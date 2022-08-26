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Новини
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У Раді створили міжфракційне об’єднання дружби з Тайванем

тайвань

У Верховній Раді запрацює міжфракційне депутатське об’єднання "На підтримку дружби, торговельно-економічного, культурного та гуманітарного співробітництва з Тайванем", повідомив голова парламентського комітету із зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу".

"Ми вирішили створити разом із колегами МФО (міжфракційне депутатське об'єднання) "На підтримку дружби та співпраці з Тайванем"… По суті, МФО вже створено. Залишається лише оголосити про його створення на пленарному засіданні", - розповів Мережко агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ

За словами голови комітету, він був одним із ініціаторів створення МФО, до якого увійшли 15 народних депутатів із фракцій "Слуга народу", "Голос", "Європейська солідарність".

Мережко наголосив, що особисто його до створення МФО підштовхнули дії Тайваню - "серйозні санкції проти Росії", запроваджені після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, та надана нашій країні допомога.

"Тобто Тайвань у важкий для нас час повівся як справжній друг. Суспільство на Тайвані також дуже активно підтримало Україну", - наголосив Мережко.

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Говорячи про плани МФО, Мережко наголосив, що вважає привабливою модель європейських країн, які мають власні економічні представництва в Тайбеї.

"Нам потрібно розвивати економічні, культурні, гуманітарні та інші зв'язки з Тайванем. До речі, Європейський парламент радить державам ЄС розвивати зв'язки з Тайванем. І це правильно, оскільки ми маємо спільні цінності, наприклад такі, як демократія та верховенство права", - пояснив народний депутат.

У заяві про створення МФО, переданій Мережком агентству "Інтерфакс-Україна", народні депутати наголошують на необхідності "розвивати відносини з Тайванем для захисту миру, у межах міжнародного права, Статуту ООН, міжнародних зобов'язань України та політики одного Китаю".

Згідно з документом, народні депутати, які увійшли до МФО, обрали його головою Мережка.

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Автор: 

ВР (14943) Тайвань (180) Мережко Олександр (55)


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Топ коментарі
+16
Пару дней назад Тайвань передал воинам ЗСУ 900 дронов наивысшего качества...
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26.08.2022 19:43
+9
Треба відкрити посольство або консульсво Тайваню
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26.08.2022 19:24
+7
https://t.me/voynareal/32633 ‼️Десантура ЗСУ зайшла в тил до рашистів та змінила лінію фронту на Ізюмському напрямку 🇺🇦Реальная Война
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26.08.2022 19:22
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https://t.me/voynareal/32633 ‼️Десантура ЗСУ зайшла в тил до рашистів та змінила лінію фронту на Ізюмському напрямку 🇺🇦Реальная Война
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26.08.2022 19:22 Відповісти
Треба відкрити посольство або консульсво Тайваню
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26.08.2022 19:24 Відповісти
Думаю пока не стоит. Ато китайцы взбесятся и начнут помогать рашистам. А после войны уже можно
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26.08.2022 19:29 Відповісти
Цюнь-пі-сюнь вже губу до крові прикусив😠
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26.08.2022 19:50 Відповісти
І поки шо вузькоокі уйобки (китайози) роздупляються до нападу на Тайвань, зробити військовий обмін з їніми військовими, як крошити перші, та другі лапотні армії світу
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26.08.2022 19:29 Відповісти
Тайвань ето хорошо. Тайвань хоть и географически Китай но техника производства Тайвань на порядок лучше китайской.
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26.08.2022 19:25 Відповісти
На Тайвані не хочуть мати нічого спільного з Китаєм.
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26.08.2022 19:26 Відповісти
Взагалі-то на Тайвані законна влада Китаю, а Пекін у них окупований.
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26.08.2022 19:32 Відповісти
З того часу пройшло дуже багато часу і очевидно що зараз у Тайваня немає жодних шансів повернути Китай тому Тайвань вже давно позиціонує себе як незалежну країну в тих кордонах які є

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26.08.2022 19:43 Відповісти
Дуже погано що у нас досі навіть не можливо отримати візу на дружній Тайвань в Україні
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26.08.2022 19:25 Відповісти
Ви не повірите...
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26.08.2022 19:30 Відповісти
То вже будьте послідовними - визнайте Тайвань і відкрийте посольство цієї незалежної країни в Києві!
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26.08.2022 19:27 Відповісти
P.S. Арахамія проти...
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26.08.2022 19:29 Відповісти
Всем глубоко плевать на арахимию
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26.08.2022 22:19 Відповісти
Всім українцям дійсно плювати на Арахамію, але не "слугам" на чолі з зє - це ж їх "братан по духу".
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26.08.2022 23:38 Відповісти
Або після війни або разом із США, або після вступу в НАТО.
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26.08.2022 19:33 Відповісти
Давно вже час! КНР і Китай це різні країни.

Тайвань - це легітимний китайський уряд, який комуністи витиснули на острів у 1950 році.
КНР це китайська ДНР яка за допомогою совку захопила всю країну окрім о.Тайвань.
Але в 1970 році світові держави дуже захотіли торгувати з КНР і зробити союз проти срср... і визнали легітимним вже КНР, а законний уряд на Тайвані перестав бути таким для них...
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26.08.2022 19:37 Відповісти
КНР, ДНР, ЛНР, КНДР. Чи то мені здається, чи усюди, де у назву країни прилеплено "народна" то є антинародні окупаційні режими?
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27.08.2022 04:09 Відповісти
Пару дней назад Тайвань передал воинам ЗСУ 900 дронов наивысшего качества...
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26.08.2022 19:43 Відповісти
Цім дурням з Слуги народу немає чого робити, вони яйця лижуть? Не лізьте у конфлікт Китаю з Тайванем. Зараз важливо, щоб Китай залишився принаймні нейтральним. Не провокуйте, дурні.
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26.08.2022 20:58 Відповісти
Китай не нейтрален. Он просто боится санкций от США. Китай пророссийский, а Тайвань проукраинский.
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26.08.2022 21:38 Відповісти
Китай ніколи не був чиїмось. Тільки китайським. Але провокувати не треба.
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26.08.2022 21:56 Відповісти
половину історії Китаю в ньому правили династиї кочовників і правлячий клас був також із номадів
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27.08.2022 00:50 Відповісти
Яка практична користь? Ну будуть дружити 15 депутатів з Тайванем, далі що? Це ж не офіційа державна доктрина. Будуть їздити з «дружнім візитом»? Якась совдепія. Україна і так має зв'язки економічни та політичні, а тут ще 15 депутатів будуть дружити?
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26.08.2022 22:52 Відповісти
Дивись. Ось такі тайванські штуки вже допомагають ЗСУ скидувати по вісім бомб на рашистів за один рейд. А це ми щє їх навіть не визнали..

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27.08.2022 04:03 Відповісти
 
 