksolanaКрымUA

@RoksolanaKrim

·

https://twitter.com/RoksolanaKrim/status/1562002096056111104 4 мин

«Это хуже чем преступление - это ошибка» Помилка... багато помилок І досі не видно їм краю Помилкам українців на жаль

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23.08.2022 12:08 Відповісти
А що там наші омбудсмени? Зеленого лайна в роти набрали?
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23.08.2022 12:11 Відповісти
Кацапи іх не віддали , а ПРОДАЛИ , і ніхто не знає кому і для чого 🙁
Дуже страшні часи настали для нашої краіни , тому не розслабляємось, бо роботи на всіх вистачить , вбивати цю кацапську наволоч !
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23.08.2022 12:23 Відповісти
Ці діти виростуть і як вони потім будуть ставитися до цих умовних батьків коли вони знали що в них є батьки але армія їхньої країни вбила. І не виключено що ці діти потім будуть вбивати непроханих батьків які не є батьками а навязались. І правильно зроблять коли виростут то вб'ють цих орків.
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23.08.2022 12:25 Відповісти
Тисяча дітей. Батьки могли загинути від обстрілів. Ось питання - чи потрібно було попереджати українців про війну. Діти з батьками могли б у такому випадку бути на більш безпечній території, як Маріуполь. Той хто знав про напад росіян, хоча б забезпечив тил захистникам Маріуполя. Як утримати місто, коли інша група рос військ наступає з Криму ? Хоч так, хоч інакше відповідальність за безпеку громадян на владі. Тепер необхідно зробити все, щоб повернути українців з полону.
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23.08.2022 12:27 Відповісти
никто бы не уехал. а принудительная эвакуация - это как-то "не демократично", к тому же законы у нас, как известно, авторские, для конкретных физиономий, необязательные к исполнению, и часто без адекватных обоснований и расчетов, а за долю малую, или если не нравятся кому-то, можно их и переписать. поэтому нет (и не было) цели построить хорошо и правильно работающую всем понятную структуру на основе хотя бы логики. поэтому "санжары" и толпы полицейских ловящих одного пловца на пляжах и кучи машин на газонах, и поговорить вместо сделать, и война и т.д. и т.п.
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23.08.2022 13:25 Відповісти
Ваші пропозиції ?
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23.08.2022 12:37 Відповісти
1-обмін на полонених ( база даних в якій всі, хто в полоні, незалежно від віку. Відділ розвідки, який цим займається ) , 2 - військовим шляхом . На чільне місце треба поставити громадянина України та його права. Ніякі матеріальні цінності не можуть бути дорожчі за людину.
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23.08.2022 12:55 Відповісти
очевидно, Хйло думает этим восполнить трупы кацапских военных. типа, "потерь нет". логика конечно так себе.
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23.08.2022 13:13 Відповісти
Денисовой ботокс до мозга дошел, есть такое 1000, скорее всего нужно на пять умножать,
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23.08.2022 13:53 Відповісти
Что балаболка Верещук реально сделала по этой проблеме? Возвращать азовцев она тоже не собирается....
Вообще, нах она нужна?
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24.08.2022 01:31 Відповісти
РФ це терористична держава, де не діють жодні закони. Єдиний шлях змусити їх щось виконувати, це силовий вплив, чи збройно чи через чутливу для них тему. Ні Зеленський, ні Байден, ні Ердоган, ні будь хто інший вплинути іншим шляхом не може. Тим більше, що всі домовленості з РФ нічого не варті. Звичайно, що можна піднімати ці питання в Червоному хресті, ООН. Але це нічого не дасть. Наші співгромадяни, полонені на території беззаконня та безправ'я. Єдине це шукати важелі тиску, але це нелегка справа. До того ж не публічна.
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30.09.2022 12:19 Відповісти
 
 