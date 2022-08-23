"Укрзалізниця" запустила два модернізовані пасажирські потяги. ФОТО

Зокрема, на маршруті Київ-Рівне-Луцьк розпочав курсування модернізований електропотяг Skoda, а на маршруті Київ-Біла Церква запущено приміський електропотяг, який був оновлений в рамках проєкту Kyiv City Express.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі Міністерства інфраструктури.

"Ми продовжуємо виконувати плани по оновленню рухомого складу, окреслені ще минулого року. Важливо сказати, що ці потяги були модернізовані на українському підприємстві – Київському електровагоноремонтному заводі "Укрзалізниці". Це означає пряму підтримку вітчизняної промисловості та економіки – тисячі збережених робочих місць та виплачені зарплати працівникам.

Варто зазначити, що оновлення відбувається з дотриманням принципів безбар’єрності та зручності для маломобільних груп населення. Вважаю, що якість сервісу та клієнтоорієнтованість "Укрзалізниці" починається саме з безбар’єрних рішень – від застосунку для купівлі квитків до комфорту матерів, які подорожують з дітьми Упевнений, що саме такий підхід свідчить про системні якісні зміни пасажирських перевезень", – зазначив Міністр інфраструктури України Олександр Курбаков.

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Зазначається, що потяг Skoda на маршруті Київ — Рівне — Луцьк складається з 6 двоповерхових вагонів і має 636 місць. Потяг є інклюзивним та передбачає зручне перевезення пасажирів з дітьми та велосипедистів. Він може перевозити близько 40 тис. пасажирів на місяць.

Модернізований потяг з Києва до Білої Церкви курсуватиме на найбільш завантаженому напрямку Київщини — фастівському. Наразі заповненість складає 80% у 25 парах потягів на цьому напрямку, в той час як, середній вік вагонів становить 30 років.

Як і Skoda, цей модернізований потяг є інклюзивним та передбачає зручне перевезення пасажирів з дітьми та велосипедистів. У Міністерстві інфраструктури підкреслили, що цей запуск покращить якість приміських перевезень для понад 20 тис. українців, які щодня подорожують фастівським напрямком.