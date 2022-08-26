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До України прибула перша партія листів від українських військовополонених, - Верещук

верещук

Завдяки роботі Національного інформаційного бюро до України прибула перша партія листів військовополонених.

 Як інформує Цензор НЕТ,  про це повідомила в телеграмі віцепрем’єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"За Женевськими конвенціями наші військовополонені вправі надсилати та отримувати листи. Національне інформаційне бюро (НІБ) Мінреінтеграції розпочало відповідну роботу з організації листування наших військовополонених з їхніми рідними. Днями до України прибула перша партія листів. НІБ працює над їх передачею рідним військовополонених", – написала вона в телеграмі.

Віцепрем’єрка подякувала Міжнародному комітету Червоного Хреста за "посередництво та професійну роботу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄСПЛ зобов’язав РФ забезпечити права українських військовополонених

Автор: 

військовополонені (911) лист (154) Верещук Ірина (683)


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Топ коментарі
+21
Верещучка за розмінування Чонгару повинна нари коптіти .
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26.08.2022 18:58
+21
Ты бы , кремлевская стерва, лучше вспомнила, что писала о ***** пару лет назад "Якби в нас був такий Путін, я б за нього голосувала. Він робить для Росії добре. Він діє в інтересах своєї країни. Щоб кожен президент так свою країну захищав"
Украинская правда, 17 июля 2020 года!
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26.08.2022 19:13
+20
І шо вони там пишуть? Як зелений зрадник їх здав у полон?
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26.08.2022 18:47
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зараз ********** цензорує листи як військовий цензор. віддатуть тільки ті, де не має маттюччя, також в її адрес особисто.
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26.08.2022 18:46 Відповісти
Верещучка за розмінування Чонгару повинна нари коптіти .
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26.08.2022 18:58 Відповісти
це буде милосердно. на "стільці відьми" її треба коптити, по ділах її!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%BB_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D0%BC%D1%8B https://ru.wikipedia.org/wiki/Стул_ведьмы
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26.08.2022 19:11 Відповісти
Та верещучка гарненький мала вигляд в підвішеному стані,тільки за шию
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26.08.2022 19:32 Відповісти
спочатку русскіє все відцензерують, люди не зможуть написати правди, рідні будуть раді отримати будь-яку вісточку від них.
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26.08.2022 18:59 Відповісти
І шо вони там пишуть? Як зелений зрадник їх здав у полон?
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26.08.2022 18:47 Відповісти
Для чого ви йорнічаєте? Насамперед ті листі адресовані рідним та коханим, в яких полонені пишуть про родинні цінності та любов, за якими дуже скучають.....
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26.08.2022 19:12 Відповісти
Ты бы , кремлевская стерва, лучше вспомнила, что писала о ***** пару лет назад "Якби в нас був такий Путін, я б за нього голосувала. Він робить для Росії добре. Він діє в інтересах своєї країни. Щоб кожен президент так свою країну захищав"
Украинская правда, 17 июля 2020 года!
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26.08.2022 19:13 Відповісти
листи... паперові листи...
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26.08.2022 19:28 Відповісти
Краще цій малоросці не чіпати святе "Азовців" і інших полонених, які вони здали на смерть, коментуй дії своєї подруги з московії, яка там дає якісь покази і зави проти наших захисників.
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26.08.2022 19:31 Відповісти
А пам'ятаєте, як верещучка, зе-виродок, хламідія розповідали нам про екстракшн азовців... а потім, як здача в полон відбулася, верещучка різко пропала на місяць з телеекранів і всі забули про захисників, яких влада віддала на смерть.
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26.08.2022 19:34 Відповісти
Налітай, кому ще допомогти, чи евакуюватись:
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26.08.2022 19:35 Відповісти
Верещук - це непотріб. Професіоналізму - 0. Шкоди для України - до ... максимум. Ймовірно, її завдання - шкодити.
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26.08.2022 19:41 Відповісти
працює вона. що там працювати, чи довго на НП віднести.
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26.08.2022 19:54 Відповісти
Работают над передачей писем родным... почтальенами?
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26.08.2022 20:33 Відповісти
Її би в яму. Листи. Хах. На дворі 21 століття ***.

Як була зрадницею так і залишилась. Не просто так не опублікували список тих хто вийшов із Азовсталі.
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26.08.2022 21:44 Відповісти
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27.08.2022 06:46 Відповісти
 
 