До України прибула перша партія листів від українських військовополонених, - Верещук
Завдяки роботі Національного інформаційного бюро до України прибула перша партія листів військовополонених.
Як інформує Цензор НЕТ, про це повідомила в телеграмі віцепрем’єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
"За Женевськими конвенціями наші військовополонені вправі надсилати та отримувати листи. Національне інформаційне бюро (НІБ) Мінреінтеграції розпочало відповідну роботу з організації листування наших військовополонених з їхніми рідними. Днями до України прибула перша партія листів. НІБ працює над їх передачею рідним військовополонених", – написала вона в телеграмі.
Віцепрем’єрка подякувала Міжнародному комітету Червоного Хреста за "посередництво та професійну роботу".
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%BB_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D0%BC%D1%8B https://ru.wikipedia.org/wiki/Стул_ведьмы
Украинская правда, 17 июля 2020 года!
Як була зрадницею так і залишилась. Не просто так не опублікували список тих хто вийшов із Азовсталі.