Кличко розповів, як працюватимуть столичні школи з 1 вересня
Лише 22 із 421 муніципальної школи Києва працюватимуть виключно онлайн, оскільки в кроковій доступності від них немає надійних укриттів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко 26 серпня.
Київська влада, за його словами, вирішила, що в очному режимі школярі навчатимуться лише у тих навчальних закладах, де облаштовано укриття або де укриття — у кроковій доступності. Навчатиме школярів спочатку в онлайн-режимі одна зі шкіл у Подільському районі, яка найбільше постраждала внаслідок обстрілів столиці росіянами цієї весни. У школі ще триває ремонт.
Інші 95% шкіл Києва працюватимуть у змішаному форматі навчання – як очному, так і онлайн. Усі, хто виявив бажання навчатися очно, матимуть таку можливість.
На сьогоднішній день це 132 тисячі школярів.
Як зазначається, загалом у столиці перебувають 60% дітей-школярів, 20% дітей перебувають за кордоном, 20% – в інших регіонах України.
Мер столиці повідомив, що у школах Києва укриття обладнані та укомплектовані. Є стільці, парти, у деяких навіть лежачі місця, ігрові кімнати, санвузли. Розмістити у цих укриттях можна до 145 тисяч осіб.
У кількох навчальних закладах робота щодо підготовки укриттів ще триває і її планують завершити до кінця вересня. Протягом цього часу вчителі та школярі переходитимуть до укриттів, які розміщені в кроковій доступності – у школах по сусідству чи до метрополітену.
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