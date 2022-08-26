УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
16094 відвідувача онлайн
Новини
5 104 46

Тернопільська облрада закликала ВР заборонити діяльність УПЦ (МП)

упц

Депутати Тернопільської обласної ради ухвалили звернення до Верховної Ради щодо заборони діяльності УПЦ (МП) на законодавчому рівні.

Як інформує Цензор НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОВА.

Рішення прийнято одностайно.

"У зверненні до Верховної Ради депутати Тернопільської обласної ради визнали Українську православну церкву (московського патріархату) ворожою Україні церквою. Депутати звернулися з проханням врегулювати (заборонити) на законодавчому рівні діяльність УПЦ (МП)", - зазначається у повідомленні.

Депутати також звернулися і до Міністерства юстиції з проханням надати право державним реєстраторам релігійних організацій обласних державних адміністрацій проводити держреєстрацію юридичних осіб – релігійних організацій незалежно від їх територіального розташування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тисячі вірян УПЦ МП, порушуючи заборону, йдуть до Почаєва, - ОВА

На Тернопільщині налічується майже 90 парафій УПЦ (МП). Цього року до ПЦУ перейшли дві колишні громади УПЦ (МП).

Як повідомлялося, 12 серпня депутати Рівненської обласної ради звернулися до Верховної Ради із вимогою заборонити діяльність московського патріархату в Україні. 

У Львові та Черкасах заборонили діяльність УПЦ (МП). Таке ж рішення прийняли і в Олевській міській раді на Житомирщині.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №7204 "Про заборону московського патріархату на території України".

Також дивіться: Представники духовенства ПЦУ і УПЦ МП зустрілися, щоб подолати розділення (оновлено). ФОТО

Автор: 

заборона (1448) Тернопіль (401) УПЦ МП (1206)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+36
Росіянська церква - це філія ФСБ. Давно треба гнати козломордих попів з України
показати весь коментар
26.08.2022 17:08
+34


Олег Леусенко

@leusenko1

·

https://twitter.com/leusenko1/status/1563160719498981376 32 мин

Стефанчук відмовився забороняти російську церкву в Україні, бо "не на часі і розколює суспільство". ЗЕрежим захищає моспатрірахат, бо, напевно, служать одному центру. Питання Зеленському: Хресні ходи мп із російською символікою і рашистами під час війни суспільство не розколюють?
показати весь коментар
26.08.2022 17:18
+28
І не просто гнати!, а з конфіскацією всього попівського і церковного майна, з арештом і організованою депортацією в вагонах для худоби.
показати весь коментар
26.08.2022 17:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан


https://i0.wp.com/df.news/wp-content/uploads/2022/02/274142688_3102780716658002_6833306426708147216_n.jpg?fit=545%2C404&ssl=1
показати весь коментар
26.08.2022 17:07 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показати весь коментар
26.08.2022 17:25 Відповісти
Росіянська церква - це філія ФСБ. Давно треба гнати козломордих попів з України
показати весь коментар
26.08.2022 17:08 Відповісти
І не просто гнати!, а з конфіскацією всього попівського і церковного майна, з арештом і організованою депортацією в вагонах для худоби.
показати весь коментар
26.08.2022 17:11 Відповісти
І з тотальними обшуками, бо надто крадійкувата натура у руснявих людей
показати весь коментар
26.08.2022 18:18 Відповісти
Ги....Ги...чисто діти...Та в фсбшному паханаті усї слуги урода прилейжнейшие прихожане....за виключення іудеїв серед них але і ті там харчуюються
показати весь коментар
26.08.2022 17:08 Відповісти
показати весь коментар
26.08.2022 17:08 Відповісти
Цього року з мп до ПЦУ перейшло 2 парафії з майже 90. Тобто, за нинішніх темпів процес завершиться через 40-45 років. І це на Тернопільщині, на Сході і Півдні це візьме декілька поколінь.

Щодо заборони УПЦ (мп) на рівні ВР надії мало.
показати весь коментар
26.08.2022 17:11 Відповісти
Цей процес конкретно загальмував одразу після обрання Боневтікана роль президента України. Московська гидота одразу почала відкрито наймати тітушню для захисту своїх "храмів"....
показати весь коментар
26.08.2022 21:59 Відповісти
Не надо злить Путина, так Вова?
показати весь коментар
26.08.2022 17:11 Відповісти
Нафик з пляжу!!! Конфіскація майна, попов на вантажівку в кузов та в рф.
парафіян до КП, або на фронт
показати весь коментар
26.08.2022 17:16 Відповісти


Олег Леусенко

@leusenko1

·

https://twitter.com/leusenko1/status/1563160719498981376 32 мин

Стефанчук відмовився забороняти російську церкву в Україні, бо "не на часі і розколює суспільство". ЗЕрежим захищає моспатрірахат, бо, напевно, служать одному центру. Питання Зеленському: Хресні ходи мп із російською символікою і рашистами під час війни суспільство не розколюють?
показати весь коментар
26.08.2022 17:18 Відповісти
Всі Християнські конфесії підтримть ...,мп це не Христові сподвижники,а путіна...
показати весь коментар
26.08.2022 17:20 Відповісти
Alexander Kovalenko

@zloy_odessit

·

https://twitter.com/zloy_odessit/status/1563162056588931075 29 мин

Сейчас, многие критикуют Папу Римского Франциска, подметив в его действиях некую пророссийскую оскомину. Что же, выскажу и я своё мнение по этому поводу, но не в привычном, узнаваемом тоне. А что это вы все всполошились?
У меня вопросы к остальным, кто наивно видел в нём надёжного друга Украины и зазывал в гости. Неужели аналитические отделы так плохо работают, что позволяют настолько ошибаться?
Вместо папы Франциска, который только воду баламутит, приглашали бы лучше в Украину главу УПЦ в США архиепископа Даниила, который за полгода войны помог Украине настолько, что могущественная и богатейшая структура под названием Ватикан и рядом даже не стояла. А ведь казалось бы.
показати весь коментар
26.08.2022 17:21 Відповісти
Давно це треба було зробити!!
показати весь коментар
26.08.2022 17:24 Відповісти
Як Києво-Печерська лавра виховувала бойовиків для Гіркіна

Дмитро Добрий

2 травня, 2018 середа

12:24

https://espreso.tv/suspilstvo СУСПІЛЬСТВО

Поділитися:

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://espreso.tv/article/2018/05/02/yak_kyyevo_pecherska_lavra_vykhovuvala_boyovykiv_dlya_girkina https://twitter.com/share?url=https://espreso.tv/article/2018/05/02/yak_kyyevo_pecherska_lavra_vykhovuvala_boyovykiv_dlya_girkina

Фото: gosnovosti.com

Навесні 2014 року кров мужніх захисників України одними з перших пролили 4 колишніх киянина - кадет "Вірного козацтва" Олексія Селіванова, школяр з Оболоні Андрій Савельєв, керівники православного "Народного Собору" Ігор Друзь та Дмитро Жуков, дзвонар-десантник Сергій Журіков. У банді Гіркіна вони опинилися не випадково, а завдяки тривалій психологічній обробці

Як пояснити вербування безпосередньо задіяної на перших початках війни з Україною "ударної групи" полковника спецслужб, як він сам себе називає, терориста Ігоря Гіркіна ("Стрєлкова") з-поміж чи не найактивніших віруючих Московського патріархату у місті Києві? Й, більше того, напряму пов'язаних з Києво-Печерською лаврою - перлиною світової архітектури, яка зараз щоправда є найбільшою російською, а не українською, православною святинею Східної Європи.

Особи ці, чиї біографії ми зараз детально розглянемо, не були у Лаврі кимось випадковим на зразок сотень щоденних туристів чи споживачів надаваних там населенню найдорожчих обрядових і ритуальних послуг. Ні, це не перехожі, й не якісь прикрі "виключення з правил", як зараз намагаються переконати громадськість щодо "ДНР"-івського снайпера "Ромашки". Мовляв, був цей чоловік у них паламарем, але ж "позаштатним". Хоча, погодьтеся, різниці немає - штатно у ньому роками виховували ворога чи "позаштатно".

Яким чином допустили суб'єкта з антиукраїнськими й, взагалі, людиноненависницькими поглядами до лаврських дзвонів? Й чому досі не засудили його вчинки й не відлучили від Церкви, як того вимагає Святе письмо й канони цієї конфесії? Ті, хто правлять службу Божу в спорудженому Іваном Мазепою Успенському соборі Києво-Печерської лаври досі не відмовилися від анафеми великого гетьмана, не простили йому відмову служити московському цареві. А "гіркінцям" їхні військові злочини прощають, і забувають. Як, власне, й самому Гіркіну.



На початку 2014 року Гіркін разом зі своїм безпосереднім спонсором, воцерковленим олігархом Костянтином Малофєєвим під виглядом супроводження церковної реліквії "Дари волхвів" побували в нашій країні, де спершу відвідали столицю України, а потім Кримський півострів. 24 січня 2014, тобто менше, ніж за місяць до фінальної бійні на Інститутській й утечі Януковича, він потрапляє в об'єктив фото- і відеокамер не де-небудь, а, знову ж таки, у Лаврі.

З ким він там насправді зустрічався? Про що говорив і домовлявся?

Питання ці у своїх усних спогадах полковник оминає. Вочевидь, аби не підставляти й не "засвічувати" рештки своєї агентури, які ще лишилися у Києві.

Під аналогічним оперативним прикриттям бував він тут й раніше, але ця розвідницька місія, на відміну від попередніх, передбачала не лише збір інформації й вивчення настроїв на території противника. Мабуть, йшлося про щось інше. Про насильницькі дії, про сприяння передовим частинам загарбників.

У Москві вже тоді могли не виключати, що команда противників євроінтеграції програє. Відповідно, готувався "План "Б". Й згідно із ним впустити "визволителів" в себе в хату мали "кияни" - група перевірених, військово та ідейно підготовлених бійців з російськими прізвищами та зі справжньою київською пропискою. Російськомовних, постійних відвідувачів церемоній УПЦ МП (читай - РПЦ). А ще з певним ім'ям у ЗМІ (насамперед, у російських) та рівнем довіри від своїх кураторів.

За рахунок цього Кремль показував мільйонам росіян: попереду у нас може бути виснажлива багаторічна війна, котра ще невідомо чим обернеться, але ж нас просять про допомогу "русские люди из Киева", начебто наші, у т.ч. неповнолітні, діти, й вони ж першими ідуть в атаку проти "хунти".

Вже у березні кілька осіб з Лаври долучаються до спецоперації російської військової розвідки ГРУ в особі того ж Гіркіна зі встановлення незаконного контролю над Верховною Радою Автономної Республіки Крим. У квітні ці ж люди першими вдираються з ним до Слов'янська, де починають вбивати українських військових, правоохоронців та місцеве населення. Наприклад, великий "православний" "Стрєлков" віддає наказ розстріляти дияконів з тамтешньої церкви п'ятидесятників "Преображення Господнє" , а також синів пастора. Й поховати у спільній могилі.

Андрій Савельєв ("Вандал")



1998 року народження.

Навчався у спеціалізованій школі з поглибленим вивченням економіки, математики та інформатики №214 біля станції метро "Мінська" на Оболоні. Виховувався в утвореному УПЦ МП проросійському дитячо-юнацькому воєнізованому формуванні "Вірне козацтво" на чолі з отаманом Олексієм Селівановим 1980 року народження, заступником голови Синодального відділу у справах молоді та секретарем Координаційної ради отаманів православних козацьких організацій при Синодальному відділі у справах пастирської опіки козацтва та Збройних Сил УПЦ МП. Тим самим Селівановим, що за сумісництвом був головою Київського монархічного центру, очільником комітету "Рух росіян України", й постійно наголошував на необхідності "об'єднання з Росією".

"Козачки" їздили на вишколи при монастирях МП, де їх навчали користуватися вибухівкою, холодною й вогнепальною зброєю. Вчили надавати першу медичну допомогу при різного типу пораненнях.

У Києві в них був клуб "Десантник" на Борщагівці. Релігійні та просвітницькі зустрічі проводилися у Лаврі. Всебічну підтримку "вірній" йому організації надавав режим Януковича, зокрема, по лінії Міноборони та Міносвіти.
показати весь коментар
26.08.2022 17:25 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показати весь коментар
26.08.2022 17:29 Відповісти
Запретить - геморно... Набежат всякие амнести, со своим поносом....
Просто лишить всех льгот УПЦ МП и перевести на общ налогообложение!
Они сами загнутся!
показати весь коментар
26.08.2022 17:28 Відповісти
Не згоден. Вони не "загнутся" тому що ФСБ добре фінансуеться. Пухлину треба видалити. Дати ім ще один шанс неможливо.
показати весь коментар
26.08.2022 17:38 Відповісти
Только раньше они были прибыльные, а теперь будут забирать деньги у ВПК, кадырки, ментов и тд....
Реньше они содержали армию рашки, теперь будут содержать нашу.... Совсем не плохо...
показати весь коментар
26.08.2022 17:58 Відповісти
Частина українців досі не навчилися, ані владу обирати, ані до церкви праведної ходити. Тому і маємо сьогодні наслідки
показати весь коментар
26.08.2022 17:29 Відповісти
Ті 90 парафій то всі в північних районах області,Кременецькому особливо,які належали до російської імперії.Ну і напевно десь в місті Тернополі.А так на Тернопільщині домінує УГКЦ повністю,ну і УПЦ теж має непогані позиції.
показати весь коментар
26.08.2022 17:30 Відповісти
Стефанчук: "Не на часі". Звісно, а куди ж вони тоді будуть ходить.
показати весь коментар
26.08.2022 17:30 Відповісти
К Ермаку, он и причастит и отпоет.
показати весь коментар
26.08.2022 18:35 Відповісти
Звісно. Кожен молиться своєму богу. Як казав один відомий персонаж: "Кому и кобыла невеста"
показати весь коментар
26.08.2022 18:42 Відповісти
І опублікувати на кожному стовпі прізвища депутатів, що були проти.
показати весь коментар
26.08.2022 17:33 Відповісти
в дополнение к запрету надо еще и объявить МП экстремистской организацией вместе со всеми её филиалами
показати весь коментар
26.08.2022 17:39 Відповісти
Я не розумію де СБУ, де закон? Чому ці ряжені фсбешники досі існують? В Маріуполі вони всі перебігли на бік окупантів. А інші досі починають з молитви за кирила! Вчать прихожан, що кацапи невинні, Україна розплачується за свої гріхи. Я не жартую, вони раша пропагандони
показати весь коментар
26.08.2022 17:41 Відповісти
Вообще в голове не укладывается,в самом сердце Украины ,в центре Киева это змеинное гнездо, СБУ вы не хотите разворошить его?
показати весь коментар
26.08.2022 17:42 Відповісти
есть еще в Украине здоровые и здравые силы... но, к сожалению, дьячку распольников тимошенко из офиса пердизента, по барабану, как и боневтику с выродками офиса пердизента... не те, ой не те правят в лихую годину Украиной...
показати весь коментар
26.08.2022 17:45 Відповісти
через намагання внести аналогічну постанову на розгляд сесії Рівненської обласної ради https://rivne.eurosolidarity.org/2022/08/12/sergiya-kondrachuka-zvilnyly-z-posady-golovy-rivnenskoyi-oblasnoyi-rady/ 12/08.22р. голову облради Сергія Кондрачука новозформованою слугами уродів коаліцією звільнили з посади . І рішенням Рівненського міського суду за позовом Рівненської єпархії РПЦ в Україні зобов'язано Головне управління Нацполіції області відкрити проти нього кримінальне провадження "за системну боротьбу проти" (с, з ухвали суду) них, як осередків "русского мира".
показати весь коментар
26.08.2022 17:58 Відповісти
У Сереги Гайдая куча грамот и орден РПЦ, а тут такое... Ну нет.
показати весь коментар
26.08.2022 18:02 Відповісти


Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·

https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1563162364324614160 1 ч

Завтра армія московитів візьме хрести РПЦ і пройде по всій Україні аж до польського кордону Срам Господній! Чи знає влада,правоохоронці,СБУ Що в Украіні введено ВС Зібрання,мітинги,ходи заборонені Де воєнкоми з повістками Йдуть молодики спорт\вигляду

показати весь коментар
26.08.2022 18:10 Відповісти
нужно было начинать этот процесс 8 лет назад.Сейчас его "авралом" нельзя будет давить.нужно запускать механизм неторопливой ликвидации.Для этого нужна спец. служба.занимающаяся исключительно МП в Украине.Они точно будут портачить.поскольку заказ от гундяева имеется.на этом ловить их как на "посягание на государственность" и с чистой совестью депортировать попов,и забирать церкви,альтернативно заводя туда для верующих украинскую церковь.Нельзя будет лояльничать с актами бунтов,подбуриваемых русскими попами.а нужно чётко пресекать,не либеральничая и не оглядываясь на "коллективную думку запада".Есть нарушение и есть наказание.всё юридически чисто.борьба не может с врагом быть исключительно в юридических проволочках,когда враг использует толпу.Толпу разгонять,зачинщиков не только арестовывать,но и САЖАТЬ.
показати весь коментар
26.08.2022 18:14 Відповісти
Ніхто не заборонить, бо тоді ти за Томос, а він - це справа рук сивого, а сивий - твій липкий до всирачки страх і манія переслідування. Ну і не ти ж хазяїн в ОПі, а "козирная дама" (себто, твоя справа шістнадцята, сиди і вчи свою роль, тобі скоро відосика записувати)
показати весь коментар
26.08.2022 18:26 Відповісти
Не викенеш спорчене ...вонь на всю країну буде,злетиться все зло...а потім задають питання чому...злетіло?? Воняло ж дуже..,старалися вонь не помічати....,в раду виберали,щоб керувала...це треба...
показати весь коментар
26.08.2022 18:33 Відповісти
По всій Україні треба забороники поплічників гундяєва. Не хочешь бути українською церквою в Україні = чемодан, вокзал, рабсія. В чому проблеми, попи МП ?
показати весь коментар
26.08.2022 18:42 Відповісти
У на людей сдававших позиции ВСУ оккупантам суды выпускают под залог и они теряются !!!А вы про какую-то УПЦ МП! 😠😠😠
показати весь коментар
26.08.2022 18:46 Відповісти
Якщо Верховна Рада не заборонить МП, то їх всіх треба рахувати зрадникамиб які допомагають нашим ворогам. Гундяєвська церква завжди була оплотом та підтримкою руському миру і гнобила українців....
показати весь коментар
26.08.2022 18:49 Відповісти
Секта марсіан
показати весь коментар
26.08.2022 18:51 Відповісти
моссатанат внє палітікі! (гундяєв/онучфрій)
показати весь коментар
26.08.2022 19:37 Відповісти
napevno popy na chornyh mersedesah zanosyat malo?
показати весь коментар
26.08.2022 23:17 Відповісти
показати весь коментар
27.08.2022 06:53 Відповісти
https://t.me/a_shtirlitz/21310 Представники секти РПЦ (філії ФСБ), зокрема його філіалу в Україні, т.зв. УПЦ МП в тимчасово окупованому місті Мелітополі підтримують окупантів в проведенні псевдореферендуму.
https://t.me/a_shtirlitz/21310 За інформацією така ситуація всюди на тимчасово окупованих територіях (на фото за цією ссиллю) .

А ви, прихожани України, і далі вважатимите цю секту церквою і завтра знову підете в їх храми? А ви, влада, і далі будете ігнорувати очевидні ознаки колабораціонізму предстаників УПЦ МП, спрямовані проти основ національної безпеки України? Ви, правоохороні органи держави, і надалі допускатимете існування антиукраїнської структури ворожої країни, та ще й під час війни?

(https://t.me/a_shtirlitz/21310 по матеріалам, зібраних і оприлюдненим офіцером ЗСУ Анатолієм Штефаном "Штірліц" )
показати весь коментар
24.09.2022 19:22 Відповісти
 
 