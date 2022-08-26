Тернопільська облрада закликала ВР заборонити діяльність УПЦ (МП)

Депутати Тернопільської обласної ради ухвалили звернення до Верховної Ради щодо заборони діяльності УПЦ (МП) на законодавчому рівні.

Як інформує Цензор НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОВА.

Рішення прийнято одностайно.

"У зверненні до Верховної Ради депутати Тернопільської обласної ради визнали Українську православну церкву (московського патріархату) ворожою Україні церквою. Депутати звернулися з проханням врегулювати (заборонити) на законодавчому рівні діяльність УПЦ (МП)", - зазначається у повідомленні.

Депутати також звернулися і до Міністерства юстиції з проханням надати право державним реєстраторам релігійних організацій обласних державних адміністрацій проводити держреєстрацію юридичних осіб – релігійних організацій незалежно від їх територіального розташування.

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На Тернопільщині налічується майже 90 парафій УПЦ (МП). Цього року до ПЦУ перейшли дві колишні громади УПЦ (МП).

Як повідомлялося, 12 серпня депутати Рівненської обласної ради звернулися до Верховної Ради із вимогою заборонити діяльність московського патріархату в Україні.

У Львові та Черкасах заборонили діяльність УПЦ (МП). Таке ж рішення прийняли і в Олевській міській раді на Житомирщині.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №7204 "Про заборону московського патріархату на території України".

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