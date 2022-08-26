Тернопільська облрада закликала ВР заборонити діяльність УПЦ (МП)
Депутати Тернопільської обласної ради ухвалили звернення до Верховної Ради щодо заборони діяльності УПЦ (МП) на законодавчому рівні.
Як інформує Цензор НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОВА.
Рішення прийнято одностайно.
"У зверненні до Верховної Ради депутати Тернопільської обласної ради визнали Українську православну церкву (московського патріархату) ворожою Україні церквою. Депутати звернулися з проханням врегулювати (заборонити) на законодавчому рівні діяльність УПЦ (МП)", - зазначається у повідомленні.
Депутати також звернулися і до Міністерства юстиції з проханням надати право державним реєстраторам релігійних організацій обласних державних адміністрацій проводити держреєстрацію юридичних осіб – релігійних організацій незалежно від їх територіального розташування.
На Тернопільщині налічується майже 90 парафій УПЦ (МП). Цього року до ПЦУ перейшли дві колишні громади УПЦ (МП).
Як повідомлялося, 12 серпня депутати Рівненської обласної ради звернулися до Верховної Ради із вимогою заборонити діяльність московського патріархату в Україні.
У Львові та Черкасах заборонили діяльність УПЦ (МП). Таке ж рішення прийняли і в Олевській міській раді на Житомирщині.
Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №7204 "Про заборону московського патріархату на території України".
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руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Щодо заборони УПЦ (мп) на рівні ВР надії мало.
парафіян до КП, або на фронт
Олег Леусенко
@leusenko1
·
https://twitter.com/leusenko1/status/1563160719498981376 32 мин
Стефанчук відмовився забороняти російську церкву в Україні, бо "не на часі і розколює суспільство". ЗЕрежим захищає моспатрірахат, бо, напевно, служать одному центру. Питання Зеленському: Хресні ходи мп із російською символікою і рашистами під час війни суспільство не розколюють?
@zloy_odessit
·
https://twitter.com/zloy_odessit/status/1563162056588931075 29 мин
Сейчас, многие критикуют Папу Римского Франциска, подметив в его действиях некую пророссийскую оскомину. Что же, выскажу и я своё мнение по этому поводу, но не в привычном, узнаваемом тоне. А что это вы все всполошились?
У меня вопросы к остальным, кто наивно видел в нём надёжного друга Украины и зазывал в гости. Неужели аналитические отделы так плохо работают, что позволяют настолько ошибаться?
Вместо папы Франциска, который только воду баламутит, приглашали бы лучше в Украину главу УПЦ в США архиепископа Даниила, который за полгода войны помог Украине настолько, что могущественная и богатейшая структура под названием Ватикан и рядом даже не стояла. А ведь казалось бы.
Дмитро Добрий
2 травня, 2018 середа
12:24
https://espreso.tv/suspilstvo СУСПІЛЬСТВО
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Фото: gosnovosti.com
Навесні 2014 року кров мужніх захисників України одними з перших пролили 4 колишніх киянина - кадет "Вірного козацтва" Олексія Селіванова, школяр з Оболоні Андрій Савельєв, керівники православного "Народного Собору" Ігор Друзь та Дмитро Жуков, дзвонар-десантник Сергій Журіков. У банді Гіркіна вони опинилися не випадково, а завдяки тривалій психологічній обробці
Як пояснити вербування безпосередньо задіяної на перших початках війни з Україною "ударної групи" полковника спецслужб, як він сам себе називає, терориста Ігоря Гіркіна ("Стрєлкова") з-поміж чи не найактивніших віруючих Московського патріархату у місті Києві? Й, більше того, напряму пов'язаних з Києво-Печерською лаврою - перлиною світової архітектури, яка зараз щоправда є найбільшою російською, а не українською, православною святинею Східної Європи.
Особи ці, чиї біографії ми зараз детально розглянемо, не були у Лаврі кимось випадковим на зразок сотень щоденних туристів чи споживачів надаваних там населенню найдорожчих обрядових і ритуальних послуг. Ні, це не перехожі, й не якісь прикрі "виключення з правил", як зараз намагаються переконати громадськість щодо "ДНР"-івського снайпера "Ромашки". Мовляв, був цей чоловік у них паламарем, але ж "позаштатним". Хоча, погодьтеся, різниці немає - штатно у ньому роками виховували ворога чи "позаштатно".
Яким чином допустили суб'єкта з антиукраїнськими й, взагалі, людиноненависницькими поглядами до лаврських дзвонів? Й чому досі не засудили його вчинки й не відлучили від Церкви, як того вимагає Святе письмо й канони цієї конфесії? Ті, хто правлять службу Божу в спорудженому Іваном Мазепою Успенському соборі Києво-Печерської лаври досі не відмовилися від анафеми великого гетьмана, не простили йому відмову служити московському цареві. А "гіркінцям" їхні військові злочини прощають, і забувають. Як, власне, й самому Гіркіну.
На початку 2014 року Гіркін разом зі своїм безпосереднім спонсором, воцерковленим олігархом Костянтином Малофєєвим під виглядом супроводження церковної реліквії "Дари волхвів" побували в нашій країні, де спершу відвідали столицю України, а потім Кримський півострів. 24 січня 2014, тобто менше, ніж за місяць до фінальної бійні на Інститутській й утечі Януковича, він потрапляє в об'єктив фото- і відеокамер не де-небудь, а, знову ж таки, у Лаврі.
З ким він там насправді зустрічався? Про що говорив і домовлявся?
Питання ці у своїх усних спогадах полковник оминає. Вочевидь, аби не підставляти й не "засвічувати" рештки своєї агентури, які ще лишилися у Києві.
Під аналогічним оперативним прикриттям бував він тут й раніше, але ця розвідницька місія, на відміну від попередніх, передбачала не лише збір інформації й вивчення настроїв на території противника. Мабуть, йшлося про щось інше. Про насильницькі дії, про сприяння передовим частинам загарбників.
У Москві вже тоді могли не виключати, що команда противників євроінтеграції програє. Відповідно, готувався "План "Б". Й згідно із ним впустити "визволителів" в себе в хату мали "кияни" - група перевірених, військово та ідейно підготовлених бійців з російськими прізвищами та зі справжньою київською пропискою. Російськомовних, постійних відвідувачів церемоній УПЦ МП (читай - РПЦ). А ще з певним ім'ям у ЗМІ (насамперед, у російських) та рівнем довіри від своїх кураторів.
За рахунок цього Кремль показував мільйонам росіян: попереду у нас може бути виснажлива багаторічна війна, котра ще невідомо чим обернеться, але ж нас просять про допомогу "русские люди из Киева", начебто наші, у т.ч. неповнолітні, діти, й вони ж першими ідуть в атаку проти "хунти".
Вже у березні кілька осіб з Лаври долучаються до спецоперації російської військової розвідки ГРУ в особі того ж Гіркіна зі встановлення незаконного контролю над Верховною Радою Автономної Республіки Крим. У квітні ці ж люди першими вдираються з ним до Слов'янська, де починають вбивати українських військових, правоохоронців та місцеве населення. Наприклад, великий "православний" "Стрєлков" віддає наказ розстріляти дияконів з тамтешньої церкви п'ятидесятників "Преображення Господнє" , а також синів пастора. Й поховати у спільній могилі.
Андрій Савельєв ("Вандал")
1998 року народження.
Навчався у спеціалізованій школі з поглибленим вивченням економіки, математики та інформатики №214 біля станції метро "Мінська" на Оболоні. Виховувався в утвореному УПЦ МП проросійському дитячо-юнацькому воєнізованому формуванні "Вірне козацтво" на чолі з отаманом Олексієм Селівановим 1980 року народження, заступником голови Синодального відділу у справах молоді та секретарем Координаційної ради отаманів православних козацьких організацій при Синодальному відділі у справах пастирської опіки козацтва та Збройних Сил УПЦ МП. Тим самим Селівановим, що за сумісництвом був головою Київського монархічного центру, очільником комітету "Рух росіян України", й постійно наголошував на необхідності "об'єднання з Росією".
"Козачки" їздили на вишколи при монастирях МП, де їх навчали користуватися вибухівкою, холодною й вогнепальною зброєю. Вчили надавати першу медичну допомогу при різного типу пораненнях.
У Києві в них був клуб "Десантник" на Борщагівці. Релігійні та просвітницькі зустрічі проводилися у Лаврі. Всебічну підтримку "вірній" йому організації надавав режим Януковича, зокрема, по лінії Міноборони та Міносвіти.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Просто лишить всех льгот УПЦ МП и перевести на общ налогообложение!
Они сами загнутся!
Реньше они содержали армию рашки, теперь будут содержать нашу.... Совсем не плохо...
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
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https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1563162364324614160 1 ч
Завтра армія московитів візьме хрести РПЦ і пройде по всій Україні аж до польського кордону Срам Господній! Чи знає влада,правоохоронці,СБУ Що в Украіні введено ВС Зібрання,мітинги,ходи заборонені Де воєнкоми з повістками Йдуть молодики спорт\вигляду
https://t.me/a_shtirlitz/21310 За інформацією така ситуація всюди на тимчасово окупованих територіях (на фото за цією ссиллю) .
А ви, прихожани України, і далі вважатимите цю секту церквою і завтра знову підете в їх храми? А ви, влада, і далі будете ігнорувати очевидні ознаки колабораціонізму предстаників УПЦ МП, спрямовані проти основ національної безпеки України? Ви, правоохороні органи держави, і надалі допускатимете існування антиукраїнської структури ворожої країни, та ще й під час війни?
(https://t.me/a_shtirlitz/21310 по матеріалам, зібраних і оприлюдненим офіцером ЗСУ Анатолієм Штефаном "Штірліц" )