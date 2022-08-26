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Морги та лікарні в окупованому Криму заповнені російськими загарбниками, - Ташева

ташева

Морги та лікарні в Криму заповнені загарбниками, оскільки вбитих і поранених на півдні України військових РФ звозять на окупований півострів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю АрміяInform розповіла постійна представниця Президента України в АР Крим Таміла Ташева.

"Усіх поранених та мертвих окупантів з півдня України везуть на територію Криму. Заповнені морги, заповнені лікарні", - зазначила Ташева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кримчани, ховайтесь у обладнаних місцях або своїх підвалах. Підготуйте потрібні засоби, - представниця президента Ташева

За її словами, нині в Джанкої цивільних лише зрідка пускають у лікарні. Вся цивільна медична інфраструктура в таких містах, як Джанкой, Армянськ, Сімферополь, Севастополь використовується для обслуговування російських військових.

Ташева наголосила: місцеве населення обурене тим, що строковиків змушують воювати попри обіцянки не відправляти їх на фронт. Із ними підписують контракти під примусом або взагалі оформлюють контракт "заднім числом" після загибелі строковика. Так сталося, зокрема, з моряками потопленого українськими військовими крейсера "москва", в екіпажі якого були й кримчани, частково строковики.

Також читайте: Окупанти у Севастополі запустили чат-бот для доносів на мешканців, які підтримують Україну

Автор: 

армія рф (17236) Крим (14133) Ташева Таміла (70)


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Топ коментарі
+26
как он там в моргах обосновались? душевно так, по домашнему?
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26.08.2022 16:44
+16
Так вот зачем оркам нужна была ЗАЭС. Местные генераторы уже не справляются обеспечивать морги
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26.08.2022 16:44
+14
а в море они так нужны?
дельфины против !!!
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26.08.2022 16:50
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Так вот зачем оркам нужна была ЗАЭС. Местные генераторы уже не справляются обеспечивать морги
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26.08.2022 16:44 Відповісти
как он там в моргах обосновались? душевно так, по домашнему?
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26.08.2022 16:44 Відповісти
)) да так им там хорошо, что никто из них даже не собирается из моргов уезжать!
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26.08.2022 17:00 Відповісти
а чому так мало моргів??
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26.08.2022 16:45 Відповісти
в Мариуполе уже строят на три этажа. Что-то знают.
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26.08.2022 16:47 Відповісти
Выбрасывайте их в море ,они все равно никому не нужны.
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26.08.2022 16:45 Відповісти
а в море они так нужны?
дельфины против !!!
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26.08.2022 16:50 Відповісти
)) шо то грета тумберг ушла в подполье.
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26.08.2022 17:02 Відповісти
Наші да, запоребрикові- не знаю))
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26.08.2022 17:53 Відповісти
Та здрасте! А креветки с крабами ЗА!
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26.08.2022 21:19 Відповісти
а шо... они уже на говно перешли? )))
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26.08.2022 22:32 Відповісти
Ну не знаю как и ответить. Стеб не лезет в этот раз. Это чуть не кулинарно. Все ракообразные, как морские так и речные всех мастей именно и питаются в том числе продуктом отходов жизнедеятельности всех подводных и что на берегу живут существ. Дохлятиной первым делом. К сожалению правда. Так и рыбы многие запросто. Почему и ценятся у япохов тунцы желтоперые и синеперые---тем что только живую рыбу едят. На сашими идёт эта рыба, сырой едят со всякой всячиной. Могут в сакэ мочить перед едой, рисовая водка, кстати до 56* может быть. Всего лишь для профилактики это делают. Ну что с таких взять?
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27.08.2022 18:32 Відповісти
Йой,най буде!
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26.08.2022 16:45 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZWmzr353ER_EKaB--AutTPKneYKxO9vY01RfZusKQSa2Gzgx9W9hpnm7aYU0A7RqtBtEzpo7kppze076dx0BMKSouK49V1PGx4dOINRkw8dF4prO-WQbAxFCKoY3fqhqVhWmY4v6rJBxHtHz6W1HvrpWLlbQ8SFrLJYxVGZDf8joQ&__tn__=-UC%2CP-R Taras Chornovil

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid032EXyqNgbwkbHFKQd5TdFJVYFQ7YDHqzRhdLbXdbDkPdsMhTvoSCmVieZA7EdaiZRl&id=100010636159003&__cft__[0]=AZWmzr353ER_EKaB--AutTPKneYKxO9vY01RfZusKQSa2Gzgx9W9hpnm7aYU0A7RqtBtEzpo7kppze076dx0BMKSouK49V1PGx4dOINRkw8dF4prO-WQbAxFCKoY3fqhqVhWmY4v6rJBxHtHz6W1HvrpWLlbQ8SFrLJYxVGZDf8joQ&__tn__=%2CO%2CP-R 6 ч.

Десь саме в ці дні після шумової атаки ротом і не тільки рашистський вермахт раптово перекинув до Східної Прусії три модернізовані літаки МиГ-31 з гіперзвуковими ракетами "Кінжал". Оголошено, що це зроблено для "стратегічного стримування".

Ну, заявили, то й заявили. Мало що прийде в голову біснуватому бункерному фюреру. Ще одним дрючком вирішив помахати перед країнами НАТО, хоча його вже остаточно перестали боятися. Ніби й нема про що писати.

А насправді, є. Річ у тому, що зараз русо-терорісто знімають усі озброєння й особовий склад із найбільш стратегічних ділянок, де присутність військ і техніки мала відігравати важливу роль не лише проти військової, але й позамілітарної експансії. Це окуповані японські Курили й Сахалін, океанські береги в сфері досяжності авіації США. А також прикордоння з Китаєм, який не приховує намірів колонізувати й остаточно забрати Далекий Схід і частину Сибіру. Навіть своїх союзників вірмен остаточно зрадили й зараз віддають Азербайджану контроль за Лачинським коридором. Аналогічно із Таджикистаном, Карелією, Кольським півостровом. Усе, що може рухатися, кидають в Україну. Навіть ракетників і моряків почали перепрофільовувати в піхоту. Про всі тактичні ракетні війська вже й мови нема.

І тут розпіарену зброю забирають у район з якого атакувати Україну не можна (проліт ракет над країнами НАТО Польщею чи Литвою - це війна з Альянсом, чого путін смертельно боїться). Там узагалі ці ракети гарантовано залишаться мертвим вантажем і навіть психологічно не впливатимуть. На фоні вже помітного дефіциту тактичних ракет "Кінжал" мав бути болісною зброєю. Дальність, точність, невразливість для сил ППО, колосальна швидкість, а значить дуже короткий час для укриття, потужна бойова частина. Ніби ж усе, щоб створити пекло для отого рашистського фетишу: "центров принятия решений". Кілька ракетних атак звичайними ракетами на початку вторгнення, спрямованих у центр Києва були тотально перехоплені. Ми знаємо про збиті над середмістям на Куренівці та біля Південного вокзалу, але багато саме спрямованих на центр були збиті над моїми Осокорками й за міськими межами.

Єдине чим можна шантажувати владу країни й командування ЗСУ - це оті "аналогов нет". Їм же абсолютно ніщо не зашкодить уразити цілі, якщо вірити рашистській пропаганді. Якщо вірити... А якщо перевірити? "Кінжалів" встигли наклепати небагато - від десяти до кількох десятків. Зброя дуже складна й дорога - кілька десятків мільйонів доларів за одну ракету, складна система запуску з надвисот тощо. І що маємо на цей час? Ніби три запуски по нас і кілька вивезених до Кенінґсберга.

В Україні ударили по "складу ракет" біля Делятина. У тому районі дуже глибоко під землею в часи СРСР дійсно зберігалися ядерні боєголовки для стратегічних ракет, їх вивезли. Саме сховище, якщо його зараз використовують, не проб'є навіть атомна бомба. А ніби то рашистські зйомки місця влучання в якийсь незрозумілий об'єкт демонструють відсутність детонації. Отже, один холостий пуск. Друга атака по Харківщині, згідно вивченню фото влучання, свідчить, що там знищили цивільну птахоферму. Третя атака по Вінничині пошкодила якийсь інфраструктурний чи військовий об'єкт у десятки разів дешевший за саму ракету. Чи так поводяться з ракетами, якими до того лякали весь світ і яких у вас кіт наплакав?

У чому справа? Маю лише припущення, але нехай мене хтось переконає в зворотному. На моє переконання нема в рашистів саме таких ракет, якими вони лякають світ. З тих даних, які зміг накопати у відкритих джерелах, це практично той самий Іскандер, тільки пристосований до повітряних запусків, саме траєкторія польоту при надвисокому запуску додає швидкості в кілька (а не в кільканадцять) махів. Ще ракета має деякі вдосконалення, але в цілому ніяких проривних технологій там і в зародку нема. Через швидкісний режим ракета має певні особливості конструкції, які легко ідентифікувати після вибуху або... Або збиття ракети, яку, за заявами рашистів, збити неможливо. Тому й запустили не в оті "центры принятия решений", а туди, де збиття було менш імовірним. Щоб наші ППО не зруйнували легенду-страшилку для всього світу про якусь супер зброю. Бо чим лякати світ, коли наші бійці зіб'ють "нєсбіваємую" ракету й покажуть її уламки тому самому світу.

Увесь цей огляд лише для одного - на заболотті нема нічого такого, чим вони ще не тероризували Україну досі й чим могли б завдати якогось неспіврозмірного з попередніми ударів. А всі погрози, що от зараз будуть "центри..." тільки блеф. Є ще зброя масового ураження. Але, схоже, що пуйла попередили про наслідки. А в НАТО передбачають превентивний удар, коли ворог починає становити реальну загрозу. Використання ядерної зброї проти України могло бути представлено пуйлу, як законна підстава для такого удару. Тому чогось нового країна-помийка застосувати вже не зможе. Війна ще буде довгою й кривавою, бо їх багато й заліза в них предостатньо, але несподіванок, на щастя, не буде.
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26.08.2022 16:52 Відповісти
Там є скотомогильники, так-що проблем не має бути...
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26.08.2022 16:53 Відповісти
Також повідомляється, що в Чорнобаївці горить і детонує БК орків
Якщо не помиляюсь, то... з 30-точкою !!! https://t.me/bilatserkvatv/13041


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26.08.2022 16:55 Відповісти
т.з. російські загарбники то є вже історія; зара вони вже -- "гарні москалі".
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26.08.2022 16:57 Відповісти
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26.08.2022 16:58 Відповісти
Заповнені не "загарбниками", а просто - всіляким лайном смердючим.
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26.08.2022 17:22 Відповісти
Больше хороших рашистов, разобранных на запчасти, больше хороших рашистов, умерших в Украине, больше мертвяков, не способных плодить дальше свое дьявольское отродье...
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26.08.2022 17:25 Відповісти
Ця інформація - відповідь для тих,хто зневірився у нашій перемозі.
Орків знищують тисячами,їх ще багато,але треба їх молотити на лютому фанатизмі - як кажуть наші бійці.Орда велика,але вона вже хитається,є паніка серед рашистів,є зневіра у "величі расеї".
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26.08.2022 18:10 Відповісти
У нас Крыму горячие туры:
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26.08.2022 19:32 Відповісти
По сведениям из Госдепа подохло 127 000 крыс путлера...некоторые источники в Аль-Джазире кажуть что 130 773 барана путлера...
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26.08.2022 20:35 Відповісти
Курортное зловоние ,русского мира , это гуд..
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26.08.2022 20:48 Відповісти
 
 