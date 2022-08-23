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"Укрзалізниця" запустила два модернізовані пасажирські потяги. ФОТО

Зокрема, на маршруті Київ-Рівне-Луцьк розпочав курсування модернізований електропотяг Skoda, а на маршруті Київ-Біла Церква запущено приміський електропотяг, який був оновлений в рамках проєкту Kyiv City Express.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі Міністерства інфраструктури.

Укрзалізниця запустила два модернізовані пасажирські потяги 01

 "Ми продовжуємо виконувати плани по оновленню рухомого складу, окреслені ще минулого року. Важливо сказати, що ці потяги були модернізовані на українському підприємстві – Київському електровагоноремонтному заводі "Укрзалізниці". Це означає пряму підтримку вітчизняної промисловості та економіки – тисячі збережених робочих місць та виплачені зарплати працівникам.

Варто зазначити, що оновлення відбувається з дотриманням принципів безбар’єрності та зручності для маломобільних груп населення. Вважаю, що якість сервісу та клієнтоорієнтованість "Укрзалізниці" починається саме з безбар’єрних рішень – від застосунку для купівлі квитків до комфорту матерів, які подорожують з дітьми Упевнений, що саме такий підхід свідчить про системні якісні зміни пасажирських перевезень", – зазначив Міністр інфраструктури України Олександр Курбаков.

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Зазначається, що потяг Skoda на маршруті Київ — Рівне — Луцьк складається з 6 двоповерхових вагонів і має 636 місць. Потяг є інклюзивним та передбачає зручне перевезення пасажирів з дітьми та велосипедистів. Він може перевозити близько 40 тис. пасажирів на місяць.

Модернізований потяг з Києва до Білої Церкви курсуватиме на найбільш завантаженому напрямку Київщини — фастівському. Наразі заповненість складає 80% у 25 парах потягів на цьому напрямку, в той час як, середній вік вагонів становить 30 років.

Як і Skoda, цей модернізований потяг є інклюзивним та передбачає зручне перевезення пасажирів з дітьми та велосипедистів. У Міністерстві інфраструктури підкреслили, що цей запуск  покращить якість приміських перевезень для понад 20 тис. українців, які щодня подорожують фастівським напрямком.

потяг (1992) Укрзалізниця (6930) Мінінфраструктури (2060)


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