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Рекомендуємо паломникам-хасидам утриматися від візитів в Україну на святкування Рош-га-Шана, - СБУ та Нацполіція

хасиди

СБУ та Національна поліція рекомендують паломникам-хасидам утриматися цього року від візиту до України на святкування Рош-ха-Шана

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

У повідомленні зазначається: "Таке рішення прийняте спільно з правоохоронними структурами Ізраїля та іншими відповідальними органами української влади. Це пов’язано із високою ймовірністю ракетних обстрілів і дій російської сторони, спрямованих на дестабілізацію міжнаціональних відносин і завдання шкоди міжнародному іміджу України.

Правоохоронці ретельно перевіряють наявну інформацію, яка стосується можливих загроз для перебування паломників у нашій державі задля своєчасного комплексного реагування.

Також читайте: Умань цьогоріч не прийматиме прочан-хасидів, - посольство

Наразі особливу увагу зосереджено на антитерористичній захищеності об’єктів паломництва і маршрутів пересування вірян. Для цього на постійній основі проводяться контрдиверсійні та антитерористичні заходи, посилено контроль за незаконним обігом зброї та небезпечних речовин, район паломництва та прилеглі території перебувають під цілодобовим відеонаглядом тощо.

Водночас попри усі заходи безпеки, росія може використати приїзд і масове скупчення паломників для влаштування провокацій.

Тож з огляду на вищезазначену інформацію просимо утриматися від поїздки до України. А ті, хто все ж наважиться здійснити паломництво, мають неухильно дотримуватись вимог режимних заходів: комендантської години, реагування на сигнали повітряної тривоги, а також виконувати всі вказівки представників правоохоронних органів. Тільки так можливо мінімізувати наявні ризики для вірян у це важливе для єврейського народу свято".

Також читайте: Уманські хасиди допомагатимуть ЗСУ: "Ми Україну боронитимемо поруч із українцями"

Автор: 

Нацполіція (15138) СБУ (12783) Умань (242) хасиди (176)


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Топ коментарі
+8
Тобто рпц фсб в Почаєві може робити шабаш , а мирним євреям не можна? Чуваки , якось тупо.
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26.08.2022 17:01
+5
нехай приїздять..то ж не наші проблеми..зате ніхто не скаже - ви всьо врьотє
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26.08.2022 16:59
+3
Иудейская теология базируется на других понятиях. Бог не дает людям мира и всего прочего, Бог дает людям право выбора. А люди уже сами выбирают быть им плохими или хорошими и, соответственно, нести мир, свет, любовь или войну,тьму, злобу.
Правда, потом за свои решения придется отвечать
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26.08.2022 17:27
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нехай приїздять..то ж не наші проблеми..зате ніхто не скаже - ви всьо врьотє
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26.08.2022 16:59 Відповісти
пропускать будут только тех, кто на троих будет везти один Spike-ER. А за один "Тамуз" будут пропускать делегацию из двадцати человек.
ברוך הבא
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26.08.2022 17:08 Відповісти
вони ж по п'яні почнуть феєрверки запускати
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26.08.2022 17:18 Відповісти
пропуска будут сдавать на границе по акту сдачи-приёмки.
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26.08.2022 17:28 Відповісти
Тобто рпц фсб в Почаєві може робити шабаш , а мирним євреям не можна? Чуваки , якось тупо.
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26.08.2022 17:01 Відповісти
це вже питання безпеки. Ми не можему їм безпеку гарантувати, якщо русскіє обстріляють.
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26.08.2022 17:13 Відповісти
Гундяйок загонять в стійло врешті-решт,а спробуйте тих хасидів повиловлювати і заставити сидіти на місці.Вони ж розбредуться,а у нас комендантська година,війна,а тут ще й з ними панькатися треба.
Що робити,наприклад,коли серед ночі хасиди почнуть по вулицях бродити?Стріляти?А потім міжнародний шкандаль.Тому краще нехай цього року не їдуть до нас.І для них,і для нас буде безпечніше
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26.08.2022 17:15 Відповісти
мудями трясти..
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26.08.2022 17:08 Відповісти
еге ж, вони так і вчинять)))
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26.08.2022 17:07 Відповісти
Пацаны вы плохо молились и не вымолили у боженьки мир.
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26.08.2022 17:09 Відповісти
Иудейская теология базируется на других понятиях. Бог не дает людям мира и всего прочего, Бог дает людям право выбора. А люди уже сами выбирают быть им плохими или хорошими и, соответственно, нести мир, свет, любовь или войну,тьму, злобу.
Правда, потом за свои решения придется отвечать
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26.08.2022 17:27 Відповісти
Понятно, значит иудеи выбрали самого ленивого бога, который им даёт то, что у них и так есть
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26.08.2022 17:52 Відповісти
Якщо хасиди вирішать приіхати на своє свято , то нехай ідуть зі своєю охороною 😠
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26.08.2022 17:29 Відповісти
А ви впевнені, що їм ця охорона потрібна? Я, наприклад, упевнений, що половина з них досі не знає, що в Україні триває війна. Їм це нецікаво. Ви насамперед звертаєте увагу на дивацький зовнішній вигляд, а там внутрішній зміст ще більш зовнішнього вигляду. Ось що один раббі сказав іншому раббі 2500 років тому, це, так, це тема для розмов та суперечок. А йде там війна чи не йде, це дрібниця не варта уваги.
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26.08.2022 17:38 Відповісти
Ізраїльтяни звичні до війни, це вам не настрашені бюргери. Приїдуть.
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26.08.2022 17:34 Відповісти
Вони вже в Умані
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26.08.2022 18:03 Відповісти
Та майте ж совість, люди! Уманці на які шиші, по вашому, мають цілий рік жить? Яке не приїзжайте, то ви так про економіку піклуєтесь, чи вам все, що не йде до каломийші в кишеню, не має значення??
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26.08.2022 18:24 Відповісти
Железный купол пусть сперва установят в Умани и приезжают.
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26.08.2022 19:06 Відповісти
Большинство приезжающих в Умань израильтян - никакие не хасиды, а (полу)религиозные хиппи, решившие на несколько дней отдохнуть от семьи на своём общинном Вудстоке . Отсюда и проблемы. Вот вы когда-нибудь слышали нарекания на Бельзских хасидов? А ведь они тоже приезжают в Украину регулярно. Но не в Умань, а в Бельз и Меджибож. И никаких скандалов. Потому что у них ребе - строгих правил и отличный организатор.
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26.08.2022 21:11 Відповісти
 
 