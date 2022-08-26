У Раді створили міжфракційне об’єднання дружби з Тайванем

У Верховній Раді запрацює міжфракційне депутатське об’єднання "На підтримку дружби, торговельно-економічного, культурного та гуманітарного співробітництва з Тайванем", повідомив голова парламентського комітету із зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу".

"Ми вирішили створити разом із колегами МФО (міжфракційне депутатське об'єднання) "На підтримку дружби та співпраці з Тайванем"… По суті, МФО вже створено. Залишається лише оголосити про його створення на пленарному засіданні", - розповів Мережко агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ

За словами голови комітету, він був одним із ініціаторів створення МФО, до якого увійшли 15 народних депутатів із фракцій "Слуга народу", "Голос", "Європейська солідарність".

Мережко наголосив, що особисто його до створення МФО підштовхнули дії Тайваню - "серйозні санкції проти Росії", запроваджені після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, та надана нашій країні допомога.

"Тобто Тайвань у важкий для нас час повівся як справжній друг. Суспільство на Тайвані також дуже активно підтримало Україну", - наголосив Мережко.

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Говорячи про плани МФО, Мережко наголосив, що вважає привабливою модель європейських країн, які мають власні економічні представництва в Тайбеї.

"Нам потрібно розвивати економічні, культурні, гуманітарні та інші зв'язки з Тайванем. До речі, Європейський парламент радить державам ЄС розвивати зв'язки з Тайванем. І це правильно, оскільки ми маємо спільні цінності, наприклад такі, як демократія та верховенство права", - пояснив народний депутат.

У заяві про створення МФО, переданій Мережком агентству "Інтерфакс-Україна", народні депутати наголошують на необхідності "розвивати відносини з Тайванем для захисту миру, у межах міжнародного права, Статуту ООН, міжнародних зобов'язань України та політики одного Китаю".

Згідно з документом, народні депутати, які увійшли до МФО, обрали його головою Мережка.

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