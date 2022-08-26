До України прибула перша партія листів від українських військовополонених, - Верещук

Завдяки роботі Національного інформаційного бюро до України прибула перша партія листів військовополонених.

Як інформує Цензор НЕТ, про це повідомила в телеграмі віцепрем’єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.



"За Женевськими конвенціями наші військовополонені вправі надсилати та отримувати листи. Національне інформаційне бюро (НІБ) Мінреінтеграції розпочало відповідну роботу з організації листування наших військовополонених з їхніми рідними. Днями до України прибула перша партія листів. НІБ працює над їх передачею рідним військовополонених", – написала вона в телеграмі.



Віцепрем’єрка подякувала Міжнародному комітету Червоного Хреста за "посередництво та професійну роботу".

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