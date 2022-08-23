"Укрзализныця" запустила два модернизированных пассажирских поезда. ФОТО

В частности, на маршруте Киев-Ровно-Луцк начал курсирование модернизированный электропоезд Skoda, а на маршруте Киев-Белая Церковь запущен пригородный электропоезд, обновленный в рамках проекта Kyiv City Express.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

"Мы продолжаем выполнять планы по обновлению подвижного состава, очерченные еще в прошлом году. Важно сказать, что эти поезда были модернизированы на украинском предприятии – Киевском электровагоноремонтном заводе "Укрзализныци". Это означает прямую поддержку отечественной промышленности и экономики – тысячи сохраненных рабочих мест и выплаченные зарплаты работникам.

Следует отметить, что обновление происходит с соблюдением принципов безбарьерности и удобства для маломобильных групп населения. Считаю, что качество сервиса и клиентоориентированность "Укрзализныци" начинается именно с безбарьерных решений - от приложения для покупки билетов до комфорта путешествующих с детьми матерей. Уверен, что именно такой подход свидетельствует о системных качественных изменениях пассажирских перевозок", - отметил Министр инфраструктуры Украина Александр Курбаков.

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Отмечается, что поезд Skoda на маршруте Киев – Ровно – Луцк состоит из 6 двухэтажных вагонов и имеет 636 мест. Поезд инклюзивный и предусматривает удобную перевозку пассажиров с детьми и велосипедистов. Он может перевозить около 40 тысяч пассажиров в месяц.

Модернизированный поезд из Киева в Белую Церковь будет курсировать на загруженном направлении Киевщины — фастовском. Заполненность составляет 80% в 25 парах поездов на этом направлении, в то время как средний возраст вагонов составляет 30 лет.

Как и Skoda, этот модернизированный поезд инклюзивный и предусматривает удобную перевозку пассажиров с детьми и велосипедистов. В Министерстве инфраструктуры подчеркнули, что этот запуск улучшит качество пригородных перевозок для более 20 тыс. украинцев, ежедневно путешествующих по фастовскому направлению.