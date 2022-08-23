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Оккупанты отдали на незаконное усыновление более 1000 похищенных детей из Мариуполя

діти,депортація

Более 1000 похищенных из Мариуполя украинских детей незаконно усыновили в разных регионах России. Речь идет о Тюмени, Иркутске, Кемерово и Алтае.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, информация об этом обнародована краснодарским управлением по вопросам семьи и детства.

Еще более 300 нелегально вывезенных с Родины украинских малышей размещены россиянами в заведениях Краснодарского края.

Для поощрения своих граждан незаконно пристраивать похищенных детей, российские власти применяют привычную тактику – материальные выплаты. К примеру, за "усыновление" похищенного украинца в возрасте до трех месяцев семья россиян получит выплату "материнского капитала".

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Точное количество вывезенных с временно захваченных территорий детей неизвестно. По состоянию на май тогдашняя уполномоченная по правам человека Людмила Денисова сообщала, что их более 182 тысяч.

депортация (690) дети (6609) Мариуполь (5737) оккупация (10213) похищение (1691) россия (96455)


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Топ комментарии
+7
А що там наші омбудсмени? Зеленого лайна в роти набрали?
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23.08.2022 12:11 Ответить
+4
Якщо це правда,то це просто жах! Це ж діти!! Нічого святого в цих фашистів немає.
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23.08.2022 12:01 Ответить
+3
Кацапи іх не віддали , а ПРОДАЛИ , і ніхто не знає кому і для чого 🙁
Дуже страшні часи настали для нашої краіни , тому не розслабляємось, бо роботи на всіх вистачить , вбивати цю кацапську наволоч !
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23.08.2022 12:23 Ответить
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Якщо це правда,то це просто жах! Це ж діти!! Нічого святого в цих фашистів немає.
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23.08.2022 12:01 Ответить
RoksolanaКрымUA

@RoksolanaKrim

·

https://twitter.com/RoksolanaKrim/status/1562002096056111104 4 мин

«Это хуже чем преступление - это ошибка» Помилка... багато помилок І досі не видно їм краю Помилкам українців на жаль

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23.08.2022 12:08 Ответить
А що там наші омбудсмени? Зеленого лайна в роти набрали?
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23.08.2022 12:11 Ответить
Кацапи іх не віддали , а ПРОДАЛИ , і ніхто не знає кому і для чого 🙁
Дуже страшні часи настали для нашої краіни , тому не розслабляємось, бо роботи на всіх вистачить , вбивати цю кацапську наволоч !
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23.08.2022 12:23 Ответить
Ці діти виростуть і як вони потім будуть ставитися до цих умовних батьків коли вони знали що в них є батьки але армія їхньої країни вбила. І не виключено що ці діти потім будуть вбивати непроханих батьків які не є батьками а навязались. І правильно зроблять коли виростут то вб'ють цих орків.
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23.08.2022 12:25 Ответить
Тисяча дітей. Батьки могли загинути від обстрілів. Ось питання - чи потрібно було попереджати українців про війну. Діти з батьками могли б у такому випадку бути на більш безпечній території, як Маріуполь. Той хто знав про напад росіян, хоча б забезпечив тил захистникам Маріуполя. Як утримати місто, коли інша група рос військ наступає з Криму ? Хоч так, хоч інакше відповідальність за безпеку громадян на владі. Тепер необхідно зробити все, щоб повернути українців з полону.
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23.08.2022 12:27 Ответить
никто бы не уехал. а принудительная эвакуация - это как-то "не демократично", к тому же законы у нас, как известно, авторские, для конкретных физиономий, необязательные к исполнению, и часто без адекватных обоснований и расчетов, а за долю малую, или если не нравятся кому-то, можно их и переписать. поэтому нет (и не было) цели построить хорошо и правильно работающую всем понятную структуру на основе хотя бы логики. поэтому "санжары" и толпы полицейских ловящих одного пловца на пляжах и кучи машин на газонах, и поговорить вместо сделать, и война и т.д. и т.п.
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23.08.2022 13:25 Ответить
Ваші пропозиції ?
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23.08.2022 12:37 Ответить
1-обмін на полонених ( база даних в якій всі, хто в полоні, незалежно від віку. Відділ розвідки, який цим займається ) , 2 - військовим шляхом . На чільне місце треба поставити громадянина України та його права. Ніякі матеріальні цінності не можуть бути дорожчі за людину.
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23.08.2022 12:55 Ответить
очевидно, Хйло думает этим восполнить трупы кацапских военных. типа, "потерь нет". логика конечно так себе.
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23.08.2022 13:13 Ответить
Денисовой ботокс до мозга дошел, есть такое 1000, скорее всего нужно на пять умножать,
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23.08.2022 13:53 Ответить
Что балаболка Верещук реально сделала по этой проблеме? Возвращать азовцев она тоже не собирается....
Вообще, нах она нужна?
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24.08.2022 01:31 Ответить
РФ це терористична держава, де не діють жодні закони. Єдиний шлях змусити їх щось виконувати, це силовий вплив, чи збройно чи через чутливу для них тему. Ні Зеленський, ні Байден, ні Ердоган, ні будь хто інший вплинути іншим шляхом не може. Тим більше, що всі домовленості з РФ нічого не варті. Звичайно, що можна піднімати ці питання в Червоному хресті, ООН. Але це нічого не дасть. Наші співгромадяни, полонені на території беззаконня та безправ'я. Єдине це шукати важелі тиску, але це нелегка справа. До того ж не публічна.
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30.09.2022 12:19 Ответить
 
 