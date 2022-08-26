Морги та лікарні в окупованому Криму заповнені російськими загарбниками, - Ташева

Морги та лікарні в Криму заповнені загарбниками, оскільки вбитих і поранених на півдні України військових РФ звозять на окупований півострів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю АрміяInform розповіла постійна представниця Президента України в АР Крим Таміла Ташева.

"Усіх поранених та мертвих окупантів з півдня України везуть на територію Криму. Заповнені морги, заповнені лікарні", - зазначила Ташева.

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За її словами, нині в Джанкої цивільних лише зрідка пускають у лікарні. Вся цивільна медична інфраструктура в таких містах, як Джанкой, Армянськ, Сімферополь, Севастополь використовується для обслуговування російських військових.

Ташева наголосила: місцеве населення обурене тим, що строковиків змушують воювати попри обіцянки не відправляти їх на фронт. Із ними підписують контракти під примусом або взагалі оформлюють контракт "заднім числом" після загибелі строковика. Так сталося, зокрема, з моряками потопленого українськими військовими крейсера "москва", в екіпажі якого були й кримчани, частково строковики.

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