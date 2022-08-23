Окупанти віддали на незаконне всиновлення понад 1000 викрадених дітей з Маріуполя

Понад 1000 викрадених з Маріуполя українських дітей незаконно всиновили в різних регіонах Росії. Йдеться про Тюмень, Іркутськ, Кемерово та Алтай.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, інформація про це оприлюднена краснодарським управлінням з питань родини і дитинства.

Ще понад 300 нелегально вивезених з Батьківщини українських малюків розміщені росіянами в закладах утримання Краснодарського краю.

Для заохочення своїх громадян незаконно прилаштовувати викрадених дітей російська влада застосовує звичну тактику – матеріальні виплати. Наприклад, за "всиновлення" викраденого українця віком до трьох місяців родина росіян отримає виплату "материнського капіталу".

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Точна кількість вивезених з тимчасово захоплених територій дітей невідома. Станом на травень тодішня уповноважена з прав людини Людмила Денісова повідомляла, що їх понад 182 000.