Морги та лікарні в окупованому Криму заповнені російськими загарбниками, - Ташева
Морги та лікарні в Криму заповнені загарбниками, оскільки вбитих і поранених на півдні України військових РФ звозять на окупований півострів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю АрміяInform розповіла постійна представниця Президента України в АР Крим Таміла Ташева.
"Усіх поранених та мертвих окупантів з півдня України везуть на територію Криму. Заповнені морги, заповнені лікарні", - зазначила Ташева.
За її словами, нині в Джанкої цивільних лише зрідка пускають у лікарні. Вся цивільна медична інфраструктура в таких містах, як Джанкой, Армянськ, Сімферополь, Севастополь використовується для обслуговування російських військових.
Ташева наголосила: місцеве населення обурене тим, що строковиків змушують воювати попри обіцянки не відправляти їх на фронт. Із ними підписують контракти під примусом або взагалі оформлюють контракт "заднім числом" після загибелі строковика. Так сталося, зокрема, з моряками потопленого українськими військовими крейсера "москва", в екіпажі якого були й кримчани, частково строковики.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
дельфины против !!!
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid032EXyqNgbwkbHFKQd5TdFJVYFQ7YDHqzRhdLbXdbDkPdsMhTvoSCmVieZA7EdaiZRl&id=100010636159003&__cft__[0]=AZWmzr353ER_EKaB--AutTPKneYKxO9vY01RfZusKQSa2Gzgx9W9hpnm7aYU0A7RqtBtEzpo7kppze076dx0BMKSouK49V1PGx4dOINRkw8dF4prO-WQbAxFCKoY3fqhqVhWmY4v6rJBxHtHz6W1HvrpWLlbQ8SFrLJYxVGZDf8joQ&__tn__=%2CO%2CP-R 6 ч.
Десь саме в ці дні після шумової атаки ротом і не тільки рашистський вермахт раптово перекинув до Східної Прусії три модернізовані літаки МиГ-31 з гіперзвуковими ракетами "Кінжал". Оголошено, що це зроблено для "стратегічного стримування".
Ну, заявили, то й заявили. Мало що прийде в голову біснуватому бункерному фюреру. Ще одним дрючком вирішив помахати перед країнами НАТО, хоча його вже остаточно перестали боятися. Ніби й нема про що писати.
А насправді, є. Річ у тому, що зараз русо-терорісто знімають усі озброєння й особовий склад із найбільш стратегічних ділянок, де присутність військ і техніки мала відігравати важливу роль не лише проти військової, але й позамілітарної експансії. Це окуповані японські Курили й Сахалін, океанські береги в сфері досяжності авіації США. А також прикордоння з Китаєм, який не приховує намірів колонізувати й остаточно забрати Далекий Схід і частину Сибіру. Навіть своїх союзників вірмен остаточно зрадили й зараз віддають Азербайджану контроль за Лачинським коридором. Аналогічно із Таджикистаном, Карелією, Кольським півостровом. Усе, що може рухатися, кидають в Україну. Навіть ракетників і моряків почали перепрофільовувати в піхоту. Про всі тактичні ракетні війська вже й мови нема.
І тут розпіарену зброю забирають у район з якого атакувати Україну не можна (проліт ракет над країнами НАТО Польщею чи Литвою - це війна з Альянсом, чого путін смертельно боїться). Там узагалі ці ракети гарантовано залишаться мертвим вантажем і навіть психологічно не впливатимуть. На фоні вже помітного дефіциту тактичних ракет "Кінжал" мав бути болісною зброєю. Дальність, точність, невразливість для сил ППО, колосальна швидкість, а значить дуже короткий час для укриття, потужна бойова частина. Ніби ж усе, щоб створити пекло для отого рашистського фетишу: "центров принятия решений". Кілька ракетних атак звичайними ракетами на початку вторгнення, спрямованих у центр Києва були тотально перехоплені. Ми знаємо про збиті над середмістям на Куренівці та біля Південного вокзалу, але багато саме спрямованих на центр були збиті над моїми Осокорками й за міськими межами.
Єдине чим можна шантажувати владу країни й командування ЗСУ - це оті "аналогов нет". Їм же абсолютно ніщо не зашкодить уразити цілі, якщо вірити рашистській пропаганді. Якщо вірити... А якщо перевірити? "Кінжалів" встигли наклепати небагато - від десяти до кількох десятків. Зброя дуже складна й дорога - кілька десятків мільйонів доларів за одну ракету, складна система запуску з надвисот тощо. І що маємо на цей час? Ніби три запуски по нас і кілька вивезених до Кенінґсберга.
В Україні ударили по "складу ракет" біля Делятина. У тому районі дуже глибоко під землею в часи СРСР дійсно зберігалися ядерні боєголовки для стратегічних ракет, їх вивезли. Саме сховище, якщо його зараз використовують, не проб'є навіть атомна бомба. А ніби то рашистські зйомки місця влучання в якийсь незрозумілий об'єкт демонструють відсутність детонації. Отже, один холостий пуск. Друга атака по Харківщині, згідно вивченню фото влучання, свідчить, що там знищили цивільну птахоферму. Третя атака по Вінничині пошкодила якийсь інфраструктурний чи військовий об'єкт у десятки разів дешевший за саму ракету. Чи так поводяться з ракетами, якими до того лякали весь світ і яких у вас кіт наплакав?
У чому справа? Маю лише припущення, але нехай мене хтось переконає в зворотному. На моє переконання нема в рашистів саме таких ракет, якими вони лякають світ. З тих даних, які зміг накопати у відкритих джерелах, це практично той самий Іскандер, тільки пристосований до повітряних запусків, саме траєкторія польоту при надвисокому запуску додає швидкості в кілька (а не в кільканадцять) махів. Ще ракета має деякі вдосконалення, але в цілому ніяких проривних технологій там і в зародку нема. Через швидкісний режим ракета має певні особливості конструкції, які легко ідентифікувати після вибуху або... Або збиття ракети, яку, за заявами рашистів, збити неможливо. Тому й запустили не в оті "центры принятия решений", а туди, де збиття було менш імовірним. Щоб наші ППО не зруйнували легенду-страшилку для всього світу про якусь супер зброю. Бо чим лякати світ, коли наші бійці зіб'ють "нєсбіваємую" ракету й покажуть її уламки тому самому світу.
Увесь цей огляд лише для одного - на заболотті нема нічого такого, чим вони ще не тероризували Україну досі й чим могли б завдати якогось неспіврозмірного з попередніми ударів. А всі погрози, що от зараз будуть "центри..." тільки блеф. Є ще зброя масового ураження. Але, схоже, що пуйла попередили про наслідки. А в НАТО передбачають превентивний удар, коли ворог починає становити реальну загрозу. Використання ядерної зброї проти України могло бути представлено пуйлу, як законна підстава для такого удару. Тому чогось нового країна-помийка застосувати вже не зможе. Війна ще буде довгою й кривавою, бо їх багато й заліза в них предостатньо, але несподіванок, на щастя, не буде.
Якщо не помиляюсь, то... з 30-точкою !!! https://t.me/bilatserkvatv/13041
Орків знищують тисячами,їх ще багато,але треба їх молотити на лютому фанатизмі - як кажуть наші бійці.Орда велика,але вона вже хитається,є паніка серед рашистів,є зневіра у "величі расеї".