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Кличко розповів, як працюватимуть столичні школи з 1 вересня

кличко

Лише 22 із 421 муніципальної школи Києва працюватимуть виключно онлайн, оскільки в кроковій доступності від них немає надійних укриттів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко 26 серпня.

Київська влада, за його словами, вирішила, що в очному режимі школярі навчатимуться лише у тих навчальних закладах, де облаштовано укриття або де укриття — у кроковій доступності. Навчатиме школярів спочатку в онлайн-режимі одна зі шкіл у Подільському районі, яка найбільше постраждала внаслідок обстрілів столиці росіянами цієї весни. У школі ще триває ремонт.

Інші 95% шкіл Києва працюватимуть у змішаному форматі навчання – як очному, так і онлайн. Усі, хто виявив бажання навчатися очно, матимуть таку можливість.

На сьогоднішній день це 132 тисячі школярів.

Також читайте: Понад 50% шкіл в Україні готові до офлайн-навчання, - МВС

Як зазначається, загалом у столиці перебувають 60% дітей-школярів, 20% дітей перебувають за кордоном, 20% – в інших регіонах України.

Мер столиці повідомив, що у школах Києва укриття обладнані та укомплектовані. Є стільці, парти, у деяких навіть лежачі місця, ігрові кімнати, санвузли. Розмістити у цих укриттях можна до 145 тисяч осіб.

У кількох навчальних закладах робота щодо підготовки укриттів ще триває і її планують завершити до кінця вересня. Протягом цього часу вчителі та школярі переходитимуть до укриттів, які розміщені в кроковій доступності – у школах по сусідству чи до метрополітену.

Читайте: З 1 вересня маємо запустити змішану форму навчання, - Шмигаль

Автор: 

Кличко Володимир (115) школа (2205) навчання (575) дистанційне навчання (134)


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Сейчас можно всех детей Украины отправить на время войны обучаться в школы и институты Западных стран. Тогда мы получим новое поколение Западных людей. И они будут строить Украину собрав западный опыт и образований и культур.
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26.08.2022 17:37 Відповісти
Подивіться як студентів з потягів знімають і питання відпадуть самі собою. Освічені люди не потрібні.
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26.08.2022 20:10 Відповісти
Многие не вернутся
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26.08.2022 18:09 Відповісти
 
 