Оккупанты отдали на незаконное усыновление более 1000 похищенных детей из Мариуполя
Более 1000 похищенных из Мариуполя украинских детей незаконно усыновили в разных регионах России. Речь идет о Тюмени, Иркутске, Кемерово и Алтае.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, информация об этом обнародована краснодарским управлением по вопросам семьи и детства.
Еще более 300 нелегально вывезенных с Родины украинских малышей размещены россиянами в заведениях Краснодарского края.
Для поощрения своих граждан незаконно пристраивать похищенных детей, российские власти применяют привычную тактику – материальные выплаты. К примеру, за "усыновление" похищенного украинца в возрасте до трех месяцев семья россиян получит выплату "материнского капитала".
Точное количество вывезенных с временно захваченных территорий детей неизвестно. По состоянию на май тогдашняя уполномоченная по правам человека Людмила Денисова сообщала, что их более 182 тысяч.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
@RoksolanaKrim
·
https://twitter.com/RoksolanaKrim/status/1562002096056111104 4 мин
«Это хуже чем преступление - это ошибка» Помилка... багато помилок І досі не видно їм краю Помилкам українців на жаль
Дуже страшні часи настали для нашої краіни , тому не розслабляємось, бо роботи на всіх вистачить , вбивати цю кацапську наволоч !
Вообще, нах она нужна?