Оккупанты отдали на незаконное усыновление более 1000 похищенных детей из Мариуполя

Более 1000 похищенных из Мариуполя украинских детей незаконно усыновили в разных регионах России. Речь идет о Тюмени, Иркутске, Кемерово и Алтае.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, информация об этом обнародована краснодарским управлением по вопросам семьи и детства.

Еще более 300 нелегально вывезенных с Родины украинских малышей размещены россиянами в заведениях Краснодарского края.

Для поощрения своих граждан незаконно пристраивать похищенных детей, российские власти применяют привычную тактику – материальные выплаты. К примеру, за "усыновление" похищенного украинца в возрасте до трех месяцев семья россиян получит выплату "материнского капитала".

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Точное количество вывезенных с временно захваченных территорий детей неизвестно. По состоянию на май тогдашняя уполномоченная по правам человека Людмила Денисова сообщала, что их более 182 тысяч.